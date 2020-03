Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa LPP nie zakłada potrzeby dodatkowego finansowania poprzez emisje akcji lub obligacji - poinformował PAP Biznes wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz. Dodał, że sprzedaż online rośnie poniżej oczekiwań.

Grupa Globe Trade Centre, deweloper i właściciel budynków komercyjnych, nie spodziewa się znacznego pogorszenia sytuacji finansowej w ciągu 6-12 miesięcy w związku z zawirowaniami wokół epidemii koronawirusa. Ma możliwości, by dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele grupy.

Grupa Globe Trade Centre odnotowała w czwartym kwartale 2019 roku 12,3 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,8 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 20,3 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 16,5-23,2 mln euro.

Jacek Kunicki został powołany na stanowisko dyrektora wykonawczego Orange Polska odpowiedzialnego za finanse. Maciej Nowohoński, członek zarządu odpowiedzialny dotąd m.in. za finanse, będzie zajmował się rynkiem hurtowym oraz sprzedażą nieruchomości grupy - podała spółka w komunikacie.

Grupa Boryszew planuje w przyszłym tygodniu mocno ograniczyć lub wstrzymać produkcję w 4 niemieckich zakładach oraz czeskim, francuskim i hiszpańskim, które działają w segmencie automotive - poinformował PAP Biznes prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. Dodał, że związku z epidemią koronawirusa spółka uruchomiła w Sochaczewie produkcję płynu do dezynfekcji rąk, a jej moce produkcyjne wynoszą 90 ton dziennie.

Grupa Boryszew, pomimo epidemii koronawirusa, nie zmienia tegorocznych planów inwestycyjnych. Nadal analizuje też zakup zagranicznego zakładu z branży stalowej, choć obecna sytuacja może nieco opóźnić ten proces - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Piotr Lisiecki.

Prezes Boryszewa Piotr Lisiecki ocenia, że termin zamknięcia transakcji sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin szwedzkiej spółce Gränges AB przesunie się z kwietnia na koniec maja 2020 roku.

JW Construction planuje sprzedać w 2020 roku około 1,5 tys. mieszkań i wprowadzić do realizacji około 2,6 tys. lokali - poinformowała PAP Biznes członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka. Jej zdaniem, spowolnienie gospodarcze nadejdzie, ale branża deweloperska powinna odczuć to na końcu.

Dariusz Miłek złożył deklarację intencji objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4.787.465 akcji serii J - poinformowało CCC w komunikacie. Taka liczba akcji pozwoli mu na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok - podała spółka w komunikacie.

Elektrobudowa postanowiła odstąpić od realizacji emisji akcji serii F i niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR w walucie krajowej i zagranicznej Enei na poziomie "BBB", z perspektywą stabilną - poinformowała agencja w komunikacie.

Zarząd Forte zdecydował o wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach w dniach od 24 marca do 6 kwietnia, z możliwością przedłużenia - podała spółka w komunikacie.

Idea Bank nie ma problemów z płynnością i nie przewiduje konieczności trwałego wsparcia płynnościowego ze strony NBP. Bank nie widzi obecnie bezpośrednich efektów spowolnienia aktywności gospodarczej wynikających z pandemii koronawirusa, a oferta wakacji kredytowych ma objąć niemal wszystkich klientów banku - poinformował prezes banku Jerzy Pruski.

Idea Bank, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ocenia, że może być szczególnie narażony na negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, wynikającego z pandemii koronawirusa - poinformował bank w raporcie rocznym.

Zysk netto grupy Idea Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 30,3 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Bank spodziewa się, że docelowy zannualizowany poziom obniżenia kosztów na poziomie ok. 100 mln zł rocznie powinien zostać osiągnięty do połowy 2020 r.

Getin Holding otrzymał ponad 200 mln UAH dywidend od Idea Bank Ukraina i udziału w New Finance Service - podał Getin Holding w komunikacie. Jest to jeden z warunków sprzedaży tych aktywów.

Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 8,65 zł na akcję. Łącznie na ten cel ma trafić w tym roku ponad 37 mln zł - poinformowała spółka.

Grupa Neuca miała w czwartym kwartale 2019 roku 24,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 22,9 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie w tym okresie 25,5 mln zł.

Neuca planuje w 2020 roku ograniczyć wydatki na majątek trwały do poziomu inwestycji odtworzeniowych w wysokości do 50 mln zł - poinformowała grupa w rocznym sprawozdaniu zarządu. Neuca nie wyklucza przejęć w segmencie przychodni oraz badań klinicznych i może na ten cel przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych.

Votum nie zakłada, aby obecne przerwanie ciągłości pracy sądów miało istotny na wyniki finansowe. Cel wytoczenia w 2020 roku 8 tys. procesów w imieniu klientów z segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych nie jest zagrożony - poinformowała spółka w komunikacie.

Artifex Mundi zakończył testy na utratę wartości realizowanych projektów gier komputerowych: Bladebound, Tiny Dragons oraz Hot Shot Burn! i zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości tych projektów w łącznej wysokości 11,8 mln zł - poinformował Artifex Mundi w komunikacie.

Niemiecki regulator Bundesnetzagentur, badający wniosek o wyłączenie spod nowej dyrektywy gazowej gazociągu Nord Stream 2 dopuścił do udziału w tym postępowaniu PGNiG i niemiecką spółkę koncernu PGNiG Supply & Trading (PST) - poinformowało w środę PGNiG.

Oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy S7 Płońsk - Czosnów na odcinku od węzła Modlin do węzła Czosnów. Wartość oferty to ok. 598,8 mln zł - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

