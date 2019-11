Skrót wiadomości ze spółek giełdowych

W skrócie z 27 listopada są opisane: PGNiG, PKN Orlen, Townsend Holding, Monnari Trade, Famur, Antal, czy Toya. Szczegóły poniżej.

- Atal podtrzymuje cel sprzedaży 3 tys. lokali w 2019 r., ale może przekazać mniej niż zakładane wcześniej 2,5 tys. lokali - poinformowali przedstawiciele dewelopera na środowym spotkaniu z dziennikarzami i analitykami.- Kernel spodziewa się, że skonsolidowana EBITDA za rok obrotowy 2019/2020, z wyłączeniem wpływu MSSF16, będzie na poziomie zbliżonym rdr - poinformował podczas środowej telekonferencji prezes Andrii Verevskyi.- CPI FIM, spółka zależna CPI Property Group, nabyła kompleks biurowy Eurocentrum w Warszawie - podała spółka w komunikacie.- Zysk netto kancelarii odszkodowawczej Votum w III kwartale 2019 roku wyniósł 4,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. W październiku spółka podpisała 2.417 umów dotyczących roszczeń bankowych podczas gdy we wrześniu było ich 891.- Zarząd IMS zaproponował, aby w ramach dziewiątej transzy skupu akcji własnych, spółka skupiła 730 tys. akcji własnych po cenie 3,70 zł za sztukę - poinformował IMS w komunikacie. Akcje, które miałyby być przedmiotem skupu, stanowią 2,25 proc. kapitału zakładowego spółki.- Zarząd spółki Toya zdecydował o utworzeniu spółki zależnej w Baibu Town w Chińskiej Republice Ludowej - podała spółka w komunikacie. Grupa przeznaczy 8 mln USD na objęcie udziałów w spółce zależnej, a kwotę do 7 mln USD może wydać na jej dokapitalizowanie.- Zarząd Ceramiki Nowej Gali, po zapoznaniu się z sytuacją operacyjną grupy, stwierdził konieczność niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych - podała spółka w komunikacie. W planach zarządu jest sprzedaż na rzecz akcjonariusza dominującego zorganizowanej części przedsiębiorstwa i spółki zależnej Ceramika Gres.- Cerrad wezwał do sprzedaży 10.039.890 akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję - poinformował w środę pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Akcje objęte wezwaniem stanowią 21,41 proc. kapitału zakładowego spółki.- Grupa Echo Investment odnotowała w III kw. 2019 roku 49,1 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 31,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 46,6 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 44,1-50 mln zł.