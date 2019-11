Skrajne oceny expose premiera Mateusza Morawieckiego

Żadnych rewolucyjnych pomysłów i podążanie dotychczasowym torem, co najwyżej z niewielkim przesunięciem akcentów - takie wnioski wypływają z przedstawionego we wtorek w Sejmie expose premiera Mateusza Morawieckiego. Jak - na podstawie tego wystąpienia - można prognozować najbliższe cztery lata?

Konkrety i lanie wody

Duże projekty, drobne pomysły

Zmiana konstytucji?

Biznes czeka na fakty

Zdaniem Katarzyny Lubnauer wystąpienie szefa rządu było przesycone ideologią. - Nie było takiego ideologicznego expose, jak to, które dzisiaj słyszeliśmy - oceniła. - Bardzo dużo ideologii pod hasłem walki z ideologią - podkreśliła Katarzyna Lubnauer.Zupełnie inaczej odbierała to druga strona politycznego spektrum, u której deklaracje premiera wywołały raczej uczucie niedosytu. - Wbrew temu, co mówi premier, ta wojna kulturowa trwa od wielu lat. Co więcej, rząd PiS jest rządem bierności, kapitulacji, uległości, wobec ofensywy lewicy - wobec gender studies na uczelniach, wobec tęczowych piątków w szkołach, wobec parad równości i „tęczowych” wątków w serialach w telewizji publicznej - ganił rząd Robert Winnicki z Konfederacji.Można oczywiście dodać, że dla polityków PiS stanowisko premiera było „w sam raz”. - To bardzo ważne, że premier który ma liczne instrumenty rządowe, będzie gwarantem pewnego spokoju społecznego i przestrzegania wartości, które są niezwykle ważne dla większości Polaków. Ochrona rodziny, ochrona małżeństwa ochrona wychowania naszych dzieci - te kwestie światopoglądowa jest bardzo ważna dla milionów polskich rodzin - podkreślał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.Podobnie skrajne były oceny innych wątków przemówienia.Zdaniem PiS expose było konkretne, a szef rządu przedstawił rzetelny plan zamierzeń na najbliższą kadencję. - Ambitne expose ambitnego premiera - chwalił Arkadiusz Mularczyk. - To było expose pokazujące, że Polska jest krajem, który powinien prowadzić ambitną politykę, zarówno w sferze gospodarki, jak i na arenie międzynarodowej - powiedział poseł.- Z jednej strony pokazało kontynuację spraw, które udało się zrealizować przez czteroletnie rządy PiS. Z drugiej, przedstawione zostały swoiste wyzwania na przyszłość, te kwestie, które tak mocno eksponuje PiS, jak choćby dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Wspomnę np. o inicjatywie zgłoszonej w expose budowy 100 obwodnic miast, nie tylko tych dużych, ale i mniejszych - wtórował mu senator PiS Wojciech Skurkiewicz.Ostrożnie chwalił również szefa rządu Kamil Bortniczuk z Porozumienia Jarosława Gowina. - Najważniejsza w expose była zapowiedź przesunięcia akcentów w polskiej polityce z programów socjalnych na programy gospodarcze, na rozwój polskiego przemysłu, polskich innowacji, polskiej klasy średniej - twierdzi poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.Opozycja miała, rzecz jasna, inne zdanie. - Dużo lania wody, mało konkretów - podsumowała przemówienie premiera Katarzyna Lubnauer. - Zabrakło informacji, co rząd ma zamiar zrobić np. z brakiem lekarzy i innymi bolączkami służby zdrowia - mówiła polityk KO.Wtórowała jej klubowa koleżanka Barbara Nowacka. - Premier powiedział wiele rzeczy kompletnie absurdalnych. Historie o tym, jak dobrze jest w służbie zdrowia, świadczą, że dawno w żadnym szpitalu nie był. Mówił, że spadły ceny leków, a to nieprawda - ceny leków po przeszczepach drastycznie wzrosły - wymieniała Barbara Nowacka.Jej zdaniem przedstawione przez premiera ambitne zamierzenia stoją w sprzeczności z obecną rzeczywistością, a przez to tracą na wiarygodności. - Mieli cztery lata, żeby działać na rzecz klimatu - nie działali. Premier mówił że zbudują tysiąc nowych szkół. Na razie niech te doprowadzą do tego, żeby dzieci nie siedziały w szkole od 8 do 18, bo tak dziś wyglądają realia. Myślę, że premier zapomniał, gdzie żyje - stwierdziła posłanka KO.Z kolei Robert Winnicki z Konfederacji krytykował rząd za brak wizji. - Jeśli chodzi o treść to można o tym wystąpieniu powiedzieć, że było to expose stagnacji i kontynuacji, ale złej kontynuacji - mówi o wystąpieniu. - Niestety, nic mnie w tym expose nie zaskoczyło - dodaje.Jego zdaniem expose zarówno fałszywie ocenia sytuację, jak i stawia niewłaściwe cele. - Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze nie zostało w ogóle podjęte wyzwanie, jakie stanowi coraz silniejsza dominacja globalnych koncernów w gospodarce, również w przestrzeni wolności słowa w internecie - stwierdził Robert Winnicki.A co było w expose? Wiele rzeczy. Dużych i małych. Może dlatego chwilami sprawiało wrażenie nieco chaotycznego - wyglądało to trochę tak, jakby premier chciał na siłę wtłoczyć do expose wszystkie deklaracje, jakie mu w ostatnich dniach przyszły do głowy. Stąd do znanych już zapowiedzi wielkich programów (CPK, przekop Mierzei Wiślanej) dołączyły pomysły, by buspasami w miastach mogły podróżować również rodziny, szczególną ochronę pieszych Mateusz Morawiecki zadeklarował również dalsze drobne ułatwienia dla przedsiębiorczości.Nie mogło również zabraknąć tematu innowacyjności. - IV rewolucja przemysłowa, big data, drukarki 3d. Albo będziemy uczestnikami tej rewolucji, albo zostaniemy zepchnięci. Otwórzmy Polsce drzwi do nowoczesności i przyszłości. Chcemy promować kreatywność i innowacyjność. Polska staje się tech nation. Mamy to w DNA - przekonywał premier.Podobnie zresztą jak w wielu innych. Mateusz Morawiecki mówił np. o funduszu modernizacji szpitali (mało konkretnie) i wyasygnowaniu miliarda złotych na nowoczesne centrum onkologiczne. Ominął jednak temat sytuacji w służbie zdrowia. Miliard na centrum to może brzmi dumnie, ale gdy zestawimy to z budżetem NFZ (ok 100 mld zł) czy chociażby zadłużeniem szpitali (ok. 14 mld zł) to kwota nie robi już takiego wrażenia.To zresztą podstawowy problem tego expose - wiele pomysłów i deklaracji z jednej strony i bardzo wysoki poziom ogólności z drugiej nie tworzyły wrażenie, że premier ma spójny plan działania.Charakterystyczne jest to, czego w expose zabrakło - zadziwiająco mało było odwołań do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a przecież jeszcze dwa lata temu ta nazwa pojawiała się w co drugim zdaniu przy okazji każdego wystąpienia każdego z członków rządu. Dość powierzchownie - mimo wszystko - został też potraktowany temat energetyki poza tym, że ma być bardziej zielona (a co z atomem?).- Mateusz Morawiecki w expose prześlizgnął się po temacie energetyki i przeszedł do zielonej energii, a przecież przez kilka ostatnich lat politycy Prawa i Sprawiedliwości upierali się przy węglu i mówili, że polska energetyka stoi tylko na nim. Nagle okazuje się, że węgla nie ma i jest tylko zielona energia - mówi Paweł Poncyliusz, poseł KO, za poprzednich rządów PiS wiceminister gospodarki.- Jak rozumiem prof. Paruchowi wyszło z badań, że Polacy oczekują bardziej zielonego rządu. A skoro oczekują, to premier Morawiecki spełni te oczekiwania i złoży stosowne deklaracje - komentuje Paweł Poncyliusz, zaznaczając jednak, że od złożenia deklaracji do ich realizacji jest daleka droga.Pojawiały się też pomysły mocno ekscentryczne - jak apel do opozycji o współpracę przy zmianie konstytucji, w której miano by zapisać prywatność środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ekscentryczny - bo w większości konstytucji wystarczy zapisanie (i oczywiście późniejsze egzekwowanie) prawa własności. Nie potrzeba już dodatkowych zapisów, że prywatne są oszczędności emerytalne, nieruchomości, samochody czy smartfony.Intencje są oczywiste - chodzi o odbudowę zaufania do systemu emerytalnego po likwidacji OFE.Pomysł ma swoich zwolenników. - Zmiana konstytucji to bardzo dobry pomysł. Zaufanie do państwa polskiego w kontekście tego, co działo z OFE za czasów naszych poprzedników przy kompletnej bierności Trybunału Konstytucyjnego zaufanie Polaków do emerytur gwarantowanych państwowo jest dzisiaj na bardzo niskim poziomie - mówił Kamil Bortniczuk. - Zagwarantowanie własności, prawa dziedziczenia tych środków w konstytucji byłoby dobrym rozwiązaniem, które pozwoli to zaufanie do państwa odbudować - podkreślił.Jak nietrudno się domyśleć opozycja była - delikatnie rzecz ujmując - znacznie bardziej sceptyczna. - Oczekujemy, że PiS zacznie konstytucję przestrzegać, a nie ją zmieniać - mówiła Barbara Nowacka.Z ostrożnymi nadziejami przyjął expose świat biznesu. - Poważnie odbieramy deklarację, że wspieranie przedsiębiorców jest obowiązkiem państwa oraz że Polska ma oprzeć się na nowoczesnej gospodarce, konkurującej innowacjami, a nie tanią siłą roboczą - stwierdził szef BCC Marek Goliszewski.- Z aprobatą odnotowujemy również podniesienie roli Rady Dialogu Społecznego jako płaszczyzny szukania kompromisu między pracownikami, pracodawcami i rządem. Będziemy uważnie się przyglądać jak wcielane w życie są te deklaracje - dodawał Goliszewski.Warto jednak zauważyć, że w momencie wygłaszania expose w Sejmie leżał projekt zniesienia limitu 30-krotności zarobków (wycofany kilka godzin później, po tym jak Lewica zgłosiła własny projekt) zgłoszony jako projekt poselski, po to właśnie, aby konsultacji społecznych uniknąć.Expose zwiastuje w najbliższych czterech latach kontynuację dotychczasowych działań - zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Będą kontynuowane zapoczątkowane w poprzedniej kadencji programy socjalne i projekty infrastrukturalne. Nadchodzące spowolnienie gospodarcze (o którym premier w przemówieniu się też raczej skąpo wypowiadał) nie pozostawia zbyt wielkiego pola manewru na nowe otwarcie nowego rządu i nowe spektakularne pomysły i projekty.Nowością jest mocniejsze postawienie kwestii ideologicznych i obrony tradycyjnych wartości (sprawdziło się w kampanii), co może stanowić zapowiedź jeszcze ostrzejszej temperatury sporów politycznych w Polsce. Jeśli byłby to pomysł polityczny rządu na najbliższe cztery lata, nie byłby to dobry sygnał.