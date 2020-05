Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Przychody reklamowe Telewizji Polsat spadły w kwietniu i na początku maja o ok. 35 proc. - poinformował prezes spółki Stanisław Janowski.

Przychody reklamowe Telewizji Polsat spadły w kwietniu i na początku maja o ok. 35 proc. - poinformował prezes spółki Stanisław Janowski.

Cyfrowy Polsat byłby "bardzo zadowolony" z utrzymania w 2020 roku ubiegłorocznego poziomu EBITDA - poinformowała członek zarządu Katarzyna Ostap-Tomann.

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 1,027 mld zł i był o 0,7 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik spadł o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Sprzedaż nowych usług oraz telefonów przez Cyfrowy Polsat jest obecnie o około 30 proc. niższa niż przed pandemią COVID-19 - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa nie notuje istotnych problemów z terminowymi płatnościami od klientów.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 39 proc. niższy od konsensusu na poziomie 43,5 mln zł. Bank utworzył dodatkowe odpisy w wysokości ok. 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii.

Bank Handlowy ocenia, że stać go na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 roku i chce rozmawiać z regulatorem, by odłożyła decyzję w sprawie dywidendy do jesieni - poinformował prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora.

Ronson Development planuje w tym roku zakończyć budowę sześciu projektów obejmujących łącznie 701 lokali. Do końca roku chce uruchomić cztery nowe inwestycje liczące łącznie ponad 400 lokali - podała spółka w komunikacie prasowym.

Vantage Development prognozuje, że w 2020 roku osiągnie 40-45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszowi dominującemu i 60-65 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 360-380 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Develia miała w pierwszym kwartale 2020 roku 65,4 mln zł zysku netto wobec 108,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 64,6 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 60-70,3 mln zł.

Erbud spodziewa się w 2020 roku podobnych przychodów i wyników finansowych jak w 2019 roku - poinformował prezes Dariusz Grzeszczak w komunikacie prasowym.

Portfel zamówień grupy Erbud wyniósł na koniec marca 2.554 mln zł, z czego 1.495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1.059 mln zł na lata 2021-2023 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40 proc.

Grupa Neuca odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 49,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 36,2 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 42 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 40,7-44,7 mln zł.

THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży wszystkich akcji Radpolu, tj. 38.260.605 akcji, po 1,32 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Arctic Paper wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 54,96 mln zł wobec 14,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 31,8 mln zł zysku netto.

Przychody T-Mobile Polska w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosły rok do roku o 4,1 proc. do 1,557 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu był wyższy o 4 proc. i sięgnął 414 mln zł - podała spółka w komunikacie.

W kwietniu sprzedaż w Biedronce wzrosła w walucie krajowej o 6,5 proc. rdr, a okres świąteczny nie miał większego wpływu na przychody - poinformowali przedstawiciele Jeronimo Martins podczas czwartkowej telekonferencji.

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka ocenia, że pandemia dotknie wszystkie jej sieci. Z powodu dużej niepewności spółka wycofuje się z prognoz na ten rok - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

Tauron Wytwarzanie podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie, zgodnie z którym w okresie od maja do lipca pracownicy tej spółki będą mieli do 90 proc. zmniejszony wymiar czasu pracy i proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie - poinformował prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Tauron oczekuje w 2020 roku wzrostu EBITDA w 2020 roku wobec 2019 roku w segmentach: OZE, sprzedaż i wydobycie, a spadku tego wyniku w dystrybucji i wytwarzaniu - poinformowała spółka w prezentacji.

Photon Energy zamierza przenieść notowania z NewConnect na rynek regulowany GPW - podał Photon w komunikacie. Zmianie notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Grupa KGHM nie widzi zagrożenia dla sprzedaży swojej produkcji - poinformował wiceprezes Paweł Gruza podczas telekonferencji.

KGHM podtrzymuje plan wydatków inwestycyjnych w kraju. Optymalizuje CAPEX i OPEX w kopalniach zagranicznych - poinformowali przedstawiciele grupy podczas czwartkowej telekonferencji.

DeeZee, w której grupa CCC posiada 75 proc. udziałów, uruchamia dedykowane sklepy online na czterech nowych rynkach zagranicznych: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji oraz Rumunii - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Spółka Ultro objęła wszystkie akcje serii J będące przedmiotem oferty złożonej przez CCC - podała spółka w komunikacie.

W czerwcu zarząd Polskiej Grupy Górniczej przedstawi plan działania spółki do końca roku, zawierający szacunkowe prognozy zapotrzebowania na węgiel i wielkości przychodów w tym okresie - zapowiedział prezes PGG Tomasz Rogala. Zastrzegł, że prognozy te będą obarczone ryzykiem, wynikającym z kryzysu.

Ronson Development ocenia, że w ceny mieszkań w długim terminie pozostaną na podobnym poziomie - poinformował zarząd podczas czwartkowej wideokonferencji. Pod koniec trzeciego kwartału spółka chce uruchomić kolejny etap w projekcie Miasto Moje, a w październiku następny etap Ursusa Centralnego.

Rynek hurtu aptecznego notuje ujemne dynamiki w kwietniu i maju względem analogicznego okresu roku poprzedniego - poinformował podczas wideokonferencji Piotr Sucharski, prezes Neuki. Spółka zakłada, że duże wzrosty rynku w pierwszym kwartale pozwolą zachować dodatnią dynamikę w całym roku.

Neuca spodziewa się, że przychody w najbliższych kwartałach będą niższe niż w pierwszym kwartale - poinformował w czwartek wiceprezes Grzegorz Dzik. Grupa zakłada też, że wyniki operacyjne w obszarze przychodni i badań klinicznych spadną w 2020 roku o kilka milionów rdr.

Rada Nadzorcza Develii powierzyła tymczasowo Pawłowi Ruszczakowi, dotychczas pełniącemu funkcję członka zarządu ds. finansowych, pełnienie obowiązków prezesa zarządu, począwszy od 30 maja - podała spółka w komunikacie.

Z powodu spadku popytu, wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papierniczym Arctic Paper w drugim kwartale 2020 roku może spaść do ok. 70 proc. z rekordowych 97 proc., w pierwszym kwartale - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper w segmencie papieru nie przekroczą 50 mln zł w 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński.

Zarządca PBG przekazał plan restrukturyzacyjny do akt postępowania sanacyjnego spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Korporacji KGL zdecydował o zwiększeniu planowanego na 2020 rok zatrudnienia w produkcji. Łącznie, w zakładach w Klaudynie oraz w Rzakcie, liczba pracowników produkcyjnych wzrośnie o 5 proc.

Zarząd Unibepu rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę 6,95 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

DataWalk szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 1,26 mln zł, w porównaniu do 180 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r. - podała spółka w komunikacie. Szacowana strata netto wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 3,45 mln zł i była na porównywalnym poziomie wobec poprzedniego roku.

W ocenie zarządu Alumetalu, pandemia wywiera duży wpływ na bieżącą działalność grupy i nie da się uniknąć istotnego spadku poziomu produkcji i sprzedaży wyrobów w drugim kwartale - wynika z raportu Alumetalu za pierwszy kwartał 2020 r.

Zysk netto 11 bit studios w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 14,5 mln zł i był o 60 proc. wyższy od średniej prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Zysk wzrósł o 227 proc. rok do roku.

Zarząd PCC Exol rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. w kwocie 26,2 mln zł na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r. w kwocie 105,6 mln zł na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze notowanego na NewConnect producenta gier Creepy Jar wyrazili zgodę na ubieganie się o przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW - wynika z uchwał podjętych przez NWZ.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/