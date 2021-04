Skrót wiadomości ze spółek giełdowych

Grupa Lotos wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 0,62 mld zł, a zysk netto grupy sięgnął 0,35 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 11,25 mld m sześc. wobec 10,60 mld m sześc. przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych operacyjnych.

Stalprofil szacuje jednostkowe przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 r. na 198,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12,3 proc. Spółka szacuje, że zysk netto w tym okresie wzrósł o 306 proc. do 12,7 mln zł, a zysk operacyjny o 551 proc. do 16,1 mln zł - podał Stalprofil w komunikacie. W ocenie spółki wpływ na wypracowane wyniki miał obserwowany od grudnia, niespotykany w ostatnich latach wzrost cen rynkowych stali.

Zarząd Stalprofilu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2,8 mln zł, co daje 0,16 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto Quercus TFI, uwzględniając zdarzenia jednorazowe, wyniósł w I kw. 2021 r. 2,7 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej - podał Quercus w raporcie kwartalnym. Jak podano wartość aktywów pod zarządzaniem wzrosła o 60 proc. rdr do 3,45 mld zł.

Grupa VRG zakłada, że tegoroczne wyniki będą lepsze rok do roku. Priorytetem jest poprawa marży brutto na sprzedaży - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele zarządu. Spółka liczy, że w maju sklepy w galeriach handlowych będą mogły wznowić działalność i popyt będzie się stopniowo odbudowywać.

Fabryki Mebli Forte celują w 2021 roku w wyniki finansowe zbliżone do osiągniętych w 2020 roku - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Mariusz Gazda. Dodał, że tegoroczne inwestycje grupy wzrosną do ok. 45 mln zł, a plany budowy kolejnej fabryki nadal są rozważane.

Ailleron podpisał z Polish Enterprise Fund VIII, funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors, finalną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind - poinformował Ailleron w komunikacie. Firmy planują przejęcia o wartości 200 mln zł.

Skorygowana EBITDA producenta gier Huuuge w czwartym kwartale 2020 roku spadła do 3,1 mln USD z 15,5 mln zł USD rok wcześniej. Zysk netto, oczyszczony o wpływ zdarzeń jednorazowych, wyniósł 2,1 mln USD wobec 12,6 mln USD przed rokiem.

Wartość wydatków Huuuge na płatne pozyskiwanie graczy w pierwszym kwartale była zbliżona do tej z IV kw. ubiegłego roku, czyli wyniosła ok. 40 mln USD - poinformował dyrektor finansowy Grzegorz Kania. Grupa zwiększa aktywność w obszarze wydawniczym.

Zakończone zostały badania podstawowe oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector, w tym testów z wydmuchiwanego powietrza - podał ML System w komunikacie. Spółka nie zna jeszcze wyników badań, gdyż trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.

Grupa ZE PAK zanotowała w 2020 roku 222,4 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 445,2 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Grupa LPP zdecydowała o przyspieszeniu wdrożenia technologii elektronicznych metek (RFID) do marek Mohito, Cropp oraz House w związku z dynamicznie rosnącą rolą sprzedaży wielokanałowej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs akcji TenderHut wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 34 proc. do 63 zł.

Działająca na rynku fotowoltaiki spółka Stilo Energy zadebiutuje w środę, 21 kwietnia, na rynku NewConnect - podała giełda w komunikacie.

W 2021 r. Krynicki Recykling chce zwiększyć wolumeny produkcji i sprzedaż, w czym pomóc ma m.in. wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych w zakładzie spółki w Czarnkowie i Lublińcu - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wtorkowej wideokonferencji. Celem spółki nadal pozostaje zbilansowanie sprzedaży i produkcji pod względem kolorystycznym.

Zarząd spółki Krynicki Recykling chce wkrótce przedstawić założenia polityki dywidendowej - poinformowali we wtorek przedstawiciele zarządu.

Zarząd Unibepu rekomenduje, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9,47 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Budimex zawarł z Urzędem Morskim w Gdyni umowę na roboty budowlane w ramach projektu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 466,7 mln zł netto.

Paweł Przewięźlikowski, główny akcjonariusz Selvity i Ryvu Therapeutics przekaże nieodpłatnie obu spółkom po 25 proc. swoich akcji na realizację programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników - poinformowały giełdowe firmy w komunikatach.

Walne Zgromadzenie Mercator Medical upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia - wynika z uchwał obradującego we wtorek WZ. Skup ma objąć maksymalnie 624.050 akcji.

Newag szacuje, że odnotował w 2020 roku 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 91,55 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła w 2020 roku 291,8 mln zł w porównaniu do 163,9 mln zł za rok 2019 - podała spółka w komunikacie.

