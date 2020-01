Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

W czwartek na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w dół. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały: PKN Orlen, Lotos i JSW.

- Grupa CCC zakłada w 2020 r. poprawę marży brutto i wzrost sprzedaży o ponad 20 proc. Poprawa wyników będzie widoczna na pewno w drugim półroczu, ale pierwsze efekty zmiany oferty produktowej będą wcześniej - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski. Dodał, że założone w nowej strategii cele finansowe zakładają pewną konserwatywność.

- Skorygowana EBITDA LIFO PKN Orlen w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 1,5 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji. Jest ona o 15 proc. niższa od konsensusu, gdyż analitycy oczekiwali, że wyniesie 1,77 mld zł. Orlen wskazuje na najwyższe w historii wyniki EBITDA LIFO w segmencie detalicznym i w energetyce.

- PKN Orlen planuje, że CAPEX koncernu wyniesie w tym roku 7,7 mld zł - podała spółka w prezentacji.

- PKN Orlen oczekuje w 2020 roku wyższego poziomu marży downstream w porównaniu ze średnią za 2019 roku i wyższej marży rafineryjnej z dyferencjałem Brent/Ural - poinformowała spółka w prezentacji.

- PKN Orlen spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej ws. Lotosu w I półroczu - poinformowali przedstawiciele koncernu.

- PKN Orlen chce do końca roku przedstawić nową strategię rozwoju - poinformowali przedstawiciele koncernu.

- PKN Orlen spodziewa się w I kw. spadku marży detalicznej rdr - poinformowali przedstawiciele koncernu.

- PKN Orlen nie zakłada obecnie podniesienia ceny w wezwaniu do sprzedaży akcji Energi - poinformowała podczas konferencji członek zarządu Orlenu Patrycja Klarecka.

- PKN Orlen liczy, że Komisja Europejska w lutym skieruje wniosek o zgodę na przejęcie Ruchu do UOKiK, a decyzja urzędu w tej sprawie zapadnie do końca I kwartału - poinformowała podczas konferencji członek zarządu Orlenu, Patrycja Klarecka.

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała w czwartek umowę na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra z konsorcjum spółek General Electric Global Services, General Electric International oraz Polimex Mostostal - podały spółki w komunikatach. Wartość umowy na budowę bloków wraz z ich serwisem to 4,73 mld zł.

- Rada nadzorcza PKN Orlen powołała w czwartek Jana Szewczaka na członka zarządu ds. finansowych oraz Adama Buraka na członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu - podała spółka w komunikacie.

- Intersport Polska chce podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji do 10 mln akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 lutego. Cena emisyjna ma wynieść nie mniej niż 2 zł za akcję.

- Cyfrowy Polsat zdecydował o emisji do 1 mln niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Będą to obligacje zmienne, 7-letnie, z terminem wykupu 12 lutego 2027 roku.

- PKP Cargo planuje podpisać w czerwcu umowę z PGNiG na przewóz koleją skroplonego gazu ziemnego (LNG) sprowadzanego do terminalu w Świnoujściu - poinformował PAP prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

- 7Levels planuje wydać w pierwszej połowie 2020 roku 6-7 tytułów na platformę Nintendo Switch. Spółka zapowiada również wejście na rynek gier na konsole Xbox i komputery PC - poinformował 7Levels w komunikacie.

- Producent gier Draw Distance planuje emisję do 3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy - podała spółka w projektach uchwał WZ, zwołanego na 27 lutego.

- Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE przekroczyły 5 proc. udziału w akcjonariacie Banku Pekao - podał bank w komunikacie.

