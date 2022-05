Skierniewice: Otwarto wiadukt drogowy nad linią kolejową Warszawa – Katowice

Zakończyła się warta 37 mln zł budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Katowice w Skierniewicach (Łódzkie). "Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa" – podkreślił obecny w poniedziałek na uroczystości otwarcia przejazdu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowy obiekt zastąpił przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego. Dzięki niemu kierowcy samochodów i piesi biegnącą przez miasto linie kolejowe Warszawa Zachodnia - Katowice oraz Skierniewice - Łowicz pokonają górą, w sposób bezkolizyjny. Zrealizowana przez miasto Skierniewice i PKP PLK inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo oraz zaoszczędzić czas mieszkańców, którzy wcześniej musieli dużo czasu spędzać przed zamkniętymi szlabanami. Dziennie w tym miejscu kursuje ponad 100 pociągów. Bezkolizyjne skrzyżowanie ułatwi też dotarcie do potrzebujących służb ratowniczych.

Szef resortu infrastruktury podczas uroczystości otwarcia wiaduktu podkreślił, że długo oczekiwana przez mieszkańców Skierniewic inwestycja to jeden z przykładów dobrej współpracy rządu i samorządu. Część budowy została bowiem sfinansowana z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

"Każda forma wsparcia przynosi dobre efekty. Oddajemy drogi ekspresowe, autostrady, budujemy po kilkaset kilometrów takich dróg rocznie. Często bywa jednak, że mieszkańcy regionu na co dzień z tych nie korzystają. Dla nich ważna jest droga, którą zmierzają do pracy, szkoły, lekarza, na zakupy. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, żeby można było spokojnie myśleć o tym, jak dzieci wracają do domu, jak rodzice udają się do lekarza, korzystając z dróg. To jest niezmiernie ważne, żeby te drogi były przede wszystkim bezpieczne" - podkreślił Adamczyk.

Minister zwrócił uwagę, że inwestycja została oddana do użytku pięć miesięcy przed terminem. W jej ramach powstał sześcioprzęsłowy wiadukt nad torami o długości ok. 145 m, wraz z jezdnią, chodnikami i ścieżką rowerową. Stworzony został też nowy układ drogowy, w tym dwa ronda.

Prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk przyznał, że mieszkańcy miasta na tę inwestycję czekali wiele lat. "Mieszkańcy Skierniewic wiedzą, jaki tu był problem. To jedna z najbardziej natężonych linii kolejowych w Polsce i czasami na przejazd przez tory oczekiwało się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt minut" - zaznaczył.

Wartość inwestycji to 37,1 mln zł, z czego 17 mln zł pochodziło rezerwy budżetu państwa, a 2,6 mln zł dołożyło PKP PLK.

