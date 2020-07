Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Moody's utrzymał rating PKN Orlen na poziomie Baa2, ale perspektywa ratingu została zmieniona na pozytywną z negatywnej - podała agencja Moody's w komunikacie.

Konsolidacja w krajowym obszarze paliwowo-gazowym jest potrzebna. Trzeba zbudować silny podmiot, który będzie mógł sprostać wyzwaniom unijnym i będzie budował siłę gospodarki w wymiarze międzynarodowym - ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

PGNiG Obrót Detaliczny i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uruchomiły usługę doradztwa prawnego dla swoich klientów - osób indywidualnych i firm - poinformowali przedstawiciele spółek podczas czwartkowej konferencji prasowej.

LiveChat Software szacuje, że jego skonsolidowane przychody w I kwartale roku finansowego 2020/2021 wyniosły 10,36 mln USD wobec 7,89 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 31,3 proc. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Ryvu Therapeutics ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję, co oznacza, że łączna wartość oferty wyniesie ponad 143 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowana strata netto Polnordu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 53,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku strata była na poziomie 5,4 mln zł - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Newag podpisał z województwem zachodniopomorskim umowę, której przedmiotem jest dostawa dwóch dwunapędowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich wraz z dokumentacją - podała spółka w komunikacie. Dostawy zostaną zrealizowane do 20 grudnia 2021 roku, a wartość umowy to 40 mln zł netto.

Akcjonariusze Eko Exportu upoważnili zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie ma nastąpić przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160 tys. zł - wynika z uchwał walnego zgromadzenia spółki.

Stalexport Autostrady szacuje, że odnotował w pierwszym półroczu 2020 roku 33 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 35,1 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała grupa w komunikacie.

PGE przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Teliani Valley Polska uchwalili wypłatę 2 gr dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok - podała notowana na NewConnect spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 114,4 tys. zł.

