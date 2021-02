Skarb Państwa pod obstrzałem. Nadciąga fala pozwów przedsiębiorców

Rząd luzuje obostrzenia, jednak wciąż działalność wielu firm pozostaje sparaliżowana. Przedsiębiorcy kilku branż zaczynają przygotowywać wobec rządu pozwy za bezprawny, ich zdaniem, lockdown. Odszkodowania – jeśli oczywiście zostaną przyznane – mogą potencjalnie sięgać setek milionów, a może nawet miliardów złotych. Rząd ma jednak plan awaryjny, by odszkodowań nie płacić.

Bezprawne obostrzenia?

Trybunał da rządowi tarczę?

Kurs na zwarcie

Wejście na drogę prawną rozważa również Polska Rada Centrów Handlowych – swe straty spowodowane lockdownem szacuje na ok. 5 mld zł (chodzi o same galerie, bo finansowe szkody najemców są w sumie kilkakrotnie większe). Podobny uszczerbek odnotowała też branża fitness, która na razie złożyła w kancelarii Rady Ministrów pierwszą część przedsądowych wezwań do Skarbu Państwa o odmrożenie branży fitness i wypłatę odszkodowań, ale zapowiada - w ciągu miesiąca - pozew zbiorowy.W postępowaniu przedsiębiorców ubiegających się o odszkodowania widać dwie strategie: część będzie się domagać od Skarbu Państwa od razu konkretnych kwot, utraconych w wyniku lockdownu, a inni – poprzez swoich pełnomocników – złożą pozwy zbiorowe, których celem będzie uznanie zasady odpowiedzialności państwa za zakazy i ograniczenia. Następnym krokiem będą pozwy indywidualne o odszkodowania. Jeśli będą oparte na wspomnianych wyżej wyliczeniach strat, mogą iść nawet w dziesiątki miliardów...W walce przed sądami przedsiębiorcy będą podnosili dość mocny argument – wprowadzone przez rząd obostrzenia są nielegalne.Prawa obywatelskie, w tym to do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikają z konstytucji i można je ograniczyć z mocy ustawy – tu, zdaniem przedsiębiorców, w grę wchodzi jedna z ustaw o stanach nadzwyczajnych, w tym przypadku: stan klęski żywiołowej (który swoimi przepisami obejmuje również sytuacje epidemiczne).O potrzebie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej mówiono już podczas pierwszej fali epidemii - wiosną 2020 r. Rząd się jednak na to nie zdecydował, stanowiąc obostrzenia rozporządzeniami - z odwołaniem do ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.Dlaczego? Przedstawiciele gabinetu Zjednoczonej Prawicy wskazywali, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiązałoby się z koniecznością wypłaty odszkodowań – ta argumentacja blednie jednak nieco w obliczu obecnej narastającej fali pozwów i dotychczasowego podejścia sądów.Sporo wskazuje, że zdecydowała polityka. Jak się wydaje, obóz rządzący parł wówczas do jak najszybszych wyborów prezydenckich (i tak opóźnionych), obawiając się, że postępy epidemii obniżą poparcie dla rządzących i przyczynią się do wyborczej porażki Andrzeja Dudy.Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – w sytuacji, gdy nikt nie wiedział, jakie będą postępy epidemii - odkładałoby wybory w bliżej nieokreśloną przyszłość. I nie mogłyby się one odbyć wcześniej, niż trzy miesiące po zakończeniu stanu klęski żywiołowej (a nie było wszak też wiadomo, jak długo miałaby potrwać).O wprowadzenie stanu klęski żywiołowej głośno apelowała wówczas opozycja, ale rządzący odrzucali te nawoływanie, traktując je – przyznajmy: niebezpodstawnie zresztą – jako motywowane politycznie (opozycja postawiła podobną diagnozę: im później wybory, tym mniejsze szanse Andrzeja Dudy).Teraz jednak owe kalkulacje polityczne mogą się zemścić. O niewystarczającej podstawie prawnej przebąkują anonimowo nawet przedstawiciele obozu rządzącego, zastrzegając jednak zarazem, że w obecnej, pandemicznej sytuacji można mówić o stanie wyższej konieczności.Tego przekonania jednak nie podzielają sądy, które - chociaż na razie nie miały okazji wypowiadać się na temat odszkodowań - to wielokrotnie już uchylały kary i mandaty związane z obostrzeniami (dotyczące przede wszystkim udziału w protestach, ale nie tylko: w październiku ubiegłego roku opolski sąd uchylił karę 10 tys. zł, którą sanepid nałożył na fryzjera, kontynuującego działalność w czasie lockdownu), wskazując właśnie na brak podstawy prawnej.Wiele wskazuje, że rząd dostrzegł te zagrożenia już w połowie ubiegłego roku i postanowił się przed nimi zabezpieczyć. W sierpniu premier Mateusz Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niekonstytucyjności jednego z artykułów Kodeksu cywilnego.Chodzi o przepis, zgodnie z którym "jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą". Przepis ów mogą wykorzystać przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o odszkodowania w związku z niemożnością prowadzenia działalności ze względu na pandemię - argumentując, że zakazy były niezgodne z Konstytucją.Czego oczekuje premier? Doprecyzowania zapisów, a ściślej: chodzi o to, by o niezgodności podstawy obostrzeń z ustawa zasadniczą decydował każdorazowo Trybunał Konstytucyjny. W sposób oczywisty co najmniej wydłuży to (a - biorąc pod uwagę obecny skład TK - może zapewne też uniemożliwić) postępowanie odszkodowawcze.Jednak już samo złożenie wniosku do TK może odnieść skutek: sądy mogą się wstrzymywać z orzekaniem w sprawach odszkodowawczych do czasu rozstrzygnięcia w TK (o to z pewnością będą wnioskować przedstawiciele Skarbu Państwa przed sądami). To, kiedy sprawa wejdzie na wokandę, zależy jedynie od Julii Przyłębskiej, prezesa kierującego pracami Trybunału.Przedsiębiorcy są jednak coraz bardziej zdeterminowani. Przedłużający się lockdown (przy niewystarczającym i spóźnionym – jak twierdzą – wsparciu w ramach tarcz antykryzysowych i finansowych), sprawia, że widać uznali, iż nie mają nic do stracenia. Stąd wnioski o odszkodowania bądź też bojkot obostrzeń – w ostatnich dniach podwoje otworzyło na przykład wiele punktów gastronomicznych czy salonów fitness.Coraz powszechniejsze i coraz bardziej zdecydowane są też postulaty zniesienia obostrzeń na rzecz zachowania określonego reżimu sanitarnego. Rząd znalazł się między młotem a kowadłem...Z jednej strony: idzie o stan gospodarki, kondycję wielu branż, ale i o gniew przedsiębiorców - poza potężnym wymiarem finansowym (z tytułu odszkodowań), chociaż nieco odłożonym w czasie - który może mieć też znacznie szybszy wymiar polityczny: idzie o spadek poparcia.Z drugiej strony rząd - co zrozumiałe - obawia się, by nadmierne poluzowanie obostrzeń nie doprowadziło do takich wzrostów zachorowań, jak w październiku i listopadzie ubiegłego roku, kiedy notowano po 20-30 tys. nowych zakażeń dziennie. To byłaby nie tylko zdrowotna i wizerunkowa, ale również gospodarcza katastrofa...Do gry tymczasem włącza się też opozycja.- Jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to - jako parlamentarzyści - wystąpimy z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa; będziemy zapraszać wszystkich pokrzywdzonych, by do tego pozwu się dołączyli - mówił w poniedziałek w wywiadzie radiowym lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.W tej sytuacji jedyną nadzieją – i dla rządu, i dla przedsiębiorców – jest szybkie, w perspektywie kilku miesięcy, wygaśnięcie pandemii (czy samoistne, jak latem ubiegłego roku, czy też za sprawą szczepionek) oraz powolny powrót do w miarę normalnej aktywności gospodarczej.Przedłużające się procesy o odszkodowania to zła wiadomość dla ledwie dziś zipiących branż, których rezerwy finansowe są na wyczerpaniu, a trudno sobie już wyobrazić rządową pomoc, która w pełni zrekompensowałaby utracone korzyści. To kroplówka, na której można przetrwać kilka tygodni lub miesięcy, ale nie myśleć o stabilnym funkcjonowaniu.Można zatem oczekiwać – jeżeli epidemia nie wygaśnie – dalszego narastania konfliktu, rosnącej liczby pozwów i bojkotu obostrzeń. Dla rządu to ciężki orzech do zgryzienia, ale dla przedsiębiorców - jeszcze cięższy.