SKOK-i: spada liczba oddziałów, pracowników i członków

Sieć dystrybucji SKOK-ów w porównaniu z końcem 2018 r. zmniejszyła się o 95 oddziałów i punktów obsługi klienta do 779 placówek. W 2019 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 31 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 19 proc., tj. o 431 etatów. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 9,5 proc. W końcu 2019 r. jedna kasa zrzeszała średnio 56,1 tys. członków – wynika z najnowszego opracowania GUS.



Z danych GUS wynika, że wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2019 r. wyniósł 7,8 mln zł, a wynik finansowy netto 8,9 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2019 r. wynosiła 8,7 mld zł, a zadłużenie członków kas – 6 mld zł.

Czytaj też: Prof. Filar: Możemy mieć nierentowny, zagrożony upadłościami sektor bankowy



Współczynnik wypłacalności badanych SKOK-ów w końcu 2019 r. osiągnął wartość 6,3 proc., tj. zwiększył się w porównaniu z końcem 2018 r. o 2,8 p. proc. i był wyższy od ustawowego minimum na poziomie 5 proc.



analizowanym okresie o 15,7 proc.Aktywa kas, które wykazały w 2019 r. zysk netto, stanowiły 95, proc. wartości aktywów wszystkichbadanych SKOK-ów.W pasywach SKOK-ów główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, którezmniejszyły się o 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze własne SKOK-ów zwiększyłysię o 161,1 mln zł, na co główny wpływ miało zmniejszenie strat z lat ubiegłych o 163,4 mln złoraz zwiększenie funduszu z aktualizacji wyceny o 48 mln zł.Wynik działalności kas ukształtował się w 2019 r. na niższym o 20,9 proc. poziomie i wyniósł347,5 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tę wartość był uzyskany niższy o 6,7 proc. wynikz tytułu odsetek oraz niższy o 26,4 proc. wynik z tytułu prowizji. Jednocześnie, o 11,7 proc. zwiększył się ujemny wynik z tytułu wyceny oraz wyłączeń z bilansów kas aktywów i zobowiązań finansowych.Koszty działania kas obniżyły się w 2019 r. o 8,9 proc. do 342,5 mln zł. Najwyższy udział w tychkosztach zanotowano w pozycji kosztów pracowniczych (122,1 mln zł, tj. 35,6 proc.) oraz kosztówz tytułu usług obcych (123,1 mln zł, 35,9 proc.).Na wynik finansowy netto SKOK-ów złożyły się zyski netto 19 kas w wysokości 13,8 mln zł orazstraty netto o wartości 5 mln zł poniesione przez 6 kas.