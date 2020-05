Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Netia wypracowała w pierwszym kwartale 107,2 mln zł EBITDA wobec 108,5 mln zł, których spodziewali się analitycy ankietowani przez PAP Biznes. Wynik był taki sam jak rok wcześniej.

Zysk netto Asbisu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 2,27 mln USD, co oznacza wzrost rdr o 35 proc. - wynika z raportu kwartalnego Asbisu.

Spadek przychodów Asbisu w 2020 roku nie jest przesądzony - oceniają przedstawiciele spółki. Firma liczy na utrzymanie w całym roku wysokiej rentowności oraz osiągnięcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej. Sprzedaż w kwietniu spadła mniej niż spodziewał się zarząd, a w maju dystrybutor liczy na wzrost przychodów.

Oczyszczona CCS EBITDA węgierskiego koncernu paliwowo-gazowego MOL w pierwszym kwartale 2020 r. wzrosła o 21 proc., do 622 mln USD - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej przeciwko Santander Bank Polska dotyczącej "wakacji kredytowych" - poinformował RF w czwartkowym komunikacie.

Artifex Mundi szacuje zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale na 1,8 mln zł, co oznacza wzrost o 224 proc. w porównaniu z wynikiem za pierwszy kwartał 2019 r. Wynik operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 107 proc. do 2,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk EBIT w przedziale 1,5-3,3 mln zł.

Zarząd spółki Geotrans rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 mln zł pochodzących z zysku za 2019 r., co daje 0,80 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd proponuje ZWZ również podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych o maksymalnej wartości 1,95 mln zł.

Zarząd Grupy Lotos rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za 2019 rok w wysokości 184,9 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy - poinformował Lotos w komunikacie. Dywidenda na akcję wyniosłaby 1 zł.

PGE Dystrybucja przyłączyła w pierwszym kwartale do swojej sieci 17.654 mikroinstalacji o łącznej mocy 135 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Rok temu było to niespełna 5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 29 MW.

Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA, dotyczącym budowy drogi S1 na odcinku obwodnicy Oświęcimia - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 380,2 mln zł netto.

Spółka zależna Famuru podpisała z rosyjską firmą UK Anżerskaja-Jużnaja umowę na dostawy sprzętu i nadzór nad montażem. Wartość umowy to 1,2 mld rubli brutto, co oznacza kwotę ok. 69 mln zł - poinformowała grupa w komunikacie.

Zysk netto Stalproduktu spadł w pierwszym kwartale do 31,3 mln zł z 44,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Bloober Team zawarł z Microsoft Corporation umowę na wydanie w "specjalnym programie" gry "The Medium" na platformy PC i Xbox Series X - podała spółka w komunikacie. Premiera gry zaplanowana jest na koniec 2020 roku.

TXM, właściciel sieci dyskontowej, otworzył ponownie 50 sklepów w galeriach handlowych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Obecnie otwarte są wszystkie z 213 sklepów sieci TXM działającej na polskim rynku. Spółka widzi spadek liczby klientów w porównaniu do okresu sprzed pandemii, oczekuje obniżenia czynszów.

UPC Polska zwiększyło liczbę świadczonych usług o 17 tys. w pierwszym kwartale 2020 roku do 3,184 mln. Liczba klientów operatora wzrosła w pierwszym kwartale o 6,2 tys. do 1,49 mln - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 114,4 mln zł straty netto w pierwszym kwartale 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem skonsolidowany zysk wyniósł 53,1 mln zł.

Zarząd Elektrotimu nie widzi istotnych zagrożeń realizacji prognozy na 2020 r. i w drugim kwartale spodziewa się wyników nie gorszych niż te za pierwsze trzy miesiące roku - poinformował podczas czwartkowej wideokonferencji prezes Elektrotimu Andrzej Diakun.

