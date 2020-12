Skiba: przejęcie Idea Banku przez Pekao pod nadzorem KE

Proces przejęcia Idea Banku toczył się pod nadzorem Komisji Europejskiej i ma pełne zabezpieczenie ze strony formalnej i prawnej - oświadczył w czwartek p.o. prezesa Pekao SA Leszek Skiba.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek, że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku, wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Pekao SA.

Jak oświadczył na konferencji prasowej Skiba, tak procedura gwarantuje, że niezależnie, ile kto miał pieniędzy na kontach przejmowanego banku, są one bezpieczne. Zauważył, że gdyby doszło do upadłości, gwarantowane byłyby tylko kwoty do 100 tys. euro. Natomiast po przejęciu aktywów i depozytów 3 stycznia, za całość depozytów odpowiada Pekao.

Skiba zapewniał, że dla Pekao to transakcja przeprowadzona w bezpieczny sposób dla klientów i inwestorów, proces toczył się pod nadzorem KE i ma pełne zabezpieczenie od strony formalnej i prawnej. Udział brała też renomowana kancelaria prawna i renomowany doradca - zauważył.

Skiba dodał, że w trakcie przygotowań zabezpieczono wszystkie ryzyka związane z pozwami, jest pełna gwarancja pokrycia strat i taka jej interpretacja, żeby nie działała kosztem wskaźników kapitałowych. Jest też możliwość zwrotu niektórych aktywów, jeżeli jest w nich jakaś dodatkowa, nadzwyczajna sytuacja.