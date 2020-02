Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa JSW zakłada średnią marżę EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 proc. i planuje stopniowy wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 roku - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym aktualizacji strategii. Nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 24,5 mld zł.

Grupa JSW zakłada średnią marżę EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 proc. i planuje stopniowy wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 roku - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym aktualizacji strategii. Nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 24,5 mld zł.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2019 roku wzrósł do 180,3 mln zł z 152,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 5,8 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 170,5 mln zł.

Bank Handlowy liczy na istotną poprawę zysku netto w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. W tym roku spółka deklaruje wypłatę w formie dywidendy 75 proc. zysku z 2019 roku - poinformował prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora na konferencji prasowej.

Commerzbank może zrezygnować ze sprzedaży mBanku, jeśli nie dostanie odpowiedniej ceny - poinformował w czwartek prezes Commerzbanku Martin Zielke.

Orange Polska analizuje dalsze inwestycje w sieć światłowodową bez istotnego zwiększania nakładów inwestycyjnych - bada koncepcję tzw. "spółki światłowodowej", którą zapowiadała grupa Orange podczas grudniowej prezentacji strategii - poinformował wiceprezes ds. rynku konsumenckiego Mariusz Gaca.

Orange Polska w połowie roku może zaprezentować strategię na lata 2021-2023 - poinformował prezes Jean-Francois Fallacher.

Orange Polska jest za utrzymaniem w aukcji częstotliwości 5G limitu jednego bloku na operatora - poinformował prezes Jean-Francois Fallacher.

Epidemia koronawirusa w Chinach wpływa na opóźnienia dostaw telefonów do Orange Polska, ale w krótkim terminie firma nie spodziewa się z tego tytułu problemów - poinformował Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska ds. rynku konsumenckiego.

Inter Cars spodziewa się około 7-9 proc. zwyżki skonsolidowanych przychodów w 2020 roku i wyraźnych efektów optymalizacji kosztowo-marżowych - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Krzysztof Oleksowicz, największy akcjonariusz i doradca strategiczny zarządu dystrybutora części do aut. Nie ma obaw, że spowolnienie gospodarcze negatywnie wpłynie na aftermarket.

Inter Cars, który w styczniu uruchomił 22 tys. m kw. nowej powierzchni magazynowej w Zakroczymiu, może wykorzystać ją do zwiększenia stanów magazynowych w przypadku możliwych opóźnień w dostawach z Chin. Produkty wytwarzane w tym dotkniętym koronawirusem kraju to jednak tylko 10 proc. przychodów grupy - poinformował PAP Biznes Krzysztof Oleksowicz, największy akcjonariusz i doradca strategiczny zarządu spółki.

Główny akcjonariusz Inter Cars Krzysztof Oleksowicz nie ma planów sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki. Nie oczekuje także zmiany polityki dywidendowej dystrybutora części do aut.

Inter Cars spodziewa się wiosną ożywienia na polskim rynku opon do aut osobowych - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Krzysztof Oleksowicz, największy akcjonariusz i doradca strategiczny zarządu dystrybutora części do aut.

Przekazanie bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno opóźni się ze względu na uszkodzenie jednego z elementów kotła - wynika z komunikatu spółki Rafako. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynika, że blok miałby zostać oddany pod koniec marca.

Akcjonariusze Work Service, posiadający prawie 56 proc. akcji, zmienili treść wstępnego porozumienia z inwestorem w sprawie ewentualnej sprzedaży akcji, obniżając cenę do kwoty 0,21 zł - podała spółka w komunikacie.

Work Service zawarł ze spółką Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group, umowę inwestycyjną określającą warunki i zasady udzielenia spółce finansowania dla celów przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sfinansowania bieżącej działalności grupy - podała spółka w komunikacie.

Banki zredukują zobowiązania Work Service średnio o 44,1 proc. istniejącego zadłużenia, czyli łącznie o 48,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym zakończenia negocjacji ws. zmian warunków finansowania. Zakres redukcji i warunki spłaty mogą być różne dla poszczególnych banków.

Mabion bierze pod uwagę dwa scenariusze rejestracji leku MabionCD20. Oprócz aktualnego, zakładającego rejestrację najpierw w małej skali wytwarzania, a następnie w dużej, spółka dopuszcza możliwość ewentualnego wycofania bieżącego wniosku i złożenie nowego, obejmującego docelową skalę wytwarzania. W obu wariantach spółka zakłada wprowadzenie leku na rynek w I kw. 2022 r.

Mabion otrzymał od Europejskiej Agencji Leków (EMA), listę kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), które odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 r. - podał Mabion w komunikacie.

Monnari zaktualizowało wartość nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 na dzień 31 grudnia 2019 r. - podała spółka w komunikacie. Monnari szacuje, że w konsekwencji wynik finansowy netto grupy ulegnie zwiększeniu o ok. 0,5 mln zł.

Stalexport Autostrady szacuje, że odnotował w 2019 roku 75,5 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 181 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała grupa w komunikacie.

Sąd Rejonowy w Poznaniu otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Summa Linguae zdecydował o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2019 r. - podała spółka w komunikacie. Summa Linguae szacuje, że skonsolidowane przychody netto w 2019 r. wyniosły ok. 46,2 mln zł.

Allegro planuje zwiększyć wydatki na inwestycje do 1 mld zł w 2020 roku z ponad 700 mln zł w 2019 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Francois Nuyts. Dodał, że decyzja o ewentualnym IPO zależy od właścicieli, a zarząd skupia się na rozwoju biznesu.

