Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Wynik EBITDA grupy CCC w pierwszym kwartale 2020 roku był ujemny i wyniósł -136 mln zł, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 327 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków CCC. Marża brutto grupy na sprzedaży spadła do 43,4 proc. z 47,4 proc. przed rokiem.

Grupa CCC zamierza ubiegać się o dodatkowe finansowanie i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości około 250 mln zł w ramach programów antykryzysowych związanych z Covid-19 - poinformowało CCC w komunikacie.

Grupa CCC w obliczu problemów wynikajacych z pandemii koronawirusa i konieczności zamknięcia sklepów detalicznych, zamierza skupić się na rozwoju sprzedaży e-commerce, redukcji kosztów i ograniczeniu inwestycji do około 80 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. CCC spodziewa się odbudowy rynku obuwia w 2021 roku.

PGE jest zainteresowana akwizycjami w obszarze energetyki wiatrowej i ciepłownictwa. Prowadzi w tej sprawie rozmowy - poinformowali przedstawiciele grupy.

PGE spodziewa się spadku EBITDA w 2020 roku w segmentach energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa, obrotu - poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. Spółka liczy na stabilną EBITDA w obszarze dystrybucji.

W marcu, w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, zużycie energii znacząco spadło - poinformowali przedstawiciele PGE.

Działania podjęte przez Ciech w 2019 roku dotyczące zabezpieczenia fundamentów grupy, w tym płynności finansowej, przynoszą efekty i dobrze rokowałyby na przyszłość, natomiast epidemia koronawirusa znacząco powiększyła niepewność na rynku - ocenia prezes Dawid Jakubowicz.

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych zdecydował o konieczności zawiązania na 31 grudnia 2019 r. rezerwy w kwocie 15,5 mln zł z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT - poinformowała w komunikacie GPW, która posiada pośrednio 100 proc. udziałów w IRGiT.

Dino Polska w I kwartale tego roku zakończyło proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 39 sklepów, z czego uruchomionych zostało 16 sklepów, a pozostałe oczekują na otwarcie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Orbis szacuje, że przychody uzyskane przez hotele grupy w I kwartale spadły o 22 proc. rdr do 208 mln zł - podała spółka w komunikacie. W marcu obłożenie w hotelach spadło o 50 pp, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku wskaźnik wzrósł o 2,3 pp.

Zysk netto Benefit Systems spadł w czwartym kwartale 2019 roku o 45 proc. do 22,3 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 14,6 mln zł.

Benefit Systems liczy na to, że w czasie trwania epidemii grupie uda się obniżyć koszty łącznie o 19-24 mln zł miesięcznie, głównie dzięki niższym czynszom w galeriach handlowych oraz obniżce innych kosztów funkcjonowania klubów fitness - podała spółka w prezentacji dla inwestorów.

Modelowa marża downstream PKN Orlen w marcu 2020 r. wzrosła do 15 USD na baryłce z 9,8 USD na baryłce miesiąc wcześniej - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Tauron będzie w 2021 roku przyglądał się możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok - poinformował wiceprezes spółki Marek Wadowski. Dodał, że sytuacja Tauronu jest stabilna, problemem będzie natomiast sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

Osiągnięcie pozytywnego wyniku EBITDA w segmencie wydobywczym w 2020 roku będzie dla Tauronu dużym wyzwaniem - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

Tauron widzi potrzebę zmian rynkowych i organizacyjnych w sektorze energetycznym w celu sprostania nowych wymogom i regulacjom - poinformował prezes spółki Filip Grzegorczyk. Tauron prowadzi analizy, jak powinien ten sektor wyglądać.

Spadek zużycia energii elektrycznej w Polsce w 2020 roku może być większy niż 1 proc., ale szef biura analiz rynku energii w Tauronie Sebastian Gola zaznacza, że trudno jest w tej chwili oszacować precyzyjnie wpływ pandemii koronawirusa na skalę spowolnienia gospodarczego.

Tauron chce skupić się w kolejnych latach na inwestycjach w powiększanie Odnawialnych Źrodeł Energii w grupie kapitałowej, w tym na akwizycji nowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych - poinformowali podczas czwartkowej wideokonferencji prasowej przedstawiciele zarządu Tauronu.

Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej CCC, jest przekonany, że planowana emisja akcji spółki dojdzie do skutku.

CCC liczy, że porozumie się z bankami i zabezpieczy finansowanie na okres do połowy 2021 roku przed zaplanowanym na 17 kwietnia NWZ w sprawie emisji akcji - poinformowali przedstawiciele grupy.

Zarząd Stalprofilu zdecydował o zawieszeniu do odwołania pracy składu handlowego w Katowicach i przekierowuje zamówienia od odbiorców do realizacji przez drugi skład handlowy spółki zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej - podał Stalprofil w komunikacie. Wśród pracowników składu w Katowicach potwierdzono dwa przypadki zakażenia COVID-19.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z marca związane ze zmianą stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska za 2020 rok w przedziale 45-60 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Spółka zależna Ciechu podpisała umowę na wykonanie prac projektowych i budowlano-montażowych w związku z budową zakładu do produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech - podał Ciech w komunikacie. Wartość umowy to 44,1 mln euro. Łączny szacowany koszt całej inwestycji wzrósł do ok. 140 mln euro.

BoomBit szacuje, że odnotował w marcu 2020 roku 15,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost mdm o 22 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Lokum Deweloper sprzedał w pierwszym kwartale 2020 roku 47 lokali wobec 89 lokali rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Orange Polska ocenia, że zakładany wcześniej przez grupę wzrost przychodów w 2020 roku jest obecnie mało prawdopodobny. Grupa podtrzymuje jednocześnie prognozę wzrostu w tym roku wskaźnika EBITDAaL - podał Orange Polska w komunikacie.

Grupa CCC, w obliczu problemów wynikających z pandemii koronawirusa, mocno tnie koszty. Ocenia, że po epidemii może wrócić na ścieżkę realizacji strategii - poinformowali przedstawiciele grupy.

Orange Polska notuje od początku epidemii średnio 20 proc. wzrost transmisji danych w sieci komórkowej oraz o 20-30 proc. większy ruch głosowy. Przesył danych w sieci stacjonarnej operatora wzrósł średnio o 40-50 proc. - podali przedstawiciele spółki. Firma nie spodziewa się w związku z epidemią opóźnień w realizacji inwestycji. Liczy na kontynuowanie przez regulatora procesu dystrybucji pasma na potrzeby sieci 5G.

Decora szacuje, że z powodu pandemii koronawirusa przychody grupy w kwietniu 2020 roku mogą być o 25-50 proc. niższe niż 28,9 mln zł podała spółka w komunikacie.

Przychody grupy VRG wyniosły w marcu 2020 r. około 42,5 mln zł i były niższe rdr o ok. 42,4 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Makaronów Polskich rekomenduje wypłatę z zysku za 2019 rok 0,25 zł brutto dywidendy na akcję, czyli 2,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

