Skarżysko-Kamienna: Otwarto nowy wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 8

Nowy wiadukt drogowy, przebiegający nad linią kolejową nr 8, otwarto w czwartek w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). Dzięki niemu zmieni się układ komunikacyjny miasta; połączenie zyskają ze sobą rozdzielone przez tory osiedla. Koszt prac wyniósł ponad 36 mln zł.

Inwestycja była realizowana wspólnie przez powiat skarżyski oraz miasto Skarżysko-Kamienna. Projekt zakładał budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 8. Powstały dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w tym buspasy, chodniki oraz drogi rowerowe. W ramach inwestycji częściowo przebudowano również al. Piłsudskiego. Prace budowalne trwały prawie dwa lata. Wiadukt umożliwi przejazd między osiedlami Przydworcowe i Milica z Dolną Kamienną.

Starosta skarżyski Artur Berus i prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig podkreślali, że powstanie wiaduktu, na który mieszkańcy tak długo czekali, jest wspólnym sukcesem samorządów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 36 mln zł. 90 proc. stanowiła dotacja unijna.

W oficjalnym otwarciu wiaduktu uczestniczyło liczne grono świętokrzyskich samorządowców i parlamentarzystów. "Dziś oddajemy do użytku nowy ciąg komunikacyjny o długości dwóch kilometrów z dwupasmowym wiaduktem, który przebiega nad linią kolejową nr 8 łączącą Warszawę z Krakowem. Jako mieszkaniec tego miasta cieszę się, że inwestycja ma swój finał i że od dziś kierowcy będą mogli przemieszczać się wiaduktem z jednej części miasta do drugiej" - podkreślił marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Budowa wiaduktu to jeden z elementów większego projektu komunikacyjnego w Skarżysku. W jego ramach przewidziano również przebudowę kilku ulic, zakup ośmiu nowych autobusów i wdrożenie system informacji pasażerskiej. To jedno z największych przedsięwzięć z obszaru mobilności miejskiej współfinansowanych ze środków unijnych w regionie świętokrzyskim. Wartość całego projektu to ponad 54 mln zł, z czego 43,4 mln zł to dofinansowanie z funduszy UE.

