Skotan płaci cenę za zamknięcie projektu wodorowego / wrzutka

Skotan osiągnął w pierwszym półroczu 2021 roku przychody z działalności na poziomie 5 mln 604 tys. zł. Jednocześnie firma zanotowała stratę netto w wysokości 534 tys. zł. Głównym czynnikiem wpływającym na ujemny wynik jest utworzenie rezerwy na zobowiązania wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To skutek likwidacji instalacji do wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych.

Biznes biotechnologiczny

Leki OTC i superfood

Skotan

Czytaj: PKP, PKN ORLEN i PESA przybliżają kolej napędzaną wodorem Akcje spółki Skotan od sierpnia 2021 roku notowane są w ramach sektora spółek biotechnologicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełda przychyliła się do wniosku firmy, która rozwija się dzięki diametralnej zmianie strategii przeprowadzonej kilka lat temu, polegającej na odejściu od projektów z obszaru biopaliw na rzecz segmentu biotechnologii.Obecnie spółka koncentruje się na produkcji i sprzedaży powstających na bazie własnych receptur nutraceutyków o statusie suplementów diety dla ludzi oraz rozwoju oferty żywności funkcjonalnej i superfood. Uzupełnienie portfolio produktowego i usługowego stanowią preparaty weterynaryjne dla zwierząt oraz produkty do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami.Zbudowanie bazy laboratoryjnej, stworzenie nowych produktów oraz przygotowanie własnego zaplecza produkcyjnego to kluczowe obszary aktualnej strategii rozwoju, które wprowadziły spółkę w obszar biotechnologii. Dodatkowo uzyskanie patentów, odpowiednich certyfikatów i pozwoleń wymaganych przez przepisy krajowe i unijne, otworzyły rynek krajowy i zagranicę na stworzone we własnym laboratorium produkty - informuje zarząd.Obecnie eksport stanowi 25 proc. przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków, m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji i Czech, a także do Iranu. W planach na ten rok jest sprzedaż produktów w USA, Kanadzie i Australii oraz na rynkach azjatyckich.- Wejście do indeksu biotechnologicznych spółek na GPW jest sformalizowaniem procesu stworzenia przez nas nowego profilu działalności Skotana. Dzięki wyborowi sektora biotechnologii, większość naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9. Ale mamy też inne autorskie produkty, jak choćby preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica - mówi prezes Skotana Jacek Kostrzewa. - Stając się spółką biotechnologiczną tworzyliśmy od podstaw zespół specjalistów oraz bazę technologiczno-wytwórczą. Dlatego dziś projektujemy i wytwarzamy suplementy diety czy żywność funkcjonalną także na zlecenie zewnętrznych partnerów i pod kątem specyficznych oczekiwań klientów, zwłaszcza na zagranicznych rynkach - dodaje.Czytaj: 3W: Woda - Wodór - Węgiel. Nowa polska inicjatywa rozwojowa Najbardziej znaną linią produktów Skotan jest Estrovita – seria nutraceutyków funkcjonalnych o wysokiej skoncentrowanej zawartości roślinnych kwasów tłuszczowych Omega 3,6,9. Firma wprowadziła je do oferty większości krajowych sieci aptecznych, hurtowni farmaceutycznych i drogerii, w tym aptek zlokalizowanych w największych centrach handlowych i hurtowni zaopatrujących ponad 13 tys. punktów aptecznych, docierając do 4 mln klientów dziennie. EstroVita z certyfikatem V-Label potwierdzającym w 100 proc. roślinny skład korzysta z coraz popularniejszego trendu żywieniowego, zyskując nabywców wśród wegetarian i wegan.Niedawno spółka zainicjowała proces rejestracji produktów marki EstroVita w Australii oraz Nowej Zelandii i przygotowuje się do podpisania w tym roku umowy na rozpoczęcie ich sprzedaży przez jednego z dużych miejscowych dystrybutorów. W dalszej kolejności planowane jest wejście na rynek Kanady i USA, a także rozszerzenie sprzedaży na rynkach azjatyckich.Spółka planuje również rozwój na rynkach leków bez recepty OTC i superfood, które wykazują stały trend wzrostowy i szerokie perspektywy zarówno w Polsce, jak i za granicą.w styczniu 2006 roku rozpoczął handel i produkcję w sektorze paliwowym. Przedmiotem obrotu spółki były również paliwa konwencjonalne, jak olej napędowy i benzyny silnikowe. W lipcu 2009 roku walne zgromadzenie spółki zadecydowało jednak o zmianie strategii i odstąpieniu od realizacji celów w zakresie biopaliw I generacji.Obecnie firma prowadzi kilka linii biznesowych: Skotan Pharma skupia się na nowych rozwiązaniach w dziedzinie suplementacji ludzi, Skotan Animal - na rozwiązaniach w dziedzinie dietetyki i żywienia zwierząt, zaś Skotan Agro - w dziedzinie bioremediacji gruntów skażonych węglowodorami.Czytaj: Brytyjczycy chcą mieć miasto w 100 proc. wykorzystujące wodór