Skarb Państwa będzie miał docelowo 50 proc. w PKN Orlen, powiększonym o Lotos i PGNiG (aktualizacja)

Transakcja przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG będzie bezgotówkowa, akcjonariusze przejmowanych spółek dostaną nowe akcje Orlenu, a docelowo Skarb Państwa będzie miał w tym podmiocie 50 proc. akcji - poinformował w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed ewentualnym wrogim przejęciem - oświadczył Sasin. Przypomniał, że obecnie Skarb Państwa ma ok. 27 proc. akcji Orlenu. Dodatkowo Skarb Państwa i PKN Orlen będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.

Jak tłumaczył na konferencji prasowej minister aktywów, w praktyce będzie to oznaczać, że transakcja będzie polegać na podniesieniu udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen. W efekcie Skarb Państwa zagwarantuje sobie możliwość sprawnego zarządzania i zabezpieczy się przed ewentualnym wrogim przejęciem oraz innymi niebezpieczeństwami - stwierdził Sasin. "Skarb Państwa będzie kształtował politykę nowego koncernu i miał decydujący wpływ na ład korporacyjny" - zaznaczył.

Jak tłumaczył, zmieniające się otoczenie wymaga, aby Polska dysponowała silnym podmiotem gospodarczym. "Borykamy się ogromnymi wyzwaniami i ogromną konkurencją na rynku polskim i europejskim. Musimy szybko budować duży polski podmiot" - mówił Sasin.

Minister poinformował też, że we wtorek rząd podjął uchwałę, wskazującą kierunek konsolidacji - połączenie poprzez przejęcie. Umowę ze spółkami określił jako "bardzo poważny" krok na drodze dokończenia procesu.

W ocenie Sasina, nowy podmiot będzie dysponował wielkimi możliwościami inwestycyjnymi i w krótkim czasie zacznie zarabiać duże pieniądze dla udziałowców, w tym i dla budżetu państwa.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył na konferencji prasowej, że na transformację energetyczną potrzebne sią miliardy, a "można je wziąć tylko poprzez połączenie". Na tym przejęciu zyskają wszyscy, Polska, region i firmy które będą przejmowane - dodał.

Jak stwierdził również Obajtek, podmiot, powstały po przejęciu Lotosu i PGNiG będzie na tyle silny, że będzie się liczył gospodarczo ale i geopolitycznie w regionie.

Wskazał, że bardzo ważną decyzją rządu jest bezgotówkowy charakter tych przejęć, ponieważ gotówkowy charakter powodowałby zmniejszenie siły inwestycyjnej. Jak dodał, decyzja o tym, że Skarb Państwa będzie miał do 50 proc. udziałów w nowym podmiocie likwiduje potencjalne niebezpieczeństwa związane z tym, ze państwo jest mniejszościowym udziałowcem Orlenu.

Obajtek zapewnił, że nie ma żadnych planów zwolnień grupowych w przejmowanych spółkach.

Prezes PKN Orlen poinformował także, że jeśli chodzi o PGNiG, model połączenia powinien zostać opracowany do września, na przełomie października i listopada planowane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, a proces powinien zostać zamknięty do końca roku.

Jak poinformowało MAP i spółki, określenie parytetu wymiany akcji i finalnych, szczegółowych założeń połączenia będzie przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych i dodatkowych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i PKN Orlen. Zaznaczono, że połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.

W ocenie ministerstwa i Orlenu, w wyniku połączenia, powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA na poziomie ok. 20 mld zł.

Połączony koncern wzmocni pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji w zakresie dostaw surowców. Z kolei wymiana doświadczeń w handlu ropą naftową, gazem ziemnym i energią elektryczną, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, umożliwi wypracowanie najlepszych praktyk i wzrost zysków w perspektywie długoterminowej - zaznaczył w komunikacie PKN Orlen.

Według Orlenu, nowy koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego, a także będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę i ciepłownictwo, aż po sprzedaż detaliczną.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl