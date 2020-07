Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w czerwcu 2020 roku wyniosły 789,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 11,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 4,031 mld zł przychodów, czyli o 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Immofinanz pozyskał ze sprzedaży akcji i obligacji ok. 356 mln euro brutto - podała spółka w komunikacie prasowym.

Atal uzna w przychodach drugiego kwartału 2020 roku łącznie 767 lokali mieszkalnych i usługowych, przekazanych w tym okresie nabywcom - poinformował deweloper w komunikacie. W całym pierwszym półroczu wydano 1.240 lokali, a potencjał przekazań w drugim półroczu wynosi ok. 2 tys. lokali.

Sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" CI Games przekroczyła 700 tys. sztuk - poinformowała spółka w komunikacie.

Eobuwie. pl otworzyło w warszawskiej Galerii Młociny pierwszy stacjonarny salon Modivo, platformy e-commerce z modą premium - podało eobuwie w komunikacie prasowym.

Photon Energy złożył do holenderskiego regulatora AFM prospekt w związku z zamiarem przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW - podał Photon w komunikacie. Zmianie notowań nie będzie towarzyszyć emisja ani sprzedaż akcji.

Columbus Energy i Farmy Fotowoltaiki, spółka zależna Śląskich Kamienic, zawiązały spółkę Columbus&Farmy, która ma realizować projekty fotowoltaiczne - podały spółki w komunikatach.

Efekt wysokich cen gazu w kontrakcie z Gazpromem PGNiG brało na siebie, klienci spółki ich nie odczuwali, bo PGNiG sprzedawało gaz po cenach rynkowych, ze stratą - mówi prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Jednocześnie nie wykluczył kolejnego arbitrażu z Gazpromem.

Cały krajowy program produkcji i dystrybucji biometanu wymaga zmobilizowania ok. 70 mld zł - ocenił wiceprezes PGNiG Jarosław Wróbel. Spółka chce być organizatorem tego rynku a nie producentem, nie będzie więc ponosić całości tych wydatków.

Skinwallet liczy, że zadebiutuje na rynku NewConnect na przełomie lipca i sierpnia - poinformował podczas telekonferencji prezes Kornel Szwaja. Spółka zamierza w ciągu najbliższych tygodni uruchomić własną platformę do handlu dobrami cyfrowymi.

Akcjonariusze Labo Print zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2019 rok w łącznej kwocie 542,64 tys. zł, co stanowi 0,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa odwołuje stan siły wyższej, ogłoszony z początkiem kwietnia - podała spółka w komunikacie.

Przy należącej do KGHM Hucie Miedzi Legnica powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW - pierwsza z cyklu inwestycji w fotowoltaikę, które chce przeprowadzić miedziowa spółka. Energia produkowana przez farmy będzie wykorzystywana przez należące do KGHM zakłady.

Zysk netto Allegro wzrósł o 73 proc. do 399 mln zł w 2019 roku, a EBITDA zwiększyła się o 18 proc. do 1,21 mld zł - wynika z danych spółki opublikowanych w KRS.

Rawlplug ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 4,61 proc. kapitału spółki - poinformował Rawlplug w komunikacie. Za jedną akcję spółka chce zapłacić 7,50 zł, a akcje będą przeznaczone do umorzenia lub dalszej odsprzedaży

Walne zgromadzenie Procadu przyjęło program nabywania akcji własnych. Spółka zamierza skupić do 2.976.270 akcji za 1,6 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Gaming Factory przydzielił wszystkie akcje w ofercie publicznej i pozyskał ponad 17 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Producent gier chce zadebiutować na rynku głównym GPW do końca lipca.

Akcjonariusze spółki Krka zdecydowali o przeznaczeniu 133,3 mln euro z zysku za 2019 roku na wypłatę dywidendy, co daje 4,25 euro brutto dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Wzywający, firma THC SICAV-RAIF, zdecydował o nabyciu akcji Radpolu w wezwaniu, pomimo niespełnienia się kilku warunków - poinformował Santander BM, pośredniczący w wezwaniu.

Grupa Enea przenosi aktywa OZE do spółki Enea Nowa Energia, która rozpoczyna działalność operacyjną - podała Enea w komunikacie prasowym. Zadaniem nowej spółki będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii.

