Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 32 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 132,8 mln zł.

mBank oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku - poinformował bank w raporcie finansowym za I kwartał.

mBank spodziewa się, że będzie zawiązywał kolejne rezerwy na ryzyko wynikające z pandemii COVID-19 i zakłada, że koszty ryzyka mogą być wyższe niż w I kwartale - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

mBank będzie chciał zakończyć 2020 rok dodatnim wynikiem i ocenia, że dopiero w połowie lata będzie wiadomo, jak zjawiska w gospodarce wpływają na sytuację sektora bankowego - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

Zarząd LPP zdecydował o odstąpieniu od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce. Spółka odstąpi od umów stanowiących około 29,5 proc. ogólnej powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę - podała spółka w komunikacie.

Grupa LPP, która odstąpiła od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce, nie otworzy tych sklepów 4 maja, jeśli nie dojdzie do tego czasu do porozumienia - poinformował wiceprezes Sławomir Łoboda. Dodał, że najbardziej sprawiedliwy byłby czynsz od obrotu.

Grupa LPP szacuje wartość niesprzedanego towaru w pierwszym półroczu na 400 mln zł, a wartość całego towaru niesprzedanego w 2020 r. na ok. 1 mld zł - poinformował wiceprezes Sławomir Łoboda.

Przeniesienie aktywów węglowych do jednej państwowej spółki byłoby rozsądne - ocenił prezes PGE Wojciech Dąbrowski w rozmowie z agencją Bloomberg.

Zarząd CCC, po zakończeniu w środę procesu przyspieszonego budowania księgi popytu ustalił, że cena emisyjna akcji serii I i serii J wynosi 37 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Wynik EBITDA PlayWay w czwartym kwartale 2019 roku sięgnął 21,1 mln zł i był o 12,8 proc. niższy od oczekiwań analityków. Wynik wzrósł o 48,5 proc. rok do roku.

Zarząd Wieltonu rekomenduje przeznaczenie 30,8 mln zł zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Wielton nie jest w stanie obecnie oszacować wpływu pandemii koronawirusa na wyniki grupy. Chce skorzystać z pakietów antykryzysowych w poszczególnych krajach działalności - napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Mariusz Golec.

Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, przygotowuje się do wznowienia działalności, pracuje nad nowymi produktami - poinformowała prezes Audronė Keinytė.

Spółki Grupy Ares, firma Maji oraz Władysław Król wzywają do sprzedaży 2.513.946 akcji spółki PartnerBud, stanowiących 10 proc. kapitału zakładowego, po 1,08 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BDM.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2020 rok ma wartość 123,3 mln euro, czyli jest o 16 proc. wyższy rok do roku - podała spółka w prezentacji.

Creepy Jar planuje premierę gry "Green Hell" w wersji na konsole Playstation 4 oraz Xbox One w czwartym kwartale 2020 roku - podała spółka w komunikacie.

Plasma System złożyła do Sądu Rejonowego w Katowicach wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z tzw. układem częściowym - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo w okresie styczeń-marzec przewiozło 21,5 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 17,3 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Atal rozpoczyna sprzedaż lokali we wrocławskiej inwestycji Atal City Square - poinformował deweloper w komunikacie prasowym. Projekt składa się z części mieszkalnej ze 232 mieszkaniami oraz aparthotelowej ze 124 lokalami inwestycyjnymi.

Selvita raczej nie będzie dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem w okresie strategii na lata 2020-2023, ale docelowo chce być spółką dywidendową - poinformował podczas czwartkowej konferencji prezes Bogusław Sieczkowski.

Selvita ma nadzieję, że uda się zrealizować cele w strategii "z nawiązką" - poinformował w czwartek prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka chce przeprowadzić emisję akcji w najbliższym możliwym czasie po wyrażeniu zgody akcjonariuszy. W planach do końca 2023 roku m.in. trzy akwizycje.

Wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 2,36 mld zł, co oznacza spadek o 7 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Asseco South Eastern Europe widzi zarówno negatywne, jak i pozytywne efekty biznesowe trwającej pandemii - poinformował prezes Piotr Jeleński. Grupa ogranicza koszty m.in. poprzez zamrożenie podwyżek, ograniczenie rekrutacji oraz tymczasowe zwolnienia na niektórych rynkach, głównie w Hiszpanii.

Rada Dyrektorów MOL zdecydowała, aby zysk za 2019 rok przeznaczyć jako zysk zatrzymany - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Empiku ze względu na pandemię i jej ekonomiczne skutki zdecydował o odstąpieniu od ponad 40 umów najmu w galeriach handlowych. Oznacza to, że te lokalizacje nie zostaną otwarte 4 maja - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Mennicy rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 25,6 mln zł, czyli 0,50 zł na akcję, z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich - poinformowała spółka w komunikacie.

11 bit studios zakłada wydanie trzech gier stworzonych wewnętrznie przez spółkę do końca trwania programu motywacyjnego, czyli maksymalnie do 2024 roku - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Miechowski. Dodatkowo, firma chce wydać co najmniej siedem gier zewnętrznych producentów. Prezes podał, że celem zarządu w czasie trwania programu motywacyjnego będzie minimum podwojenie wartości spółki.

Zarząd Stalproduktu rekomenduje, by zysk za 2019 r. w wysokości 92,8 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy - podała spółka w komunikacie. Zarząd uzasadnia swoją propozycję niepewnością przyszłej sytuacji wynikającą z epidemii koronawirusa.

CCC chce 4 maja otworzyć wszystkie sklepy w Polsce - poinformowała PAP Biznes spółka. Grupa jest w trakcie renegocjacji umów najmu.

Instal Kraków odnotował w kwietniu 52 proc. spadek liczby nowo zawieranych umów przedwstępnych i deweloperskich w stosunku do kwietnia 2019 r. oraz 83 proc. spadek w porównaniu do średniej miesięcznej liczby takich umów w pierwszym kwartale 2020 r. - podała spółka w komunikacie.

Spółka Foodio Concepts, wchodząca w skład grupy Helios, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, a spółka zależna Domiporta rozpoczęła negocjacje w sprawie zbycia przedsiębiorstwa - podała Agora w komunikatach. Grupa Agora dokona odpisów na łączną kwotę ok. 21,7 mln zł, a spółka Agora na kwotę 59,5 mln zł.

