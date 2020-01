Skiba: inflacja w br. może być wyższa od 2,5 proc., ale to nie powód do zmartwień

Inflacja w 2020 r. może być wyższa od założonych w projekcie budżetu 2,5 proc., ale to nie powód do zmartwień - powiedział w piątek wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodał, że wyższa inflacja to wyższe dochody dla budżetu, co oznacza, że nie będzie problemu z jego realizacją.

"Inflacja może być większa (niż założona w budżecie na 2020 r. - PAP), ale w krótkim okresie jest to zawsze z pożytkiem dla budżetu, co oznacza, że nie będzie problemu z jego realizacją. Wyższa inflacja nie jest powodem do zmartwień" - powiedział dziennikarzom Skiba.

"Dane makro są tymi informacjami, które pozwalają nam oszacować dochody podatkowe i w tym sensie wyższa inflacja powoduje, że wzrastają te dochody w stosunku do prognoz" - wyjaśnił.

Dodał, że "nie ma jakiegokolwiek ryzyka, że zrealizuje się deficyt".

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada, że w tym roku nie będzie deficytu. Według tzw. szybkiego szacunku GUS, w grudniu 2019 r. inflacja w ujęciu rocznym wzrosła do 3,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,8 proc.

O zapisany w projekcie zerowy deficyt dziennikarze pytali też ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. "Mam zadanie do wykonania i moją rolą jest je wykonać" - powiedział szef MF.

Podkreślił, że najważniejsza dla niego jest zmiana postrzegania resortu finansów i podatków przez społeczeństwo. "Chcemy pokazać, że podatki są dla nas, że to pieniądze, które inwestujemy w polską gospodarkę. Musimy zrozumieć, że ci, którzy ich nie płacą, kradną od nas wszystkich" - mówił minister.

"Nasza rola, jako ministerstwa, to służba społeczeństwu - podatnicy to nasi klienci" - zapewnił. Zaznaczył, że resort chce sprawdzić, jak przebiega kontakt jego pracowników z podatnikami. Zapowiedział, że pomoże w tym e-Urząd Skarbowy (e-US).

Projekt ten przedstawił pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

"Przez e-Urząd Skarbowy dostarczymy naszym klientom - podatnikom - możliwość rozliczenia się w sposób elektroniczny, w oparciu o każde urządzenie podłączone do internetu - komputer, smartfon, czy tablet" - tłumaczył. e-Urząd Skarbowy ma być dostępny poprzez stronę podatki.gov.pl

Do najważniejszych funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego Koch zaliczył m.in. bieżącą informację o wszystkich rozliczeniach podatkowych, czy informację o wszystkich dokumentach kiedykolwiek złożonych fiskusowi.

Koch poinformował, że projekt budowy e-Urzędu Skarbowego jest rozpisany na 3 lata. "Nie będziemy kazać czekać podatnikom 3 lata na uruchomienie e-urzędu, który będzie zawierał wszystkie usługi. Będziemy sukcesywnie, co kwartał, wdrażali kolejne e-usługi, żeby ten e-Urząd Skarbowy rósł i po 3 latach oferował kompleksową obsługę podatnika" - zapowiedział pełnomocnik. Dodał, że od 2020 r. w e-US można już złożyć informację o wykonaniu płatności na rachunek, którego nie ma na Wykazie podatników VAT.