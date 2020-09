Skrót najnowszych wiadomości ze spółek giełdowych

CD Projekt potwierdza, że planuje 19 listopada wydanie gry "Cyberpunk 2077" i nie widzi żadnych szans na zmianę tej daty - poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka jest zadowolona z poziomu przedsprzedaży gry.

CD Projekt potwierdza, że planuje 19 listopada wydanie gry "Cyberpunk 2077" i nie widzi żadnych szans na zmianę tej daty - poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka jest zadowolona z poziomu przedsprzedaży gry.

CD Projekt planuje wydanie w przyszłym roku gry "Wiedźmin 3" w wersji na nową generację konsol Xbox i Playstation oraz komputery PC - poinformował prezes Adam Kiciński podczas piątkowej konferencji.

Kampania reklamowa gry "Cyberpunk 2077" w telewizji, druku, radiu i kinach rozpocznie się w październiku, a reklamy zewnętrzne pojawią się w listopadzie - poinformowali przedstawiciele spółki. Działania marketingowe firmy staną się bardziej intensywne w pierwszej połowie listopada.

Priorytetem CD Projektu jest posiadanie "poduszki finansowej", która zabezpieczy dalszy wzrost spółki, ale zarząd nie wyklucza dywidendy lub skupu akcji własnych - poinformował prezes Adam Kiciński w trakcie piątkowej konferencji.

Grupa LPP jest zadowolona ze sprzedaży w sierpniu. Z optymizmem patrzy na sezon jesienny - poinformował PPrzemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Podtrzymał, że w całym 2020 r. sprzedaż grupy może spaść mniej niż zakładane wcześniej 30 proc.

Bogdanka liczy na zachowanie niezależności spółki w przypadku ewentualnej integracji sektora wydobywczego - poinformował prezes Bogdanki Artur Wasil.

Bogdanka spodziewa się, że drugie półrocze, podobnie jak pierwsze, będzie trudne, ale liczy, że będzie lepsze niż pierwsza połowa roku - poinformował prezes Bogdanki Artur Wasil.

Echo Investment podpisało z Bankiem Pekao umowę, ustanawiającą program emisji obligacji o łącznej kwocie do 100 mln euro - poinformowała spółka.

Work Service, po przejęciu przez Gi Group kontrolnego pakietu akcji spółki, chce skupić się na długoterminowym rozwoju, ale spodziewa się, że w związku z pandemią, kosztami restrukturyzacji oraz finansowymi wyniki pozostaną pod presją przez kolejne kwartały - poinformowała wiceprezes Work Service Iwona Szmitkowska.

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money - podał bank w komunikacie.

Erbud podtrzymuje, że w 2020 roku odnotuje podobne wyniki rdr i przychody powyżej 2 mld zł. W roku 2021 wyniki również powinny być porównywalne, ale przychody mogą nieco spaść - poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Grupa realizuje projekty zgodnie z harmonogramem.

T-Mobile Polska i Alior Bank zdecydowały o zakończeniu współpracy pod marką T-Mobile Usługi Bankowe - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Boryszew spodziewa się 23 września decyzji Komisji Europejskiej odnośnie sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin szwedzkiej spółce Gränges AB. Do transakcji powinno dojść w ciągu najbliższych dni lub kilku tygodni po uzyskaniu zgody KE - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Boryszewa Piotr Lisiecki.

EBITDA Grupy Boryszew w III kw. 2020 nie będzie gorsza niż w II kw. 2020 dzięki m.in poprawie sytuacji w segmencie automotive - poinformował dziennikarzy prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. W II kw. EBITDA grupy wyniosła 86 mln zł.

Zysk netto j.d. Grupy Boryszew w II kw. 2020 wyniósł 36,5 mln zł wobec 37,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Ardigen, spółka zależna Selvity, zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą realizacji projektu, którego celem jest opracowanie, walidacja i wdrożenie technologii TCRact na potrzeby firm farmaceutycznych i biotechnologicznych opracowujących immunoterapie nowotworów - podała Selvita w komunikacie. Wartość projektu wynosi 20,18 mln zł, a otrzymane dofinansowanie obejmuje kwotę 11,7 mln zł.

Konsorcjum Polimeksu Mostostal podpisało z ENGIE EC Słupsk umowy o łącznej wartości 99,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza zaproponowała swoim największym odbiorcom porozumienie techniczne w sprawie wolumenów odbioru węgla - poinformował prezes PGG Tomasz Rogala.

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku byłoby dokapitalizowanie go przez większościowego akcjonariusza, do czego był on zobowiązany i wielokrotnie wzywany - poinformował KNF w komunikacie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia, że sprzedaż akcji Idea Money nie służyłaby poprawie sytuacji Idea Banku, ale fundusz przeanalizuje nowe parametry tej transakcji pod kątem interesu banku. Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej - poinformował w piątkowym komunikacie BFG, który pełni funkcje kuratora banku.

Norges Bank zwiększył zaangażowanie w spółce Oponeo i ma powyżej 5 proc. głosów na jej WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Lotosu powołała Piotra Aleksandra Walczaka na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji i handlu - podał Lotos w komunikacie.

MaForm Holding wzywa do sprzedaży 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6 proc. głosów na WZ spółki. Akcje mają być kupowane w wezwaniu po 27,2 zł za walor - podało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.