Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.

PZU liczy, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PZU planuje przedstawić nową strategię grupy pod koniec 2020 roku - poinformował członek zarządu ds. finansowych grupy PZU Tomasz Kulik.

PZU podchodzi do ewentualnych akwizycji w regionie w sposób ostrożny, obecnie nie widzi podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji, ale nadal będzie szukać możliwości rozwoju zagranicą - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki.

W PZU trwają prace, które zmierzają do określenia docelowego modelu zaangażowania grupy w sektor bankowy i będą one przedstawione wraz z prezentacją strategii, co zaplanowane jest na czwarty kwartał 2020 roku - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe PZU.

PZU liczy, że druga połowa 2020 roku przyniesie odbudowę wyników grupy, po tym jak pierwsza część roku obciążona była odpisami na aktywa bankowe - wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych grupy PZU Tomasza Kulika.

Elżbieta Häuser - Schöneich i Adam Brzozowski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu PZU z dniem 9 września - podało PZU w komunikatach. Rada Nadzorcza spółki powołała w skład zarządu Małgorzatę Kot oraz Krzysztofa Szypułę, powierzając im pełnienie funkcji członków zarządu PZU.

Grupa Azoty wypracowała w drugim kwartale 2020 r. 57,1 mln zł zysku netto - wynika z raportu półrocznego. Wcześniejsze szacunki wskazywały na 70,1 mln zł zysku. EBITDA w drugim kwartale okazała się zgodna z szacunkami i wyniosła 315,1 mln zł.

Grupa Azoty planuje na 2020 r. CAPEX na poziomie ok. 3,8 mld zł - podała Grupa Azoty w prezentacji.

Ceny gazu ziemnego w Europie wzrosły w ciągu dwóch ostatnich miesięcy o ponad 100 proc. i w opinii prezesa Grupy Azoty, Wojciecha Wardackiego, niskie ceny tego surowca to już historia.

Wartość portfela zamówień Selvity na 2020 rok, wynikająca z podpisanych kontraktów handlowych i umów o dotacje, wynosi obecnie blisko 123 mln zł i jest o 39 proc. wyższa niż rok wcześniej - podała spółka w raporcie za pierwsze półrocze 2020 r. Backlog segmentu usługowego jest wyższy o 40 proc., natomiast backlog segmentu bioinformatycznego jest wyższy o 75 proc.

Selvita prowadzi intensywne działania związane z planowanymi akwizycjami i podtrzymuje, że do pierwszej z nich może dojść jeszcze w 2020 roku - poinformował w czwartek prezes Bogusław Sieczkowski.

Apator we wrześniu rozpocznie prace nad przeglądem strategii grupy na lata 2019-23 - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Mirosław Klepacki.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska zwiększyło swój udział w akcjonariacie R22 i ma obecnie 5,15 proc. akcji tej spółki - poinformowało R22 w komunikacie.

Grupa Inpro do końca 2020 roku roku zakłada zakończenie 8 inwestycji. W efekcie w całym 2020 rok planuje przekazać łącznie około 900 lokali wobec 538 wydanych w 2019 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Votum spodziewa się w trzecim i czwartym kwartale przychodów w segmencie bankowym na poziomie zbliżonym do średniej z poprzednich okresów, przy jednoczesnym wzroście kosztów - poinformował prezes Bartłomiej Krupa. Prezes ocenił, że cel wytoczenia w całym roku 8 tys. spraw frankowych staje się coraz większym wyzwaniem.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w sierpniu 7.157 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, o 3,5 proc. mniej niż w lipcu - poinformowała spółka w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte obserwują w III kw. zwiększony popyt i spodziewają się spadku przychodów w całym 2020 roku o maksymalnie 10 proc. rdr. Tegoroczna EBITDA powinna przekroczyć 100 mln zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Mariusz Gazda.

Zarząd i rada nadzorcza spółki ERG zdecydowały o skupie do 25.623 akcji własnych, które stanowią ok. 2,92 proc. kapitału zakładowego, po 85 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

