Sklepy sieci Biedronka czynne do północy lub całą dobę, Kaufland - do północy

Po świętach sklepy Biedronka czynne będą od godz. 6 do 24 lub całą dobę - podali we wtorek przedstawiciele sieci. Markety sieci Kaufland w najbliższym czasie otwarte będą do północy - poinformowała spółka na stronie internetowej.

Do 18 kwietnia sklepy sieci Biedronka będą pracować dłużej. Niemal 1,6 tys. z nich będzie otwarte w godzinach 6 - 24, a ponad 850 placówek czynnych będzie całą dobę - poinformowała sieć.

"Kontynuujemy +Akcję 24" - zapowiedział dyrektor operacyjny sieci Biedronka Paweł Stolecki, cytowany w komunikacie. "Wierzymy też, że dłuższy czas działania sklepów zapewni naszym klientom i pracownikom większe bezpieczeństwo" - dodał.

Wskazano, że w "Akcji 24" udział bierze ponad 80 proc. sklepów Biedronka. W pozostałych przypadkach inne godziny otwarcia związane są z przepisami wspólnot mieszkaniowych bądź dostosowaniem czasu pracy sklepów sieci do godzin otwarcia galerii handlowych.

Przedstawiciel sieci dodał, że wydłużone godziny otwarcia sklepów nie oznaczają dłuższej pracy zatrudnionych. "Wciąż pracują oni w systemie zmianowym, w mniejszych zespołach; jednocześnie dzięki +Akcji 24+ pracownicy mają styczność z mniejszą liczbą klientów" - podano.

Sklepy sieci Kaufland po świętach są otwarte w godzinach od 6 rano do północy - czytam na stronie internetowej spółki.

W związku z pandemią w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby w przeliczeniu na jedną kasę. Przed wejściem do sklepu trzeba obowiązkowo zakładać rękawiczki. W godzinach od 10 do 12 tylko osoby powyżej 65. roku życia mogą zrobić zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach.