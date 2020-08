Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Netia wypracowała w drugim kwartale 116,1 mln zł EBITDA, o 1,6 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik okazał się o 1,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Działająca na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych grupa Mercor przyjęła strategię na lata 2020-2023, która zakłada m.in. utrzymanie współczynnika ROE na poziomie 13 proc. w skali roku i wypłatę dywidendy na poziomie 30 proc. zysku netto grupy - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2020 roku wzrósł do 219 mln zł z 217,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 38 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 159,1 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska po wygaśnięciu pierwszych moratoriów kredytowych klientów detalicznych obserwuje ponad 90-proc. powrót do regulowania zobowiązań, a w lipcu poziom ten wynosił ponad 95 proc. - poinformował wiceprezes banku Wojciech Kembłowski.

Geotrans liczy na to, że wynik EBITDA spółki wzrośnie do 2022 roku co najmniej trzykrotnie wobec 9,1 mln zł z 2019 roku - podała spółka w strategii na lata 2020-2024. W tym i przyszłym roku Geotrans chce wydać ok. 30 mln zł na inwestycje, z czego ok. 16 mln zł ma pochodzić z emisji do 0,5 mln akcji.

Przychody T-Mobile Polska w drugim kwartale 2020 roku wzrosły o 3,4 proc. rok do roku, do 1,6 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 1,9 proc. do 435 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Pyramid Games zadebiutował na NewConnect. Do godz 11.45 nie przeprowadzono żadnej transakcji na akcjach spółki.

Akcjonariusze spółki ERG zdecydowali, by zysk netto za 2019 rok w wysokości 675,5 tys. zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy, utworzony w celu sfinansowania skupu akcji własnych - wynika z uchwał obradującego w czwartek walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki Drozapol-Profil zdecydowali o skupie do 1.550.387 mln akcji, stanowiących 25,34 proc. kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia. Cena za jedną akcję w ramach skupu ma być nie wyższa niż 1,29 zł - podała spółka w uchwałach obradującego w czwartek walnego zgromadzenia.

