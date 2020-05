Skrót wiadomości - poniedziałek, 11 maja

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Dołek aktywności gospodarczej w Polsce był w drugiej połowie kwietnia, mamy go już za sobą - ocenił podczas poniedziałkowej wideokonferencji prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że wychodzenie z kryzysu będzie miało kształt litery "U".

Obecnie nie ma potrzeby dalszego obniżania kosztu pieniądza w Polsce i warto uniknąć scenariusza ujemnych stóp procentowych - napisał w artykule dla portalu wgospodarce. pl członek RPP Eryk Łon.

Agencja S&P Global Ratings zrewidowała prognozę spadku PKB Polski w 2020 r. do 4,0 proc. z -2,0 proc. poprzednio - wynika z raportu agencji z 7 maja. W 2021 r. agencja spodziewa się odbicia tempa wzrostu w Polsce do 5,0 proc. vs 4,8 proc. poprzednio, a w 2022 r. oczekuje 2,7-proc. zwyżki PKB.

Wystąpienie suszy rolniczej jest coraz bardziej prawdopodobne- IUNG - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

We Włoszech w III 2020 r. produkcja przemysłowa spadła o 28,4 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 1,0 proc., po korekcie z -1,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny.

BUDŻET, DŁUG

Skup obligacji korporacyjnych będzie prowadzony przez PFR w ramach programu pomocowego dla dużych firm; zasady skupu zostaną podane jak tylko KE wyda zgodę na program - powiedział w trakcie poniedziałkowej widekonferencji prezes PFR Paweł Borys.

PFR nie planuje zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym - powiedział w trakcie poniedziałkowej wideokonferencji prezes PFR Paweł Borys.

Koszt bonu turystycznego dla budżetu państwa w 2020 to ok. 7 mld zł - powiedziała w Money .pl wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Potrzeby pożyczkowe netto w tym roku mogą być wyższe o ok 110 mld zł w związku z epidemią - powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje serii OI0722 o wartości 390 mln zł przeznaczone dla uczelni publicznych, Centrum Łukasiewicz oraz Narodowego Centrum Nauki - podał resort w komunikacie. Seria OI0722 zostanie 18 maja 2020 roku zasymilowana z serią OK0722.

GIEŁDA

W poniedziałek przeważały spadki na głównych indeksach, za wyjątkiem sWIG80. WIG20 zakończył notowania poniżej 1.600 pkt., zniżkując po raz kolejny przy niskich, niespełna 500 mln zł, obrotach.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,2 proc. do 1.587,31 pkt., WIG zniżkował 0,9 proc. do 44.840,24 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 3.230,28 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,6 proc. do 11.814,98 pkt.

SPÓŁKI

Bank Millennium spodziewa się, że wynik grupy w 2020 roku będzie niższy niż w 2019 roku - poinformował bank w raporcie.

Bank Millennium ocenia, że ma niewielką ekspozycję na sektory postrzegane jako najbardziej wrażliwe na negatywne efekty pandemii, ale sytuacja finansowa niektórych jego klientów może się pogorszyć, co może doprowadzić do wyższych kosztów ryzyka. Bank koncentruje się na istniejących ekspozycjach w segmencie korporacyjnym, nie ma presji na emisję obligacji w ramach nowego programu - poinformowali przedstawiciele banku.

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł z 160 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik banku okazał się 69 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 57,6 mln zł. Bank utworzył rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

Sprzedaż grupy CCC w sklepach stacjonarnych po otwarciu handlu w Polsce idzie zgodnie z przewidywaniami. Ruch w sklepach grupy jest niższy rdr, ale spadki są mniejsze niż średnio w galeriach handlowych. Otwarcie sklepów stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży online - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.

Commerzbank zdecydował o niesprzedawaniu mBanku uznając, że obecnie transakcja ta jest niewykonalna na rozsądnych warunkach - poinformował Commerzbank w komunikacie. mBank pozostanie w grupie Commerzbanku.

Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji PGE Dystrybucja, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii - podała PGE w komunikacie prasowym. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł.

Zarząd Budimeksu rekomenduje wypłatę 4,56 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok - podała spółka w komunikacie.

Archicom obserwuje stopniową odbudowę zainteresowania ofertą mieszkaniową i nie rewiduje na ten moment celów sprzedażowych - poinformował PAP Biznes członek zarządu Tomasz Ślęzak. Grupa podtrzymuje plan przekazań na 2020 rok.

Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w pierwszym kwartale 2020 roku 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, 5,7 mln zł zysku operacyjnego, 3,2 mln zł zysku brutto i 2,2 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. Wartość backlogu wynosi obecnie 455,4 mln zł.

Grupa Forte otrzymała 9,92 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie części składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - podało Forte w komunikacie.

Biomed-Lublin wypowiedział Biotonowi umowę o współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu Distreptaza - podał Biomed-Lublin w komunikacie.

Zarząd Inpro zaproponuje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,15 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Atende rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 roku - podała spółka w komunikacie.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w kwietniu 2020 roku 4.928 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA wobec 7,5 tys. wniosków w marcu - poinformowała spółka w komunikacie.

Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Pniówek w Pawłowicach, będąca w ostatnim czasie jednym z ognisk rozprzestrzeniania się koronawirusa, mimo związanych z tym ograniczeń w pełni zachowuje ciągłość dostaw węgla do odbiorców - poinformował wiceprezes JSW Artur Dyczko.

Szwedzki rząd zatwierdził budowę gazociągu Baltic Pipe w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji na Morzu Bałtyckim - podał Gaz-System w komunikacie prasowym. Spółka zakończyła tym samym etap uzyskiwania pozwoleń dla tego projektu, gdyż wcześniej uzyskano już komplet decyzji administracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Danii.

Trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w których potwierdzono najwięcej przypadków koronawirusa wśród załogi, przedłużyły przerwę w produkcji o kolejny tydzień, do 17 maja. Od poniedziałku do czwartku wydobycie wstrzymuje też należąca do spółki Węglokoks Kraj bytomska kopalnia Bobrek.

Intersport Polska zanotował w dniach 4-9 maja, po ponownym otwarciu sklepów w galeriach handlowych, spadek obrotów rok do roku w porównywalnych obiektach o 46 proc. oraz spadek liczby odwiedzających o 45 proc. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd XTPL rozpoczął działania zmierzające do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 tys. nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje o wartości do 3,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Złoty powinien być stabilny wobec euro w najbliższym czasie i poruszać się w okolicach 4,54-4,55 - uważają ekonomiści. Na rynku krajowego długu skarbowego rentowności na krótkim i długim końcu krzywej utrzymają obecne poziomy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5572 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0824 USD i 116,16 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw tanieje - inwestorzy analizują pojawiające się sygnały o odżywaniu popytu na paliwa w sytuacji dużej nadpodaży ropy na rynkach. Do tego dochodzą obawy o możliwy nawrót większej liczby zachorowań na koronawirusa na świecie - podają maklerzy.

Miedź drożeje na giełdzie metali LME w Londynie w reakcji na łagodzenie obostrzeń w gospodarkach na świecie i spadek zapasów metalu. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME zyskuje 1,8 proc. do 5.370,00 USD za tonę, najwyżej od 16 marca - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł i okazał się 69 proc. niższy od oczekiwań. Analitycy zwracają uwagę na wysokie rezerwy kredytowe i niższe od oczekiwań pozostałe przychody. Kurs akcji banku może spadać.

Po rekordowych marcowych odpływach aktywów sytuacja na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych uspokaja się; potrzebne są zmiany regulacyjne, w tym nowy model dystrybucji jednostek uczestnictwa i szersze możliwości kontaktu elektronicznego z klientem, a także rewizja nazw i profili funduszy - oceniają uczestnicy poniedziałkowej wideokonferencji IZFiA. Nie jest wykluczone, że wdrażanie PPK może się przesunąć.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek polski program wsparcia dla gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa w wys. 450 mln euro (ok. 2 mld zł) - poinformowała KE w komunikacie.

Pracujemy nad tym, żeby podobnie jak w niektórych krajach Europy Zachodniej, powstał w Polsce kompleksowy program wsparcia ubezpieczania należności - poinformował PAP Biznes prezes KUKE, Janusz Władyczak. W poniedziałek KUKE uruchomiła program wsparcia dla eksporterów sprzedających towary i usługi do państw UE oraz dziewięciu najwyżej rozwiniętych krajów należących do OECD.

Firma analityczna Newzoo prognozuje, że przychody branży gier wideo wzrosną w 2020 roku o 9,3 proc. do 159,3 mld USD - podała firma na stronie internetowej.

Wartość koszyka zakupów w dniach 27 kwietnia - 3 maja 2020 roku wzrosła w Polsce rdr o 12 proc. Względem poprzedniego tygodnia wartość koszyka spadła o 6 proc. - wynika z analizy Nielsena. Wartość sprzedaży online spadła o 30 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Sieć 5G powinna ruszyć w Polsce zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli do końca tego roku - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje wprowadzenie regulatora rynku odbioru i zagospodarowania odpadów, który działałby do czasu, aż rozwinie się na nim konkurencja - poinformował w poniedziałkowym komunikacie UOKiK.

Ceny sosny W_Standard na portalu e-drewno spadły w kwietniu tego roku do 209zł/m sześc. z 212 zł/m sześc. w marcu - podał portal w komunikacie.

Z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem rynek dóbr luksusowych może w tym roku skurczyć się o 20-35 proc. - ocenia Bain & Company. Powrót do wyników z 2019 r. nastąpi w 2022 lub 2023 r.; udział Chin w tym sektorze sięgnie prawie 50 proc. do 2025 r. - wskazują eksperci.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w kwietniu wyniosło 12.116 GWh, co oznacza spadek o 9,76 proc. rdr - wynika z danych PSE.

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadła w kwietniu do 43,84 proc. całej produkcji z 47,74 proc. w kwietniu 2019 roku - wynika z danych PSE.

Słowacki wicepremier i minister gospodarki Richard Sulik i szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapowiedzieli w poniedziałek po spotkaniu w Komarnie zwiększenie przepustowości łącznika gazowego między obu krajami oraz budowę nowych dróg i mostów.

Szef departamentu górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jonasz Drabek został pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego w tym resorcie - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik ministerstwa Karol Manys.

Duże kanadyjskie firmy, które potrzebują finansowania, otrzymają rządowe wsparcie - zapowiedział w poniedziałek premier Kanady Justin Trudeau. Zastrzegł jednak, że kredyty będą finansowaniem pomostowym, a nie bezzwrotną pomocą.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Klub PiS przygotował projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Głosowanie ma odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też można głosować korespondencyjnie. Projekt zakłada uchylenie obecnej ustawy o przeprowadzeniu wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 r.

Projekt ustawy o głosowaniu w wyborach prezydenckich wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opozycji i zakłada przywrócenie w pełni roli PKW w procesie wyborczym - podkreślił minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Wszystko wskazuje na to, że wybory będą pod koniec czerwca lub w lipcu - powiedział w poniedziałek wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS).

W tej chwili nie ma zapowiadanych żadnych zmian w rządzie; chciałbym też zdementować informację, że premier Mateusz Morawiecki rzekomo składał swoją dymisję, bo takiej dymisji nie było - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Jestem przekonany, że pakiety wyborcze, drukowane przed 10 maja, będą do wykorzystania w wyborach, które przed nami - mówił w poniedziałek wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. Podkreślił, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o ich druku wynikała z poczucia odpowiedzialności za państwo.

Stwierdza się, że w wyborach prezydenta zarządzonych na 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów; fakt ten równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów - głosi uchwała PKW.

45 proc. respondentów deklaruje chęć głosowania na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Na drugim miejscu znalazł się kandydat niezależny Szymon Hołownia (19,2 proc.). Trzeci jest szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (16,6 proc. poparcia).

Jeśli będzie znana data wyborów prezydenckich, wezmę w nich udział - zadeklarowała w poniedziałek kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Organizacja wyborów prezydenckich przez PKW oraz głosowanie korespondencyjne łączone z tradycyjnym w lokalach wyborczych - to główne założenia projektu, zaprezentowanego w poniedziałek przez posłów KO Barbarę Nowacką i Roberta Kropiwnickiego.

Za kilka dni premier Mateusz Morawiecki poinformuje o tym w jakiej formule i kiedy uczniowie będą wracali do szkół - powiedział w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Dodał, że we wszystkich szkołach dla młodzieży w Polsce funkcjonuje nauczanie na odległość.

W związku z epidemią koronawirusa być może będzie konieczność wyłączenia wydobycia w jeszcze jednej lub dwóch kopalniach - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Radiu Plus. Wskazał też, że nie ma żadnych informacji o tym, aby temat rekompensat za podwyżki cen prądu był kwestionowany.

165 dodatnich wyników przyniosły badania na obecność koronawirusa z próbek pobranych w czwartek - w pierwszym dniu prowadzenia badań przesiewowych wśród górników pięciu wytypowanych śląskich kopalń. Pobrano wówczas od nich blisko tysiąc próbek.

W Polsce w poniedziałek stwierdzono łącznie 330 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 11 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 16.326 zachorowań i 811 zgonów.

Konsulaty zaczęły częściowe wydawanie wiz na Ukrainie m.in dla osób pracujących w rolnictwie, ogrodnictwie, czy transporcie - podał Urząd do Spraw Cudzoziemców.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisja Europejska potwierdziła w poniedziałek, że otrzymała od Polski informacje w sprawie wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE o środkach tymczasowych, dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i będzie je teraz analizować.

Państwa członkowskie UE powinny przygotować się na możliwość pojawienia się drugiej fali pandemii koronawirusa. Oceną ryzyka zajmuje się Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - poinformował na konferencji prasowej rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.

22 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 7417. Odnotowano 357 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu koronawirusa 210 osób, co jest najmniejszą liczbą od 26 marca - podało w poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 32 065.

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarły 123 osoby, a łączna liczba ofiar śmiertelnych zakażenia koronawirusem wynosi w kraju 26 744 - poinformowało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Równocześnie resort wskazał na znaczący wzrost infekcji.

Rząd Włoch przeznaczy ponad 2 miliardy euro na wsparcie turystyki - ogłosił minister kultury Dario Franceschini. W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" wyjaśnił w poniedziałek, że tegoroczne wakacje będą inne, a turystyka zagraniczna raczej wykluczona.

We Włoszech zanotowano w ciągu ostatniej doby śmierć 179 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała w poniedziałek Obrona Cywilna w codziennym komunikacie. Tym samym bilans zmarłych od początku epidemii w kraju wzrósł do 30 739.

Aby ratować swoje sadownictwo Francja otwiera granice dla pracowników sezonowych z krajów UE. Jak powiedzieli PAP przedstawiciele związków rolniczych liczą oni m.in. na pracowników z Polski. Dziennik "Le Figaro" ocenia w poniedziałek, że branży brakuje 80 tys. ludzi.

263 osoby zmarły we Francji na Covid-19 w ciągu ostatniej doby, wobec 70 zgonów od soboty na niedzieli - podało ministerstwo zdrowia w poniedziałek, pierwszy dzień zniesienia części ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa. W sumie zmarły 26 643 osoby.

W Belgii w ciągu doby 62 osoby zmarły, a 60 trafiło do szpitali z powodu koronawirusa - poinformowała w poniedziałek belgijska federalna służba zdrowia. W szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywają obecnie 2222 osoby.

Od poniedziałku na pokładzie wszystkich samolotów holenderskich linii lotniczych KLM obowiązuje nakaz noszenia maseczek - poinformował przewoźnik. Pasażerowie muszą przynieść własne - inaczej mogą nie zostać wpuszczeni na pokład.

Czeski rząd zaakceptował w poniedziałek decyzję ministra zdrowia o częściowym zniesieniu od 25 maja obowiązku ochrony nosa i ust w miejscach publicznych. Noszenie maseczek jest konieczne w zamkniętych pomieszczeniach, w środkach komunikacji publicznej i w taksówkach.

Rozporządzeniem ministra zdrowia od poniedziałku w Bułgarii zaczęto znosić ograniczenia związane z pandemią koronawirusa: otwarto muzea, teatry, biblioteki publiczne oraz galerie sztuki.

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 416 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w poniedziałek resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 15648, a zgonów - do 408. W poniedziałek zniesiono część restrykcji.

Rosja znalazła się na trzecim miejscu wśród krajów świata pod względem liczby zakażeń koronawirusem po wykryciu w ciągu ostatniej doby 11656 nowych przypadków. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 221344. Zmarły 94 osoby - podał w poniedziałek sztab rządowy.

W ciągu minionej doby na Białorusi stwierdzono 933 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, cztery osoby zmarły - podało w poniedziałek w komunikacie ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku epidemii Covid-19 na Białorusi zaraziło się już prawie 24 tys. osób.

W Nowej Zelandii od czwartku będą mogły działać restauracje, kawiarnie, kina, centra handlowe i będzie można podróżować po kraju - złagodzone zostają restrykcje wprowadzone dla powstrzymania epidemii Covid-19 - przekazała w poniedziałek premier Jacinda Ardern.

Brytyjski premier Boris Johnson przedstawił w niedzielę wieczorem plan stopniowego i warunkowego znoszenia w Anglii ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa.

776 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy dobowy przyrost zgonów od marca.

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował w niedzielę o zmniejszeniu liczby nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniej doby do najniższego poziomu od 20 marca. Do priorytetów zaliczył ochronę pensjonariuszy domów seniora.

Tysiące ludzi odwiedziły w poniedziałek Disneyland w Szanghaju, otwarty ponownie po trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. W parku zastosowano środki ostrożności, w tym pomiary temperatury i obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Władze Singapuru potwierdziły w poniedziałek 486 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa łączną liczbę infekcji w kraju do 23 822 - to najwięcej zakażeń w Azji po Chinach, Indiach i Pakistanie. Od początku epidemii zmarło w Singapurze 20 osób.

Władze Korei Płd. zgłosiły w poniedziałek 35 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej od 9 kwietnia. Większość nowych infekcji łączonych jest ze skupiskiem zakażeń w seulskich barach i klubach nocnych, gdzie jeden z gości mógł zakazić wiele innych osób.

19 irańskich marynarzy zginęło, a 15 zostało rannych w omyłkowym ostrzale ze strony własnych sił marynarki wojennej podczas niedzielnych ćwiczeń w Zatoce Omańskiej - poinformowała w poniedziałek irańska armia, na którą powołuje się telewizja państwowa.