Skrót wiadomości, czwartek, 5 maja, 18.20

WIADOMOŚĆ DNIA

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 75 pb do 5,25 proc. Stopa lombardowa wzrośnie do 5,75 proc., depozytowa do 4,75 proc., redyskontowa weksli do 5,3 proc., dyskontowa weksli do 5,35 proc. Było to ósme z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp. Przed posiedzeniem 17 ankietowanych przez PAP Biznes ośrodków oczekiwało, że RPP podwyższy stopy procentowe w maju, z czego 16 prognoz wskazywało na podwyżkę o 100 pb, a jedna - o 75 pb.

RPP podtrzymuje, że NBP będzie podejmował niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej, przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji - napisano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W kolejnych miesiącach Rada będzie kontynuowała zacieśnianie polityki monetarnej - oceniają ekonomiści.

WYWIADY PAP BIZNES

Alior Bank zrewidował w górę prognozę średniorocznej inflacji w Polsce w 2022 r. do 10,5 proc.; ryzyka są jednak skierowane w górę - wskaźnik w tym roku może przebić 11 proc. - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka banku Agata Filipowicz-Rybicka. Alior podwyższył prognozę wzrostu PKB w 2022 r. do 3,9 proc. i obniżył szacunki na 2023 r. do 2,7 proc.

Grupa Tauron zakłada, że tegoroczne nakłady inwestycyjne w obszarze dystrybucji wyniosą ok. 2 mld zł. W kolejnych pięciu latach grupa planuje wydawać na ten cel średnio ok. 2,5 mld zł rocznie - poinformował PAP Biznes wiceprezes Jerzy Topolski.

Tauron chce w tym roku opublikować aktualizację strategii, w której planuje uwzględnić m.in. technologię SMR. Decyzja w sprawie budowy bloku gazowego w Łagiszy może być podjęta po grudniowej aukcji rynku mocy. Spółka myśli o budowie jeszcze jednego bloku gazowego z wysokosprawną kogeneracją - poinformował PAP Biznes wiceprezes Jerzy Topolski.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

IPAG obniżył prognozę wzrostu polskiego PKB w 2022 roku do 3,8 proc. z 4,5 proc. prognozowanych wcześniej - wynika z raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Zapowiadane przez rząd wakacje kredytowe to spora komplikacja dla polityki pieniężnej, stopy procentowe w Polsce musiałby bardzo mocno wzrosnąć, aby zniwelować ich efekt - oceniają ekonomiści mBanku.

105 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie uproszonych procedur - podał resort rodziny i polityki społecznej.

Napływ BIZ w 2021 roku wyniósł 24,8 mld USD, o 82 proc. więcej rdr - podał Polski Instytut Ekonomiczny.

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb do 1,00 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Bank podał, że dalsze podwyżki stóp proc. są możliwe.

Narodowy Bank Węgier (MNB) podtrzymał 1-tygodniową depozytową stopę procentową na dotychczasowym poziomie - poinformował bank w komunikacie.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank w czwartkowym komunikacie.

Produkcja przemysłowa we Francji spadła w marcu o 0,5 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,2 proc., po korekcie z -0,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się zniżki produkcji przemysłowej mdm o 0,2 proc.

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w marcu o 4,7 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 1,1 proc., po zniżce miesiąc wcześniej o 0,8 proc., po korekcie z -2,2 proc.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w kwietniu wzrosła o 6 proc. w stosunku do tego samego okresu 2021 roku, po spadku o 30,1 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

GIEŁDA

Na zamknięciu sesji zniżkowały kursy 18 spółek wchodzących w skład WIG20. O 8,9 proc. spadły notowania JSW, a ponad 5 proc. zniżkowały notowania Allegro oraz CCC. Akcje Allegro, Cyfrowego Polsatu, Orange Polska i PKO BP, podobnie jak WIG20, zakończyły sesję na najniższych poziomach od 52 tygodni.

WIG20 spadł o 2,6 proc. do 1.765,85 pkt. i zamknął sesję najniżej od listopada 2020. 52-tygodniowe minimum zanotował także indeks WIG, po spadku o 2,2 proc. do 55.467,40 pkt. mWIG40 i sWIG80 zniżkowały o 1,3-1,6 proc.

SPÓŁKI

Przychody ze sprzedaży grupy Shoper w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosły rdr o 67 proc. do 26,3 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 20 proc. do 7,7 mln zł - podała spółka w szacunkowych danych.

Shoper nadal spodziewa się w '22 dwucyfrowego wzrostu e-commerce w Polsce, chce rosnąć szybciej niż rynek - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Marcin Kuśmierz. Dodał, że szacuje wzrost e-commerce w pierwszym kwartale br. na kilkanaście proc.

Prognoza Asbis Enterprises na 2022 rok, zakładająca osiągnięcie 2,2-2,4 mld USD przychodów i 48-52 mln USD zysku netto jest - w ocenie zarządu - realistyczna. Spółka nie spodziewa się spadku popytu na swoje produkty, a zapasy z Rosji kieruje przede wszystkim do Kazachstanu, który powinien być rynkiem rosnącym.

Polskie przedsiębiorstwo naftowo-gazowe PGNiG zarezerwowało przepustowość terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w litewskiej Kłajpedzie dla sześciu statków - poinformował w czwartek w wywiadzie dla nadawcy publicznego LRT litewski minister energii Dainius Kreivys.

Konsorcjum Polimeksu Mostostal podpisało z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 - podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu to 76,2 mln zł brutto.

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w kwietniu 27,62 mln zł, co oznacza wzrost o 24,3 proc. mdm - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupy LPP i CCC przedstawiły szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2022/23, które nie rozczarowały analityków. Wskazują oni na odbudowę popytu w kwietniu, co świadczy o sile konsumentów w regionie CEE.

Develia zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej za 35 mln zł netto - podał deweloper w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować projekt inwestycyjny na ok. 270 lokali mieszkalnych.

Atal podpisał w kwietniu 214 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 210 umów rezerwacyjnych - podała spółka w komunikacie.

Grupa Stalprodukt szacuje, że miała w I kw. 2022 roku 151,4 mln zł zysku netto i 180,2 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 1.473,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 110 mln zł, EBIT wyniesie 140,3 mln zł, a przychody 1.397 mln zł.

Zarząd Rawlplug rekomenduje z zysku netto za 2021 rok wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję, co dałoby łączną dywidendę w wysokości 18,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Open Finance - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Po decyzji RPP oraz w obliczu umacniającego się dolara złoty osłabia się, jednak nie jest przesądzone, że w tym tygodniu EUR/PLN będzie w stanie przekroczyć okolice 4,72-4,73 - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Grzegorz Ogonek. Jego zdaniem niższa od oczekiwań rynku podwyżka stóp w Polsce nie musi przełożyć się na wyraźne cofnięcie rentowności krajowego długu.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0568 USD i 137,18 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

FUNDUSZE

BGK w kwietniu wypłacił ok. 3,7 mld zł z perspektywy 2014-20, a sumaryczna kwota z tej perspektywy wzrosła do 273,72 mld zł - podał BGK w komunikacie.

BANKI, KREDYTY

Popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu spadł o 38,8 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w marcu spadła o 44,9 proc. rdr.

Odczyt indeksu BIK popytu na kredyt mieszkaniowy zapowiedzią schłodzenia na rynku kredytów mieszkaniowych w kolejnych kwartałach - ocenia główny ekonomista BIK Waldemar Rogowski.

NIERUCHOMOŚCI

Ceny mieszkań nie powinny już tak gwałtownie rosnąć, jak w poprzednich latach, więc być może jest to najlepszy moment na ich sprzedaż. Wciąż jednak brakuje alternatyw inwestycyjnych - ocenili eksperci podczas debaty portalu Nieruchomosci-online. pl. Ich zdaniem, wzrost stawek najmu jest tymczasowy i nie należy na jego podstawie liczyć przyszłej stopy zwrotu.

TOWARY, PALIWA

Wolumen obrotu gazem na TGE w kwietniu spadł rdr o 12,5 proc. do 7.603.200 MWh - poinformowała TGE w komunikacie prasowym.

Notowania miedzi na giełdzie w Londynie mocno zwyżkują po środowej decyzji Fed w sprawie polityki pieniężnej. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 2,8 proc. i jest wyceniany po 9.738,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Ropa naftowa drożeje kolejną sesję, Inwestorzy czekają na ogłoszenie przez OPEC+ decyzji w sprawie dostaw ropy z krajów tego sojuszu w czerwcu - informują maklerzy.

Tegoroczne zużycie stali na świecie może być nieznacznie mniejsze niż w ubiegłym roku, ale długoterminowe perspektywy dla rynku stali są pozytywne. Obecnie warunki rynkowe są dobre - ocenia Aditya Mittal, dyrektor generalny koncernu ArcelorMittal - największego producenta stali na świecie.

WYDARZENIA Z KRAJU

Zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów, to są nasze zobowiązania z dziś - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Darczyńców dla Ukrainy. Dopilnujmy, aby te pieniądze dotarły do Ukraińców jak najszybciej i jak najskuteczniej - zadeklarował.

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy, której celem jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek w Warszawie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Spotkanie odbyło się przy okazji międzynarodowej konferencji darczyńców dla Ukrainy, która odbywało się tego dnia na Stadionie Narodowym.

Lider PO Donald Tusk chce, by przed następnymi wyborami parlamentarnymi powstały wspólne listy partii opozycyjnych do Sejmu i Senatu. Jak powiedział w czwartek, liczy, że przekona do tego pomysłu pozostałe formacje opozycji demokratycznej pomogą samorządowcy z ruchu "TAK! Dla Polski".

Do Polski od 24 lutego przyjechało 3,163 mln osób z Ukrainy, wyjechało na Ukrainę 1,047 mln osób - podała Straż Graniczna.

Maturzyści piszący w czwartek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym musieli wykazać się m.in. znajomością funkcji liniowej i kwadratowej, figur geometrycznych i własności liczb rzeczywistych. W tym roku po raz pierwszy przygotowano arkusze egzaminacyjne dla uczniów z Ukrainy.

AGRESJA ROSJI NA UKRAINĘ

Kreml liczy na zajęcie szturmem zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, by 9 maja w tzw. Dniu Zwycięstwa chwalić się opanowaniem tego miasta, na południowym wschodzie Ukrainy - oceniają eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym komunikacie.

Walki na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu nadal trwają, rosyjscy żołnierze nadal są na terenie kombinatu - poinformował w czwartek kapitan Swiatosław Pałamar, zastępca dowódcy ukraińskiego pułku Azow, broniącego zakładów.

Rosjanie ostrzelali w nocy wschodnie obwody Ukrainy - doniecki i ługański. Uderzenia rakietowe odnotowano także w obwodach dniepropietrowskim na wschodzie i kirowohradzkim w centrum kraju, a w obwodzie kijowskim i czerkaskim uruchomiono alarmy przeciwlotnicze; są zabici i ranni - informuje w czwartek Ukrinform, cytując raport o sytuacji w regionach.

Kontrofensywa sił ukraińskich nie nastąpi wcześniej niż w połowie czerwca, kiedy powinniśmy już mieć więcej broni od sojuszników - powiedział w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Wojskowi ukraińscy twierdzą, że kontrofensywa już trwa.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy oraz unijna komisarz ds. energii w miejscowości Jauniunai na Litwie uroczyście otworzyli interkonektor gazowy Polska-Litwa. Inwestycja jest gotową odpowiedzią na kolejną rosyjską próbę szantażu gazowego - mówił polski prezydent Andrzej Duda. Gazociąg GIPL o długości 508 km, który łączy gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy, został uruchomiony 1 maja.

Bulgargaz i greckie przedsiębiorstwo gazownicze DEPA rozpoczną wspólne zakupy skroplonego gazu ziemnego (LNG) - poinformował w czwartek Reuters.

W rezolucji przyjętej w czwartek Parlament Europejski wezwał Komisję Europejska, by nie aprobowała krajowych planów odbudowy Polski i Węgier. Europosłowie argumentowali, że kraje te nie wykonały niektórych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Rezolucje PE nie mają skutków prawnych.

Partia prezydenta Francji Emmanuela Macrona LREM zawarła przez wyborami parlamentarnymi porozumienie z dwiema formacjami centrowymi: MoDem i Horizons - poinformował w czwartek przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i deputowany LREM Richard Ferrand.

Władze Szanghaju sądzą, że fala Covid-19 jest już niemal opanowana, i szykują się do stopniowego wyjścia z lockdownu, w ramach którego większość z 25 mln mieszkańców przez miesiąc nie mogło opuszczać osiedli, a policja tępiła przejawy protestu i krytyki - podała stacja BBC.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek, że według zaktualizowanych informacji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na całym świecie pandemia Covid-19 spowodowała bezpośrednio lub pośrednio śmierć od 13,3 do 16,6 mln osób.

Państwa demokratyczne na całym świecie muszą wspólnie przeciwstawiać się reżimom autorytarnym - oświadczyli w czwartek premierzy Wielkiej Brytanii i Japonii, Boris Johnson i Fumio Kushida, po podpisaniu w Londynie umowy o współpracy obronnej. Umowa umożliwi siłom zbrojnym obu państw na wspólnie przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń oraz działania pomocowe w przypadku klęsk żywiołowych i ma stanowić przedłużenie bliskiej współpracy w dziedzinie technologii obronnych i bezpieczeństwa.

