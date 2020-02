Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 684,4 mln zł z 749,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 669,6 mln zł.

Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii banku, zakładające osiągnięcie w 2020 roku wskaźnika ROE na poziomie 11-12 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu 40 proc. - poinformował w czwartek bank.

Bank Pekao rozpoczyna prace nad nową kilkuletnią strategią, chce by była to strategia zakładającą wypłatę atrakcyjnych dywidend dla akcjonariuszy - poinformował w czwartek bank.

Bank Pekao, pomimo ewentualnej transakcji przejęcia innego banku, będzie chciał podzielić się zyskiem z akcjonariuszami - wynika z wypowiedzi wiceprezesa Tomasza Kubiaka.

Zarząd Pekao planuje przedstawić rekomendację podziału zysku za 2019 rok w drugim kwartale 2020 roku - poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak.

Bank Pekao chce jesienią przedstawić nową strategię i ocenia, że naturalnym poziomem kosztów ryzyka (COR) banku poza 2020 rok jest około 50 pb - poinformował prezes Marek Lusztyn.

Grupa Netia wypracowała w czwartym kwartale ubiegłego roku 115,1 mln zł EBITDA - według standardu rachunkowości MSSF 16 - wobec 108,5 mln zł, których spodziewali się analitycy ankietowani przez PAP Biznes.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła poziom składek na BFG w 2020 roku na poziomie 3.175 mln zł, z czego 1.575 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1.600 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków - poinformował BFG w komunikacie.

Grupa Budimex spodziewa się, że odnotuje w 2020 roku lepsze rdr wyniki finansowe i porównywalne przychody - poinformował prezes Dariusz Blocher.

Akcjonariusze Altus TFI jednogłośnie zdecydowali na czwartkowym NWZ o skupie do 5.200.000 akcji własnych po cenie 10 zł za sztukę w celu ich umorzenia. Akcje mają zostać nabyte do 19 marca 2020 r.

IMS planuje, że w drugim półroczu do sprzedaży trafią kluczowe projekty spółki - własne biblioteki muzyczne oraz urządzenie do aromamarketingu - co ma skokowo zwiększyć wyniki grupy w 2021 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes Piotr Bielawski. Spółka analizuje akwizycje w Europie Zachodniej i jednocześnie kontynuuje poszukiwania inwestora.

Zysk netto Asbisu w 2019 r. wyniósł 15,24 mln USD. Wcześniej spółka prognozowała osiągnięcie 13-14 mln USD zysku - wynika z raportu kwartalnego Asbisu.

Asbis widzi możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2019 na podobnym lub wyższym poziomie niż w zeszłym roku - poinformował Marios Christou, dyrektor ds. finansowych Asbis.

Asbis, dystrybutor produktów IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, spodziewa się, że 2020 r. będzie dobry pomimo oczekiwanych drobnych zawirowań, w tym związanych z koronawirusem - poinformował Marios Christou, dyrektor ds. finansowych spółki. Prognozę Asbis przedstawi prawdopodobnie wraz z publikacją raportu za 2019 r.

Zarząd Arctic Paper rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. - podała spółka w komunikacie.

Arctic Paper szacuje, że zysk netto grupy wzrósł w czwartym kwartale 2019 roku do 5,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa zanotowała stratę netto na poziomie 35 mln zł - podała spółka w komunikacie dotyczącym szacunkowych wyników. W całym 2019 r. zysk netto grupy wyniósł - według szacunków - 124,7 mln zł, w porównaniu do 55,9 mln zł rok wcześniej.

Open Finance dokonał odpisu aktualizującego z tytułu podatku odroczonego Home Broker o 15,9 mln zł, co będzie skutkowało korektą wyniku finansowego grupy w 2019 roku o tę kwotę - poinformowała spółka w komunikacie.

BM mBanku zawiesiło w czwartek rekomendacje dla Enei, Energi, PGE i Tauronu. W ocenie autora raportu, Kamila Kliszcza, do czasu publikacji zaktualizowanych strategii spółek i ostatecznej wersji polityki energetycznej państwa, nie sposób rzetelnie rewidować prognoz i modeli wyceny sektora energetycznego.

Zakład grupy Boryszew w chińskim Dalian wznowił produkcję 17 lutego - poinformował PAP Biznes prezes Boryszewa Piotr Lisiecki.

Zysk netto kancelarii odszkodowawczej Votum w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 4,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 3,7 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. W czwartym kwartale spółka podpisała 3.524 umowy dotyczące roszczeń bankowych, podczas gdy rok wcześniej było to 486 umów.

Akcjonariusze Ursusa wyrazili zgodę na wydzierżawienie zakładów w Dobrym Mieście i Opalenicy, podmiotom, które zostaną wybrani przez zarząd - podała spółka w uchwałach po NWZ.

Rainbow Tours najprawdopodobniej odwoła marcowe wyjazdy do Włoch w związku z koronawirusem i może zredukować program na najbliższe miesiące. Touroperator liczy jednak, że w średnim terminie koronawirus nie zniechęci do wyjazdów zagranicznych - poinformował PAP Biznes prezes spółki Grzegorz Baszczyński. Dodał, że chce, by spółka wypłaciła co najmniej 1,2 zł dywidendy na akcję za 2019 rok.

Grupa Rainbow Tours chciałaby w tym roku zrealizować transakcję przejęcia przynajmniej jednego hotelu w Grecji - poinformował PAP Biznes prezes spółki, Grzegorz Baszczyński.

PZ Cormay zgłosił w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce testy diagnostyczne wykrywające obecność koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 - podała spółka w komunikacie. Zgłoszenie umożliwi spółce natychmiastowe rozpoczęcie dystrybucji testów w Polsce.

Akcjonariusze Intersport Polska zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 10 mln akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru - wynika z uchwał czwartkowego NWZ. Cena emisyjna ma wynieść nie mniej niż 2 zł za akcję.

Ailleron widzi potencjał na wzrosty we wszystkich obszarach działalności i spodziewa się w tym roku rozstrzygnięcia przetargu dla Citibanku w Stanach Zjednoczonych, który obecnie jest w fazie RFP, czyli zapytania ofertowego - poinformowali przedstawiciele zarządu na czwartkowej konferencji.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Ghelamco Invest w związku z ofertą publiczną obligacji, emitowanych w ramach VIII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł - podała KNF w komunikacie.

Develia zawarła umowę kupna nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Orawskiej o powierzchni 2,4272 ha za 29,5 mln zł netto, tj. 36,285 mln zł brutto - podał deweloper w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 440 lokali mieszkalnych.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań został wydłużony do 26 marca z 12 marca - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Energa Obrót zawarła siódmą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi - poinformowała Energa w komunikacie. Moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 57,5 proc. łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Akcjonariusze Reino Capital zdecydowali o emisji do 18.969.950 akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna wyniesie minimum 1,6 zł za sztukę - podała spółka w uchwałach po NWZ.

Wielkość portfela zamówień Trakcji wynosiła na koniec 2019 roku 2.295 mln zł z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów - podała spółka w komunikacie.

Global Cosmed prognozuje w 2020 roku wzrost EBITDA grupy do 22 mln zł z 19 mln zł przewidywanych na 2019 rok. Przychody mają zwiększyć się do 329 mln zł z 310 mln zł planowanych w ubiegłym roku - podała spółka w komunikacie.

