Skrót wiadomości ze spółek giełdowych

Skonsolidowany zysk netto Budimeksu z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2021 roku 101,1 mln zł wobec 98,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus zakładał, że zysk wyniesie 116,3 mln zł.

Budimex, którego portfel zamówień na koniec września wynosił ok. 14 mld zł, ocenia, że ma szansę zakończyć 2021 r. lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży w stosunku do wyniku po trzech kwartałach - ocenił w komentarzu prezes Artur Popko. Zarząd jest zadowolony z wyników po trzech kwartałach, ale grupa nadal odczuwa istotny wzrost cen materiałów.

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 150,4 mln zł z 81,8 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 132 mln zł. Analitycy oceniają wyniki banku pozytywnie, wskazując m.in. na niższe obciążenie małym TSUE.

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 543,8 mln zł z 479,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 18 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 460 mln zł. Analitycy oceniają, że Santander Bank Polska w trzecim kwartale przebił oczekiwania na prawie każdej pozycji. Zwracają uwagę na nową sprzedaż kredytów hipotecznych, która wzrosła o 125 proc. rdr.

Grupa Żywiec ocenia rok 2021 jako trudny dla branży piwnej. W okresie letnim, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, rynek nie doczekał się spodziewanego odbicia - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk netto Grupy Żywiec spadł w III kwartale do 104,7 mln zł ze 121 mln zł przed rokiem.

Shoper szacuje, że skorygowana EBITDA grupy wyniosła w III kw. 2021 roku 7,2 mln zł wobec 5,6 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 29 proc. - podała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie do 20 mln zł z 11,6 mln zł przed rokiem, czyli o 73 proc.

Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, zanotowała po trzech kwartałach 2021 roku 74,7 mln euro sprzedaży, co oznacza wzrost o prawie 145 proc. rok do roku. Zysk netto wyniósł 1,1 mln euro wobec 3,7 mln euro straty przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Decora szacuje, że zysk netto grupy po trzech kwartałach 2021 roku zwiększył się o 36 proc. do 56,4 mln zł, EBITDA wzrosła o 32 proc. do 79 mln zł, a przychody ze sprzedaży - o 32 proc. do 273,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Decora sygnalizuje, że wyniki osiągnięte po 9 miesiącach br. mogą nie utrzymać się w przyszłości.

Zysk netto Asseco South Eastern Europe w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł rok do roku o 21 proc. do 37,7 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 34,7-35,2 mln zł zysku netto.

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w trzecim kwartale 2021 roku 137 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 115 mln euro zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Grupa Energa szacuje, że wypracowała w trzecim kwartale 2021 r. 692 mln zł EBITDA wobec 501 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

AB Orlen Lietuva podpisała 27 października umowę na budowę instalacji pogłębionego przerobu ropy z Petrofac Limited z siedzibą w Londynie - podał PKN w raporcie.

Alior Bank ocenia, że w najbliższych latach bank powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy - poinformował wiceprezes zarządu banku Radomir Gibała.

Alior Bank modyfikuje ofertę kredytów mieszkaniowych, by utrzymać bieżący udział rynkowy i sprzedawać tych kredytów miesięcznie za co najmniej 300 mln zł - poinformował wiceprezes zarządu Alior Banku Dariusz Szwed.

Santander Bank Polska nie podjął decyzji w sprawie oferowania ugód dotyczących kredytów w CHF, cały czas przeprowadza testy tego procesu. Dla banku kluczowa jest pewność prawna takich ugód, a tę zapewnia przede wszystkim rozwiązanie zaproponowane przez KNF - poinformował prezes banku Michał Gajewski. Prezes podtrzymuje, że bank nie planuje przejęć i stawia na wzrost organiczny. Santander Bank Polska liczy, że w kolejnych miesiącach utrzyma dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych, a w kredytach konsumpcyjnych będzie kontynuował pozytywny trend.

PGNiG jest gotowy do udziału w kolejnych przetargach na dostawy gazu ziemnego do Mołdawii - podał PGNiG na Twitterze.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 231 mieszkań na Osiedlu Bokserska 71 w Warszawie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Transition Technologies MS, dostawca outsourcingu IT, podpisał umowę zakupu 56 proc. akcji w duńskiej spółce ConCor A/S - podał TTMS w komunikacie prasowym. Spółka podtrzymuje plan debiutu na rynku głównym GPW do końca 2021 r.

Zarząd KGHM wyraził zgodę na wydłużenie o 1 rok, tj. do 20 grudnia 2026 roku, okresu obowiązywania umowy odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,5 mld USD, w drodze wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących - podał KGHM w komunikacie.

Shoper spodziewa się kontynuacji wzrostów sprzedaży w czwartym kwartale. Z optymizmem patrzy też na perspektywy przyszłego roku - poinformowali przedstawiciele zarządu na konferencji prasowej. W czwartym kwartale tego roku spółka planuje ogłosić strategiczne partnerstwa z globalnym dostawcą rozwiązań chmurowych oraz z bankiem.

Rada nadzorcza Energi powierzyła z dniem 27 października 2021 roku funkcję prezesa spółki Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak - podała Energa w komunikacie. Dotychczas Waksmundzka-Olejniczak sprawowała funkcję wiceprezesa Energi ds. korporacyjnych.

Kurs akcji spółki Urteste, zajmującej się diagnostyką nowotworów, wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 1 proc. do 101 zł.

Wydawca gier komputerowych All In! Games zaprezentował nową strategię biznesową i plany rozwoju - zamierza tworzyć większe projekty i rozbudować strukturę kapitałową - podała spółka w komunikacie. Ponadto, All In! Games planuje pracę nad projektami o budżetach przekraczających 20 mln zł i do końca 2022 r. zamierza otworzyć co najmniej trzy tego typu projekty.

Prezes UOKiK w postępowaniach sprawdzi zasady, na jakich działają aplikacje do zamawiania jedzenia firm Glovo oraz Uber Eats - podał UOKiK w komunikacie prasowym.

Drago Entertainment i Movie Games VR zawarły umowę ramową o ścisłej współpracy w przedmiocie portowania gier w technologii wirtualnej rzeczywistości - podały spółki w komunikatach.

Global Cosmed kupił od niemieckiego podmiotu siedem maszyn automatyzujących procesy produkcyjne, których łączna szacunkowa wartość rynkowa wynosi ok. 2 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Cena akcji w ofercie publicznej PolTregu została ustalona na 75 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Całkowita wartość oferty wyniesie blisko 100 mln zł brutto, inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji.

Artifex Mundi pracuje nad nową grą RPG, której soft launch mógłby mieć miejsce na przełomie 2022/2023 r. Więcej szczegółów zarząd planuje ujawnić po pierwszym kwartale 2022 r. - poinformował prezes Przemysław Błaszczyk podczas środowej wideokonferencji. Nowa gra może kosztować wysokie kilkanaście mln zł.

Spółka zależna Kruka, Prokura NS Fiz, otrzymała pozytywną decyzję jednego z największych banków w Polsce w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności dotyczącej zakupu portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 543 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 730 mln zł - podał Kruk w komunikacie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 27 października podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Banku Nowego BFG. Pakiet większościowy (72 proc.) objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy, działający pod nazwą neoBANK, a pozostałe akcje nabyły inne podmioty - podał BFG w komunikacie prasowym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zakończyć postępowanie antymonopolowe przeciwko Benefit Systems do 31 grudnia 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Gas Trading z Grupy Kapitałowej PGNiG rozpoczęła dostawy LNG na Słowację - podało w środę PGNiG. Jak poinformowano, skroplony gaz trafi do dwóch stacji tankowania pojazdów.

Przychody TIM-u od 1 stycznia 2021 roku narastająco przekroczyły 1 mld zł, tym samym zrealizowane zostały w 100 proc. główne cele finansowe strategii średnioterminowej spółki na lata 2019-2021 - podał TIM w raporcie.

