Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Bank Pekao chce w I kwartale 2021 roku przedstawić nową, trzyletnią strategię, w której postawi na wzrost rentowności. Bank nie wyklucza wzrostu nieorganicznego, chce możliwie szybko powrócić do polityki rokrocznych dywidend i liczy, że wypłaci ją za 2020 rok - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa banku Leszek Skiba.

Bank Pekao nie obserwuje obecnie istotnego wzrostu szkodowości na portfelach z uwagi na COVID-19, klienci indywidualni, którzy korzystali z wakacji kredytowych, wracają do spłacania kredytów. Bank ocenia jednak, że pod koniec roku możliwe jest niewielkie pogorszenie spłacalności - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa banku Leszek Skiba.

Grupa Kęty pracuje nad nową strategią na lata 2021-2025 i planuje jej przedstawienie w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r. - poinformowali członkowie zarządu podczas czwartkowej telekonferencji. Zarząd podtrzymuje zakładaną na 2020 r. prognozę, a jej ewentualną aktualizację może przedstawić po ocenie efektów października i listopada.

Grupa Kęty dostrzega ryzyko przesunięcia części płatności na przyszły rok, ale podtrzymuje zakładany w zaktualizowanej prognozie poziom ok. 170 mln zł inwestycji w 2020 r. Wydatki na inwestycje mogą wzrosnąć w czwartym kwartale - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas czwartkowej telekonferencji.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM we wrześniu 2020 r. wyniosła 53,3 tys. ton i była niższa o 21 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła we wrześniu 54,9 tys. ton, co oznacza spadek o 6 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

W wezwaniu na akcje GTC zawarto transakcje, których przedmiotem było 21.891.289 akcji - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 85,91 proc.

Asbis podwyższył prognozę zysku na 2020 rok i obecnie zakłada, że wyniesie on pomiędzy 23-25 mln USD, a nie 18-20 mln USD jak planował wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

CANAL+ Polska, dostawca płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej na GPW w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje.

CANAL+ Polska zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 75 proc. skonsolidowanego skorygowanego zysku netto - podała spółka w komunikacie. Pierwsza dywidenda ma zostać wypłacona do połowy 2021 roku z zysku netto za rok 2020.

Rada nadzorcza mBanku zdecydowała o powołaniu z dniem 22 października do zarządu banku Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem - poinformował bank w komunikacie.

NanoGroup ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 4,07 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd postanowił również, iż w transzy małych inwestorów oferowanych będzie 550.000 akcji, a w transzy dużych inwestorów 2.241.313 akcji.

Photon Energy rozpoczął budowę dwóch farm fotowoltaicznych w Australii o łącznej mocy 14 MWp - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka będzie właścicielem i operatorem obu elektrowni.

Nowa strategia PGE jest pozytywna dla profilu biznesowego i kredytowego spółki - poinformowała agencja Fitch w komunikacie.

Idea Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe banku.

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu, której celem jest sprzedaż do 1.287.500 akcji spółki, stanowiących 5 proc. kapitału i głosów - podał LiveChat w komunikacie.

Scope Fluidics planuje emisję do 127.915 akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie. Akcje oferowane będą w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu.

