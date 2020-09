Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

ZE PAK szacuje rezerwy związane z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów oraz PAK Górnictwo na łącznie 2,8 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Backlog Sygnity wynosi obecnie 212,4 mln zł, a większość umów stanowią usługi i produkty własne - poinformował prezes spółki Bogdan Zborowski. Spółka chce utrzymać obecne poziomy rentowności, chociaż zapowiada też nowe inicjatywy rozwojowe, które mogą lekko zwiększać koszty.

Polski Holding Nieruchomości zanotował w drugim kwartale 2020 roku 54,3 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Przed rokiem PHN miał 14,7 mln zł zysku netto.

Polski Holding Nieruchomości, który w I połowie 2020 roku miał 25,1 mln zł straty netto liczy, że w drugiej połowie 2020 roku poprawi wyniki finansowe, a cały rok zakończy dobrymi wynikami - poinformował prezes spółki Marcin Mazurek.

Grupa Wielton oczekuje stopniowej poprawy na europejskich rynkach, prognozy na drugą połowę roku są optymistyczne, w średniej perspektywie chce osiągać wyższy poziom EBITDA - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze VRG zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia do 46.891.168 akcji własnych, stanowiących 19,09 proc. jej kapitału, na co przeznaczone ma być do 135 mln zł - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 13 października.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, która notuje w lipcu, sierpniu i połowie września bardzo pozytywne wyniki, spodziewa się równie dobrych wyników w całym 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Piotr Mikrut.

Bioceltix, biotechnologiczna spółka działająca w sektorze medycyny weterynaryjnej, chce zadebiutować na rynku NewConnect najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 r. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Archicom podtrzymuje prognozę 170-190 mln zł zysku operacyjnego w 2020 roku - podał Archicom w komunikacie prasowym.

PKP Cargo zawarło z LTG Cargo Polska umowę wspólników mającą na celu utworzenie operatora intermodalnego dedykowanego do rozwoju przewozów międzynarodowych pomiędzy Litwą a Europą Zachodnią - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa MCI zakłada, że w latach 2020-24 zrealizuje wyjścia z inwestycji na poziomie średnio 600-750 mln zł rocznie - poinformowali przedstawiciele MCI na konferencji prasowej.

Ignitis Renewables, spółka zależna Ignitis Group, podpisała umowę nabycia portfela parków PV w Polsce od Sun Investment Group o łącznej mocy 170 MW - podała spółka Ignitis w komunikacie prasowym.

Mangata Holding odczuwa w III kw. poprawę popytu i spodziewa się, że w całym 2020 roku przychody, EBITDA i zysk neto grupy spadną o kilkanaście procent w stosunku do 2019 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Leszek Jurasz. Dodał, że tegoroczne wydatki inwestycyjne wyniosą mln zł 25-27 mln zł.

Mangata Holding rozpoczęła prace nad kierunkami strategicznego rozwoju grupy i planuje przedstawić je w I kw. 2021 roku. Poza rozwojem organicznym nie wyklucza przejęć, także w nowych segmentach działalności - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Leszek Jurasz. Dodał, że Mangata chce pozostać spółką dywidendową.

Spółka zależna GTC prowadząca projekt Galeria Północna, zawarła aneks do umowy pożyczki z Bankiem Polska Kasa Opieki oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) dotyczącej finasowania tego projektu - poinformowało GTC w komunikacie. Strony finansujące zgodziły się na złagodzenie kowenantów dotyczących wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia zadłużenia) na okres 18 miesięcy oraz naprawienie naruszenia wskaźnika LTV (wskaźnik kredyt do wartości).

Grupa Ferro odnotowała w drugim kwartale 2020 roku 12,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 10-10,1 mln zł.

