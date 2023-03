Skarżysko-Kamienna: Polregio uruchomiło zakład napraw taboru kolejowego

Nowe centrum utrzymania taboru kolejowego oddano do użytku w środę w Skarżysku-Kamiennej. Inwestycję zrealizowała spółka Polregio. W zakładzie o wartości blisko 50 mln zł wykonywane będą naprawy i przeglądy składów kolejowych z trzech województw: Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Małopolski.

Budowa kompleksu utrzymaniowego w Skarżysku-Kamiennej to pierwsza inwestycją tego typu w dwudziestoletniej historii Polregio. W skład nowego zakładu wchodzą: hala napraw taboru oraz pełne zaplecze administracyjno-techniczne.

"Dzisiaj zapisujemy kolejną kartę w historii polskiej kolei. Historia węzła kolejowego w Skarżysku-Kamiennej liczy blisko 140 lat, to właśnie tutaj na trasę wyruszył pierwszy nowy parowóz w historii niepodległej Polski" - powiedział w środę Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio S.A.

"To historyczny moment dla Polregio. Po raz pierwszy od 20 lat oddajemy do użytku nową halę serwisową, mało tego - wkrótce podpiszemy umowy wykonawcze na łącznie 200 nowych pociągów. To symbol zmian, jakie zaszły w spółce w ciągu ostatnich kilku lat. Konsekwentnie inwestujemy miliardy złotych w nowoczesną kolej regionalną" - mówił prezes Polregio.

W ramach inwestycji powstała hala z pełnym zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i magazynem wysokiego składowania. W budynku znalazła się instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii; ponadto wentylacja jest wyposażona w urządzenia do odzysku ciepła. Na etapie końcowych prac jest także budowa przejazdowej myjni dla pojazdów kolejowych ze stanowiskami mycia podwozia i instalacją wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych.

W zakładzie wykonywane będą przeglądy i naprawy taboru kolejowego - nie tylko należącego do Polregio. Serwisowane będą składy z trzech województw: Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Małopolski. W zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób.

"Chcemy, by kolej była ponownie transportem pierwszego wyboru. Takie inwestycje nas do tego przybliżają, są dowodem, że transport kolejowy nabiera siły, staje we właściwym miejscu" - mówił w środę w Skarżysku-Kamiennej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Renesans kolei w Polsce to z jednej strony modernizacja infrastruktury i zakupy nowych pojazdów kolejowych; z drugiej - to takie projekty jak ten zrealizowany przez spółkę Polregio w Skarżysku-Kamiennej. Dla miasta i największego przewoźnika regionalnego oznacza to nowy impuls do rozwoju. Wszystko to dzięki owocnej współpracy z władzami samorządowymi województwa" - dodał wiceminister.

Rozbudowa zaplecza technicznego Polregio w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku.

"Znajdujemy się w obiekcie na miarę XXI wieku. Cieszę się bardzo nie tylko jako marszałek - akcjonariusz spółki Polregio, która jest naszym głównym operatorem przewozów pasażerskich, ale również jako osoba z tego miasta i wywodząca się rodziny o tradycjach kolejarskich" - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

"Dobrze, że teren tego węzła kolejowego, gdzie przecinają się linie kolejowe 8 i 25, gdzie jest bardzo duża stacja rozrządowa, wzbogacił się teraz o ten obiekt. Ten teren na nowo zaczyna żyć. Inwestycja wpisuje się w modernizację dworca kolejowego, budowę przejścia podziemnego czy nowego wiaduktu w ciągu ulicy Piłsudskiego" - dodał.

Kompleks powstał w obrębie Zakładu Świętokrzyskiego Polregio S.A. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" w Skarżysku-Kamiennej. Koszt budowy to blisko 50 mln złotych.

