Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Plany rządu dotyczące uruchomienia klubów fitness w ostatnim etapie tzw. odmrażania gospodarki są niezrozumiałe i rozczarowujące - ocenia członek zarządu Benefit Systems Bartosz Józefiak, wskazując na przykłady z USA i Czech. Grupa korzysta z rozwiązań tzw. rządowej tarczy antykryzysowej głównie w zakresie zawieszenia płatności czynszów w galeriach oraz, w mniejszym stopniu, w obszarze zatrudnienia.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w marcu 2020 roku wyniosła 57,4 tys. ton i była niższa o 10 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w marcu 60,4 tys. ton wobec 60,3 tys. ton rok wcześniej - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Grupa Kęty chciałaby w drugim półroczu 2020 roku zaprezentować nową strategię rozwoju na lata 2021-2025 - poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Dariusz Mańko. Dodał, że grupa będzie rozglądać się za akwizycjami.

Grupa Kęty, której nakłady inwestycyjne mają wynieść w 2020 roku 213 mln zł, może zmniejszyć je o 60-80 mln zł - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Rafał Warpechowski.

Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia, może jednak rezygnować z outsourcingu pracowników w Segmencie Wyrobów Wyciskanych (SWW) - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Dariusz Mańko.

Zarząd Grupy Kęty w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację w sprawie dywidendy za 2019 rok - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Rafał Warpechowski.

FM Forte planuje od początku maja wznowić produkcję mebli przynajmniej w jednym zakładzie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Mariusz Gazda. Dodał, że spółka liczy na ożywienie sprzedaży w III i IV kwartale 2020 roku., ale bez możliwości powtórzenia ubiegłorocznych poziomów.

Rynek e-commerce B2B może rosnąć szybciej niż przewidują to prognozy - ocenili przedstawiciele zarządu TIM, hurtowego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych, na czwartkowej wideokonferencji. TIM nie odczuł negatywnego wpływu kryzysu w wynikach sprzedażowych, a dzięki zwiększeniu zapasów ma zapewniony dostęp do towarów bez względu na problemy w łańcuchu dostaw.

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo, w ramach planu odmrażania gospodarki otworzyła ponownie około 100 ulicznych salonów stacjonarnych w Polsce, a uruchomienie kolejnych kilkudziesięciu zaplanowane jest na 4 maja - podała spółka w komunikacie prasowym. Sprzedaż w salonach zlokalizowanych w galeriach handlowych będzie uzależniona od decyzji Rządu RP.

Zarząd Wawelu rekomenduje, aby przeznaczyć na dywidendę za 2019 rok łącznie 44,99 mln zł, co daje 30 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Comarch podpisał umowę zakupu akcji francuskiej spółki Cabinet Conseil En Strategie Informatique (2CSI) za 9,54 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Ciech planuje skup do 14,6 proc. akcji własnych za maksymalnie 346,5 mln zł - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 21 maja.

Feerum otrzymało od Epicentr K zaliczkę na podstawie umowy sprzedaży kompleksów silosów zbożowych w wysokości 3,9 mln euro. Do końca maja strony mają ostatecznie uzgodnić zakres prac drugiej umowy na sprzedaż, a Feerum ma otrzymać 1,34 mln euro zaliczki.

Ryvu Therapeutics została wybrana przez NCBR na dofinansowanie do projektu terapeutycznego w onkologii. Wysokość dofinansowania to 32,76 mln zł - podał NCBR w komunikacie.

W ramach programu dobrowolnych odejść Agora zakończyła stosunek pracy z 26 pracownikami Goldenline, co stanowiło ok. 80 proc. załogi tej spółki. Koszt realizacji programu wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy w drugim kwartale 2020 r. - podała Agora w komunikacie.

Zarząd Seco/Warwick rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka przeznaczyła zysk za 2019 rok w kwocie 10,6 mln zł na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Archicomu, z uwagi na pandemię COVID-19, podjął uchwałę o zawieszeniu polityki dywidendowej i rekomenduje ZWZ przeznaczenie zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy - poda deweloper w komunikacie.

Interma Trade planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformowała spółka w komunikacie.

Strata netto BoomBitu w 2019 roku wyniosła 9,9 mln zł wobec 9 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie. W czwartym kwartale strata wyniosła 6,9 mln zł, na co wpłynął odpis aktualizujących wartość nakładów na prace rozwojowe w wysokości ok. 6 mln zł.

Walne Zgromadzenie ED Invest zdecydowało, by z zysku netto osiągniętego w 2019 roku na dywidendę trafiło 3,07 mln zł, co daje 0,31 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Gaz-System otrzymał od wojewody zachodniopomorskiego pozwolenie na budowę dla części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe w Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym. Gaz-System zakończył tym samym etap uzyskiwania pozwoleń dla tego projektu w Polsce.

Strona związkowa w Polskiej Grupie Górniczej chce, by podpisanie porozumienia antykryzysowego zostało poprzedzone uzgodnieniem programu naprawczego spółki. Oczekuje na jego przedstawienie do 4 maja - napisały związki zawodowe PGG we wspólnym stanowisku opublikowanym na Twitterze.

