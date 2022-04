Skarżysko-Kamienna: Rozpoczęła się budowa punktu utrzymania taboru kolejowego

W Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się budowa punktu utrzymania taboru kolejowego. Inwestycję realizuje spółka Polregio. Zakład powstanie kosztem prawie 40 mln złotych.

W poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele władz państwowych, samorządowych zainaugurowali budowę nowego punktu utrzymania taboru Polregio. W nowej hali znajdą się warsztaty, magazyn wysokiego składowania, zaplecze socjalno-biurowe oraz myjnia dla pociągów.

Inwestycja o wartości blisko 40 mln złotych powstanie dzięki podpisanej w 2020 roku wieloletniej umowie ramowej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a największym polskim przewoźnikiem kolejowym.

"Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię Polregio, jaką jest osiągniecie długoterminowej przewagi konkurencyjnej, poprzez zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. Dzięki niej spółka zwiększy potencjał do rozwoju zarówno w realizacji umów PSC (Public Service Contract, dot. świadczenia usług publicznych - PAP) w południowo-wschodniej Polsce, jak i działalności komercyjnej" - poinformował w poniedziałek Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio SA.

Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru. Myjnia taboru będzie wyposażona w instalację wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych. Na dachu hali zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a wentylacja zostanie wyposażona w instalację do odzysku ciepła. Ukończenie wartej blisko 40 mln zł inwestycji jest planowane na I kw. 2023 r.

W nowej hali zatrudnienie znajdzie łącznie 60 osób. W ciągu dwunastu miesięcy w zakładzie wykonywanych będzie około 150 przeglądów oraz 40 naparów taboru kolejowego.

Rozbudowa zaplecza technicznego Polregio w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym, wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku. Inwestycje w punkty utrzymania taboru stanowią istotną część wartego łącznie 7 mld wieloletniego planu inwestycyjnego Polregio. Większość z tej kwoty pochłonie zakup oraz modernizacja ok. 300 pociągów, natomiast równolegle spółka będzie modernizować swoje zaplecze techniczne.

"Sukcesywnie zwiększamy dostępność transportu publicznego w świętokrzyskim. Reaktywacja linii kolejowej przez Końskie do Łodzi to dopiero początek, bo już za niecałe dwa lata zakończy się modernizacja linii do Kielc. Jednocześnie przygotowujemy inwestycję w nowe pociągi o napędzie hybrydowym oraz blisko 30 autobusów elektrycznych, które zapewnią dowóz mieszkańców do zmodernizowanych stacji i przystanków kolejowych" - powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Skarżysko-Kamienna ma być również bazą dla 27 elektrycznych autobusów Polregio, których rolą będzie dowożenie pasażerów do stacji kolejowych. Środki na zakup pojazdów mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa świętokrzyskiego. Zakup autobusów elektrycznych pozwoli zmniejszyć emisję CO2 z transportu drogowego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o docelowej neutralności klimatycznej do 2050 r. Przewiduje się, że łączny koszt zakupu autobusów wyniesie ponad 132 mln zł brutto (wraz z instalacją infrastruktury technicznej do obsługi i eksploatacji autobusów elektrycznych).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl