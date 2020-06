Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Ministerstwo Aktywów Państwowych ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - poinformował w czwartek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zaznacza, że prace nad tą koncepcją to kwestia wielu miesięcy.

Obecnie nie trwają żadne prace nad połączeniem Orlenu z PGNiG - poinformował w czwartek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ocenił, że zgadza się z opinią prezesa Orlenu, że w Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny.

Sprzedaż aktywów ciepłowniczych to istotny element "zielonego zwrotu", pozwalający na przyspieszenie transformacji Taurona - ocenia wiceprezes spółki Marek Wadowski. Spółka liczy na sfinalizowanie transakcji w I kwartale 2021.

Rada nadzorcza Enei ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych w komunikacie.

Wyniki Enei w pierwszym kwartale 2020 roku są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 459 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 444,6 mln zł.

Termin 22 lipca na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku PKN Orlen dotyczącego planowanego połączenia z Grupą Lotos jest terminem ostatecznym - ocenia prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodaje, że nie zgodzi się na jego wydłużenie.

Prezes Orlenu spodziewa się, że w ciągu półtora miesiąca dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej z wykonawcą w sprawie budowy bloku energetycznego w Ostrołęce opalanego gazem - wynika z czwartkowej wypowiedzi prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Zarząd CD Projekt zdecydował o przesunięciu daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 19 listopada 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 17 września 2020 roku.

Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w 2021 roku powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Na początku czerwca oddział uzyskał pozwolenie na budowę dla tej inwestycji - poinformowała PGE GiEK w komunikacie prasowym.

Polska Grupa Energetyczna otworzy wkrótce dwie farmy wiatrowe. W powiecie Kamień Pomorski ruszą 33 wiatraki o mocy 2 MW, natomiast w powiecie Gryfice 10 wiatraków o mocy 2,2 MW - podała spółka na twiitterze.

Wynik grupy Elektrociepłownia Będzin w 2019 roku będzie obciążony przez blisko 104 mln zł odpisów aktualizacyjnych - poinformował EC Będzin w komunikacie.

Protektor przyjął strategię na lata 2020-23, która zakłada m.in. zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 180 mln zł, poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14 proc. oraz stałą politykę dywidendową - podała spółka w komunikacie.

Gra 11 bit studios "This War of Mine" zostanie wpisana do kanonu lektur nieobowiązkowych - podała Kancelaria Premiera na twitterze.

Surfland Systemy Komputerowe podpisał list intencyjny z firmą VR Factory Sławomir Matul w sprawie połączenia. Podmioty rozpoczną teraz proces due diligence oraz prace nad przygotowaniem warunków transakcji - podała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali w czwartek o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok - podała spółka w komunikacie.

Pesa Bydgoszcz i Urząd Miasta Jassy podpisały umowę na dostawę 16 tramwajów typu Swing. Wartość kontraktu wynosi blisko 130 mln zł - podała Pesa w komunikacie prasowym.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie w spółce Develia do 3,76 proc. kapitału i głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość spółki Kania i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poinformowała spółka w komunikacie.

