Skarżysko-Kamienna: Powstanie ponad 100-metrowy tunel pod torami

Ponad 54 mln złotych kosztować będzie budowa ponad 100-metrowego tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej. Podziemne przejście zastąpi kładkę, z której dotychczas korzystają podróżni i mieszkańcy miasta.

Inwestycja zostanie współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie unijne wyniesie 37 mln złotych. Umowę na dofinansowanie inwestycji władze województwa podpisały ze spółką PKP PLK, która będzie odpowiedzialna za jej realizację.

"Unijne pieniądze umożliwią realizację inwestycji, która dla wielu osób podróżujących po kraju, a także dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej jest niezwykle istotna. W Skarżysku powstanie tunel o długości 121 metrów i szerokości 6 metrów, który będzie łączyć dworzec kolejowy i zlokalizowane tu miejsca parkingowe z drugą częścią miasta" - powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Przy okazji tej inwestycji modernizowane będą perony dworca, które zostaną dostosowane do nowego taboru kolejowego. "Myślę, że dzięki tej inwestycji skarżyski węzeł kolejowy znów nabierze blasku i będzie służyć tak jak dawniej podróżującym, a białe plamy komunikacyjne na mapie Polski będą znikać. Ponadto tunel i perony dworcowe połączą windy, będzie on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pejzażu miasta zniknie też szpecąca go stara kładka" - dodał marszałek.

Podziemne przejście zostanie połączone ze zmodernizowanym budynkiem dworca, peronami oraz południową częścią miasta. W związku z budową przejścia wykonanych zostanie również szereg prac dodatkowych w zakresie branży torowej m.in. elektroenergetyki trakcyjnej, teletechnicznej, drogowej i sanitarnej.

Dokumentacja techniczna jest już gotowa. Prace budowlane mają się rozpocząć w tym roku, a inwestycja ma się zakończyć w 2022 roku.