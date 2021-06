Skarżysko-Kamienna: rozpoczęła się budowa tunelu pod torami

Prace przygotowawcze do budowy nowego przejścia pod torami, które zastąpi kładkę i ułatwi komunikację w mieście, rozpoczęły się w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie). Dzięki windom, wszyscy podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów. Koszt inwestycji realizowanej przez PKP PLK wyniesie ponad 44 mln zł.

Teren budowy tunelu został w poniedziałek przekazany wykonawcy. Zabezpiecza on miejsce prac i prowadzi pierwsze prace torowe na stacji, które zapewnią sprawny ruch pociągów w czasie budowy tunelu. W lipcu będą realizowane kolejne prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę, m.in. rozbiórka peronu przydworcowego, a następnie rozbiórka części kładki (nad peronami nr 1, 2 i 3). W czasie prac zapewniona będzie komunikacja dla pieszych między peronami a budynkiem dworca oraz na teren miasta po drugiej stronie torów (w kierunku ul. Towarowej). Trasa będzie zapewniona częściowo w poziomie szyn w ciągu istniejącego przejścia oraz z wykorzystaniem fragmentu kładki.

"Podziemny tunel powstanie pod 14 torami kolejowymi i będzie połączony z budynkiem dworca. Przejście o długości 121 m będzie wyposażone w windy. Ułatwi to drogę do pociągu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. W tunelu znajdą się także ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Wraz z budową tunelu zaplanowano kompleksową przebudowę peronu przy budynku dworca. Będzie on wyższy, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zostanie wyposażony w wiatę, ławki i nowe gabloty z informacją o rozkładzie jazdy" - poinformowała PAP Izabela Miernikiewicz z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 44,2 mln zł (netto), z tego 37,7 mln zł (netto) to unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2022 roku.

