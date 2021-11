Skonsolidowany zysk Banku Pekao wyższy o 70 proc.

Skonsolidowany zysk Banku Pekao w trzecim kwartale br. wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł rok wcześniej - to wzrost w ujęciu rok do roku o 70 proc. - poinformował bank.

Bank przekazał, że utrzymuje wysokie tempo wzrostu w sprzedaży produktów i rozwoju funkcjonalności kanałów bankowości cyfrowej.Z danych Pekao wynika, że na koniec września aktywnych użytkowników bankowości mobilnej było 2,3 miliona wobec 1,9 miliona rok wcześniej. W przypadku pożyczek konsumenckich, przez internet zostało sprzedanych 62 proc. z nich w porównaniu do 53 proc. rok wcześniej."Wskaźnik digitalizacji usług tylko od czasu ogłoszenia strategii Pekao wiosną 2021 urósł (...) o 5 punktów procentowych do 55 proc. Wskaźnik digitalizacji to miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku - na koniec okresu obecnej strategii - zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne" - przekazało Pekao.Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów; obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji.