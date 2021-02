Skiba: Ograniczenie kosztów, konsolidacja, nowe opłaty odpowiedzią banków na niskie stopy

Trzymanie kosztów w ryzach, konsolidacja sektora oraz nowe opłaty mogą być odpowiedzią sektora bankowego na utrzymujące się bardzo niskie stopy procentowe - uważa prezes Pekao Leszek Skiba. Możliwość konsolidacji ogranicza jednak obciążenie banków związane z kredytami frankowymi - zastrzega.

Skiba mówił w piątkowej rozmowie z Polityka Insight o wyzwaniach stojących przed sektorem bankowym. Zwrócił uwagę, że wszyscy czekają na koniec pandemii i powrót wzrostu gospodarczego oraz popytu na kredyty. Ten ostatni, jak zauważył, jest słabszy zwłaszcza ze strony firm.

"Problemów podstawowych jest bardzo dużo. Szczególnie w Polsce istotnym obciążeniem dla sektora są kredyty frakowe, które w dalszym ciągu powodują, że potencjalne straty wynikające ze spraw sądowych, klauzul abuzywnych, mogą być dosyć spore, mogą rzutować na wyniki sektora i wpływają na to, w jaki sposób banki myślą o swojej przyszłości. Jest to obciążenie, które ogranicza możliwość konsolidacji sektora bankowego" - zauważył prezes Pekao.

Wskazał też na kwestie związane z postępem technologicznym i rywalizację o przyszłość sektora bankowego, konkurencję dla banków na przykład ze strony fintechów. "Jeśli banki nie będą szły do przodu, nie będą starały się być nowoczesne to po prostu przegrają tę rywalizację" - powiedział Skiba.

Pytany był także o to, co polskie banki mogą zrobić, aby poradzić sobie w wymagającym środowisku bezprecedensowych stóp procentowych. "Po pierwsze trzymanie kosztów w ryzach. To oznacza pytanie o sieć, czyli ile oddziałów należy utrzymać, szczególnie teraz, gdy klienci przechodzą do kanałów zdalnych, korzystają z aplikacji (...) a w mniejszym stopniu odwiedzają oddziały" - powiedział szef Pekao.

Dodał, że banki muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, ile oddziałów pozostawić, w jaki sposób przeprowadzić "pełną optymalizację kosztową".

Wskazał także na konsolidację sektora. Wyjaśnił, że na przykład Hiszpania, w której sektor bankowy był bardzo rozdrobniony, taki proces konsolidacji przeszła. Jak zauważył kosztem dla banków jest nie tylko sieć oddziałów, ale także siedziby. "Im mniej banków, tym mniej siedzib (...). Proces konsolidacji jest odpowiedzią, jakąś oszczędnością ostatecznie" - powiedział.

Według prezesa Pekao koncentracja banków jest korzystna także w kontekście ponoszonych wydatków na transformację cyfrową.

Skiba przewiduje jednocześnie, że banki będą starały się wprowadzać opłaty i prowizje tam, gdzie usługi są deficytowe z punktu ich widzenia. Wskazał, że takim przykładem może być obsługa gotówki. "To jest też taka droga, która będziemy widzieć" - ocenił.

Zdaniem prezesa Pekao, przy obecnych niskich stopach procentowych nie ma szans, aby w horyzoncie trzech, czterech lat wskaźnik rentowności kapitału (ROE) w sektorze bankowym wrócił do poziomu z 2019 r. Zyskowność sektora będzie się utrzymywała na niskim poziomie.

Jednocześnie, w opinii Skiby, banki będą się starały zwiększać dochody z opłat i prowizji, a z drugiej strony możemy obserwować "waloryzację marż", banki będą starały się powiększać swoje marże.

"W warunkach ożywienia w kolejnych latach, kiedy popyt na kredyt wzrośnie, to w naturalny sposób zmniejszenie nadpłynności będzie oznaczało, że nieznacznie marża kredytowa w kredycie wzrośnie, czyli to, co klient płaci ponad WIBOR w ramach umowy kredytowej. To jest proces, który może nastąpić w kolejnych latach, kiedy będziemy widzieć zjawisko ożywienia gospodarczego przy niskich stopach" - powiedział Skiba.

"Mówimy o dziesiątkach punktów bazowych, czyli nie jest to jakiś istotny poziom, ale spowoduje odbudowę zyskowności w sektorze bankowym" - zastrzegł szef Pekao.