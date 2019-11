Skrót wiadomości ze spółek giełdowych

Oto najważniejsze informacje, jakie spłynęły z zarządów i komunikatów spółek giełdowych:

- Bez porozumienia zakończyły się środowe rozmowy płacowe w zatrudniającej ok. 42 tys. osób Polskiej Grupie Górniczej. Związki, żądające 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2020 r., ogłosiły spór zbiorowy w firmie. Koszt realizacji związkowych postulatów zarząd PGG ocenia na 610 mln zł rocznie.- Bogdanka i Zakłady Azotowe Puławy podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego - podały spółki w komunikatach. Wartość umowy w latach 2020-2025 wynosi 844 mln zł netto.- Energa-Obrót i jedna z 22 pozwanych przez spółkę farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia - podała Energa w komunikacie.- Leroy-Merlin Inwestycje złożył do UOKiK wnioski w sprawie nabycia od Tesco Polska 3 nieruchomości wraz z budynkami i infrastrukturą - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie internetowej.- Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparł Alior Bank w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno dotacją w wysokości 110 mln zł - poinformował BFG w komunikacie.- Kino Polska TV podwyższyło cenę akcji w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Stopklatka do 7 zł z 6,20 zł oferowanych wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ Banku.- Gaz-System uzyskał wszystkie decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę 343 km transgranicznego połączenia gazowego z Litwą wraz z rozbudową tłoczni w Hołowczycach - poinformował Gaz-System w komunikacie prasowym.- Protektor odwołał strategię rozwoju na lata 2018-2023, w I kwartale 2020 r. chce przedstawić nową strategię - poinformowała spółka w komunikacie.- Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie.- Famur szacuje, że w III kwartale 2019 roku zysk netto grupy wyniósł około 51 mln zł, a wpływ na wyniki miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, których szacunkowa wartość wyniosła 41 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że zysk wyniesie 71,8 mln zł.