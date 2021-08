Skowrońska (KO): na Polskim Ładzie podkarpackie samorządy stracą 408 mln zł rocznie

Jeśli rząd przyjmie Polski Ład, podkarpackie samorządy nie otrzymają 408 mln zł każdego roku – powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej w Rzeszowie posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska.

Z wyliczeń, jakie przedstawiła posłanka PO, wynika m.in., że samorząd Rzeszowa, jeśli przyjęte będą rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie, straci ponad 88 mln zł rocznie, Mielec ponad 18 mln zł, Tarnobrzeg ponad 14,6 mln zł, a Dębica prawie 13 mln zł.

Skowrońska przekonywała, że zapowiadany przez rząd fundusz, który ma być rekompensatą za straty w dochodach samorządów po wprowadzeniu Polskiego Ładu, "jest nie do przyjęcia".

"Ten fundusz będzie finansowany ze środków krajowych. Pieniądze będą rozdzielane tak, jak tej władzy się będzie chciało, nie otrzymają ich niektóre samorządy" - powiedziała. Skowrońska podała też przykłady m.in. Rzeszowa, Mielca i Tarnobrzega, które nie otrzymały dofinansowania z funduszu inwestycji lokalnych w poszczególnych naborach.

"Chcemy jasnych kryteriów podziału tych pieniędzy, chcemy poważnie o tym rozmawiać. Musi być specjalna ustawa, bo to się samorządom należy. Samorządy, które nie są pod egidą władzy PiS-owskiej nie mogą być dyskryminowane" - mówiła Skowrońska.

Obecna na konferencji posłanka PO Joanna Frydrych zaznaczyła, że Polski Ład to "demontaż samorządu". "To proces uzależniania samorządu od władzy centralnej. Krótko mówiąc - centralizacja" - dodała.

Frydrych zaznaczyła, że rząd zapowiada subwencję rozwojową dla samorządów, ale "pytanie jest - jakim kluczem będą rozdawane środki w ramach tej subwencji?". "Czy tak, jak pieniądze w ramach programu inwestycji lokalnych, gdzie nie ma nawet regulaminu i punktacji wniosków? Istnieje obawa, że w taki sam sposób mogą być rozdzielane te środki" - mówiła posłanka.

Zdaniem Frydrych, mniejsze dochody samorządów to mniej inwestycji i mniejsze dopłaty dla m.in. osób niepełnosprawnych czy seniorów.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że projekt ustawy wprowadzający korekty w finansach samorządów jest już na końcowym etapie i zostanie przedstawiony jeszcze w tym miesiącu. "Przygotowujemy ustawę, która ma zmodyfikować zasady finansowania samorządu terytorialnego w taki sposób, aby były bardziej elastyczne, jeśli chodzi o wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne, oraz - oprócz tego - subwencje inwestycyjne i korektę w zakresie liczenia subwencji dla samorządów, aby wyrównać pewnego rodzaju różnice w tym zakresie" - powiedział Müller.

Müller przekonywał też, polemizując ze stanowiskiem prezydentów części miast, że to nieprawda, że samorządy tracą w czasie rządów PiS. Zdaniem Müllera dochody np. Warszawy od 2016 do 2019 r. wzrosły o 50 proc.

