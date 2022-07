Skonfiskowany superjacht rosyjskiego oligarchy trafi na sprzedaż

Chętni do kupna zatrzymanych za granicą jachtów tych oligarchów rosyjskich, którzy zostali objęci sankcjami krajów zachodnich za ich powiązania z rosyjskim przywództwem politycznym, będą mieli wkrótce ku temu pierwszą okazję.

Na Gibraltarze odbędzie się 23 sierpnia aukcja, na której będzie licytowany superjacht Axioma. Jego właścicielem jest jeszcze nadal formalnie miliarder Dmitrij Pumpiański, który zbił fortunę na swoich udziałach w rosyjskim konglomeracie produkcji rur stalowych OAO TMK. Axioma została aresztowana w marcu na Gibraltarze po tym, jak Pumpiański został dodany do amerykańskich i brytyjskich list sankcyjnych.

Choć oligarcha spełnia kryteria „bliskiej współpracy z Kremlem” (został osobiście odznaczony Orderem Zasługi dla Ojczyzny przez prezydenta Rosji Władimira Putina w 2014 r.), to w przeciwieństwie do innych niedawno zajętych rosyjskich jachtów, Axiomę przejęto w imieniu banku, a nie rządu.

Holding Pumpiańskiego, Pyrene Investments, był winien 22 mln dolarów amerykańskiemu bankowi JP Morgan. Gdy Pumpiański został objęty sankcjami politycznymi, bank nie mógł już legalnie przyjmować pieniędzy z Pyrene Investments na spłatę pożyczki. Zamiast tego zwrócił się do sądu w Gibraltarze o zajęcie jachtu za naruszenie umowy kredytowej, a następnie sprzedanie go na aukcji w celu spłaty długu.

Axioma został zbudowany w 2013 roku. To superjacht o długości 236 stóp (ok. 72 m), dla 12 pasażerów i 20 członków załogi. Jego wnętrze zostało stworzone przez znanego projektanta jachtów Alberto Pinto. Przy prędkości przelotowej 14 węzłów (mil morskich na godzinę) ma zasięg ok. 5000 mil. Jego aktualna wartość wyceniana jest na ok. 75 mln dol.

Organizatorzy aukcji podali, że wkrótce zostanie otwarta strona internetowa z większą ilością szczegółów oraz internetowy portal licytacji.

