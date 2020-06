Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 rok w kwocie 283,3 mln zł na finansowanie inwestycji, poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Wyniki Enei za 2019 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł 423,2 mln zł wobec 686,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGNiG miała w pierwszym kwartale 2020 roku 13,76 mld zł przychodów, 2,08 mld zł EBITDA, 1,21 mld zł zysku operacyjnego oraz 779 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa PGNiG zakłada, że w 2020 roku jej wydatki inwestycyjne będą na podobnym poziomie jak w 2019 roku, kiedy wyniosły one 6,58 mld zł - poinformował wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski.

BoomBit spodziewa się, że po rekordowym pierwszym kwartale dynamika wyników w kolejnych okresach będzie niższa. Spółka skupia się na utrzymaniu rentowności na satysfakcjonującym poziomie - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele zarządu. Dodali, że zmiany na rynku reklamowym związane z pandemią nie wpływają istotnie na działalność firmy.

Enea zawarła z Iberdrola Eólica Marina list intencyjny dotyczący potencjalnej inwestycji w projekty morskich elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do około 3,3 GW rozwijanych w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego - poinformowała Enea w komunikacie.

Rada nadzorcza Grupy Lotos zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w spółkę Grupa Azoty Polyolefins, budującej instalację polipropylenu w Policach - poinformowała spółka w komunikacie. Lotos 300 mln zł z tej kwoty przeznaczy na objęcie akcji GA Polyolefins, a 200 mln zł stanowić będzie pożyczka właścicielska dla spółki.

Erbud w konsorcjum ze spółką zależną PBDI zawarł umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dębsk za 79,8 mln zł - podał Erbud w komunikacie. W innym czwartkowym komunikacie spółka poinformowała, że PBDI zawarło umowę za 34,5 mln zł na roboty przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo.

Zarząd Introlu rekomenduje, by odstąpić od wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości prawie 4,5 mln zł i przekazać tę kwotę na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę w kolejnych latach - poinformowała spółka w komunikacie.

Max Welt Holdings LP, największy akcjonariusz Master Pharm, zgłosił na zaplanowane na 24 czerwca walne zgromadzenie uchwałę, obejmującą upoważnienie zarządu spółki do skupu nie więcej niż 4,3 mln akcji własnych - podała spółka w komunikacie.

Photon Energy rozpoczął działania zmierzające do uruchomienia na Węgrzech dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp - podała spółka w komunikacie. Grupa zakłada, że jej przychody wzrosną dzięki nowym elektrowniom o 1,94 mln euro w skali roku. Uruchomienie elektrowni planowane jest na IV kwartał 2020 roku.

Euro-Tax .pl planuje wypłacić w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1,5 mln zł, co stanowi 0,3 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 3 lipca.

Sieć Play w technologii 5G do końca czerwca ma objąć zasięgiem 53 miasta i mniejsze miejscowości - podała spółka w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Lenteksu zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 0,65 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Akcjonariusze podjęli ponadto decyzję o wypłacie dywidendy dodatkowej w wysokości 0,35 zł na akcję.

PZU nie rozważa obecnie sprzedaży swoich aktywów bankowych - poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik na czacie organizowanym przez SII.

Wpływ spadku sprzedaży opon może być odczuwalny w przyszłym roku, ale nie zaburzy to wzrostowej ścieżki sprzedaży grupy - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl, działającej na rynku przetwarzania odpadów ze zużytych opon. Nowe produkty, jak dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, czy puder gumowy, mają przyczynić się do zwiększenia skali przychodów.

Akcjonariusze spółki Mercor zdecydują o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych za maksymalnie 23,5 mln zł - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 30 czerwca. Mercor chce nabyć do 1.565.853 akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,25 zł i nie wyższej niż 15 zł za walor.

Monnari chce rozwijać kanał e-commerce i sieć franczyzową - poinformowali w czwartek przedstawiciele grupy. W maju, po otwarciu galerii handlowych, spółka notowała mocne spadki odwiedzalności sklepów i znaczące spadki sprzedaży.

iFirma chce zmienić politykę dywidendową i przeznaczać 30-70 proc. zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy, a nie jak dotychczas 30-50 proc. - wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na 30 czerwca. Spółka nie planuje wypłacać za 2019 r. dywidendy, poza kwotą 1,02 mln zł, wypłaconą już w formie zaliczek, a pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,4 mln zł, czyli 0,3 zł na akcję - wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na 2 lipca.

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian w układzie zbiorowym, w tym m.in. zasad wypłacania nagród jubileuszowych. Uzgodnienia spowodują rozwiązanie rezerw z tytułu zobowiązań spółki do wypłaty przyszłych nagród - podał Orange Polska w komunikacie.

Zarząd Enel-Med zaproponuje w porządku obrad najbliższego ZWZ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 6 mln akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Suneksu rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy 405,8 tys. zł, czyli 0,10 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Korporacji KGL zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,43 mln zł, co daje 0,34 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki.

Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w maju 2020 roku 18,9 mln zł i były niższe rdr o 23,7 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Benefit Systems przeznaczy w czerwcu ponad 4 mln zł bezzwrotnego wsparcia dla obiektów sportowych programu MultiSport, otwierających się ponownie po zniesieniu zakazu działalności - podała spółka w komunikacie.

AB Kauno tiltai, spółka zależna Trakcji, podpisała umowę z Gminą Miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ronda wraz z przygotowaniem projektu robót - poinformowała Trakcja w komunikacie. Wartość umowy sięga 25,17 mln euro netto, czyli ok. 111,62 mln zł.

Sunex planuje split akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji do 0,8 zł z 4 zł przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby do 20.291.535 sztuk - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 30 czerwca. Celem jest poprawa płynności akcji notowanych na GPW.

Passus, producent rozwiązań teleinformatycznych, wypłaci z zysku za 2019 r. dywidendę w wysokości 5 gr na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 95,8 tys. zł.

Zaplanowane pierwotnie na najbliższy piątek spotkanie związkowców z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) z zarządem tej największej węglowej spółki zostało przełożone na przyszły tydzień - potwierdzili w czwartek przedstawiciele spółki oraz strony społecznej.

