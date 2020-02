Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

mBank zakłada w ciągu kolejnych 5 lat znaczny wzrost nowych pozwów przeciwko bankowi w związku z walutowymi kredytami hipotecznymi. Bank obserwuje wzrost całkowitej liczby indywidualnych spraw sądowych, jak również zmianę orzecznictwa w takich sprawach - poinformował w czwartek bank.

Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 116,3 mln zł z 316,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w wybranych niezaudytowanych danych finansowych. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 104,9 mln zł.

Odpisy w sektorze bankowym na portfele kredytów walutowych są przedwczesne, ale w obecnej sytuacji dają bankom większy komfort - ocenił Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Dla mBanku lepszym inwestorem byłby podmiot nieobecny do tej pory w Polsce - poinformował Cezary Stypułkowski, prezes banku.

mBank szacuje, że negatywny wpływ wyroku TSUE, dotyczącego kredytów konsumpcyjnych, na wynik odsetkowy banku w 2020 roku wyniesie 90 mln zł - poinformował Andreas Boeger, wiceprezes zarządu ds. finansów.

mBank ocenia, że w 2020 roku nie będzie potrzeby, by emitować obligacje pod wymóg regulacyjny MREL - poinformował Andreas Boeger, wiceprezes zarządu ds. finansów.

Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować przeznaczenie na wypłatę dywidendy około 30 proc. jednostkowego zysku osiągniętego w 2019 roku - poinformował bank w komunikacie.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 450,3 mln zł z 451,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Wynik okazał się zbliżony do oczekiwań rynku na poziomie 463,5 mln zł.

ING Bank Śląski ocenia, że 2020 rok będzie trudniejszy dla sektora bankowego, ale bank jest na to dobrze przygotowany - poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Global Cosmed podniósł prognozy wyników finansowych za 2019 roku. Spółka podała w komunikacie, że jej przychody mogą wynieść za zeszły rok 310 mln zł, a EBITDA 19 mln zł wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio: 304 mln zł i 14 mln zł.

Grupa Fortum zdecydowała o przeglądzie opcji strategicznych, w tym możliwości zbycia aktywów ciepłowniczych i chłodniczych w Polsce, w Estonii, na Litwie, Łotwie i Järvenpää w Finlandii - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Agora sprzedała nieruchomość w Warszawie, a wpływ transakcji na wynik operacyjny grupy w I kw. 2020 r. szacuje na ok. 6,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Łączna kwota przychodów uzyskanych ze zbycia wszystkich aktywów wyniosła 11 mln zł netto.

Grupa Kęty ocenia, że dołek zamówień w segmencie wyrobów wyciskanych (SWW) ma już za sobą. W związku ze wzrostem skali działalności planuje w 2020 roku zwiększenie zatrudnienia o 100 osób z 5.300 osób na koniec 2019 roku - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami przedstawiciele spółki.

Grupa Kęty planuje po wakacjach zaprezentować nową strategię rozwoju na lata 2021-2025 - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami przedstawiciele spółki.

Bloober Team chce przeznaczać do kilkunastu mln USD na produkcję kolejnych gier: środki te mają pochodzić z wewnętrznych zasobów spółki - poinformował w czwartek prezes Piotr Babieno. Na 2020 rok firma planuje premierę gry o roboczym tytule "Medium" oraz projektu, będącego kontynuacją gry "Observer". Pracuje też nad tytułem roboczo nazwanym "Black".

Tauron zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł - podała spółka w komunikacie. Tauron chce dokonać pierwszej emisji obligacji w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zysk netto Carbon Studio wzrósł w 2019 roku do 1,1 mln zł z 0,34 mln zł przed rokiem - podała spółka we wstępnych wyliczeniach. Studio planuje na drugi kwartał premierę gry "The Wizards - Dark Times", a na przełomie 2020 i 2021 roku zadebiutować ma gra osadzona w uniwersum "Warhammer:Age of Sigmar".

