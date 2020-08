Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa PGNiG miała w drugim kwartale 2020 roku 7,28 mld zł przychodów, 7,27 mld zł EBITDA, 6,45 mld zł zysku operacyjnego oraz 5,14 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z szacunkami, a decydujący na nie wpływ miał wyrok Sądu Arbitrażowego w sporze między PGNiG i Gazpromem.

PGNiG chce w 2020 roku wydobyć na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 0,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego - poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. W przyszłym roku wydobycie gazu w Norwegii ma wzrosnąć do 0,7 mld m sześc.

PGNiG szacuje koszt budowy 1500-2000 biogazowni w Polsce na 70 mld zł w ciągu 10 lat - poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Nie wyklucza, że część biogazowni wybuduje sam PGNiG, ale głównymi inwestorami będą firmy prywatne oraz samorządy.

KGHM z optymizmem patrzy na wyniki Sierra Gorda w kolejnych okresach, liczy na utrzymanie w chilijskiej kopalni niskich kosztów - poinformował wiceprezes KGHM Paweł Gruza.

KGHM stara się realizować założenia budżetowe na 2020 r., które powstały jeszcze przed pandemią - poinformował prezes Marcin Chludziński.

Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w II kwartale 2020 roku 765,4 mln zł wobec 133,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Strata EBITDA wyniosła 626,8 mln zł, a skorygowana o zdarzenia jednorazowe 116,1 mln zł.

Grupa PKP Cargo miała zgodnie z podanymi wcześniej szacunkami 191,9 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku - podała spółka w raporcie.

Grupa PKP Cargo, która w ciągu roku zmniejszyła zatrudnienie o blisko 800 osób do 23.003 osób, planuje w III kw. dalszą jego redukcję - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Czesław Warsewicz.

Grupa PKP Cargo, które miała 191,9 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku, spodziewa się poprawy przewozów i wyników w II półroczu br. - poinformował podczas czwartkowej telekonferencji prezes spółki Czesław Warsewicz.

ASBISc Enterprises Plc wypracował w lipcu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie182 mln USD wobec 138 mln USD w lipcu 2019 r., co oznacza wzrost o około 32 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper w segmencie papieru wyniosą 60 -70 mln zł w 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński.

W związku ze stopniowym wzrostem popytu, wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papierniczym Arctic Paper w II półroczu 2020 roku może zwiększyć do ok. 75-80 proc., z 69 proc. w drugim kwartale br.- poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Michał Jarczyński.

Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną - podał Tauron w komunikacie prasowym. Nowy blok ma zostać przekazany do eksploatacji do 15 listopada 2020 roku.

Grupa Tauron kontynuuje prace nad projektami w zakresie tzw. zielonego zwrotu, czyli transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

Tauron może sprzedać udziały w spółce Tauron Ciepło na przełomie 2020 i 2021 roku, jeśli uzgodni z PGNiG warunki transakcji - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

Produkcja węgla w grupie Tauron w 2020 roku będzie niewiele wyższa rdr, a w samym drugim półroczu będzie ograniczona w porównaniu z pierwszą połową roku, w związku z niskim jego zużyciem - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski. Grupa zakłada, że w 2020 r. EBITDA segmentu wydobywczego będzie ujemna.

Benefit Systems podtrzymuje cel odbudowy bazy kart do końca 2020 r. i jeśli uda się go zrealizować spodziewa się, że w trzecim kwartale powróci do dodatnich wyników na poziomie operacyjnym - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej telekonferencji.

Aplisens, producent aparatury kontrolno-pomiarowej, liczy, że trzeci kwartał przyniesie sezonowy, zwiększony popyt na produkty grupy, chociaż obserwowane obecnie odkładanie inwestycji w czasie może negatywnie wpłynąć na sprzedaż w kolejnych kwartałach - poinformowała spółka w komunikacie.

