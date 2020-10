Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez NRV) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2,03 mld zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 1,97 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,82 mld zł.

Wydatki inwestycyjne PKN Orlen w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 5,5 mld zł, a w całym 2020 roku mają sięgnąć 9 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji. Całoroczny plnaowany CAPEX nie zmienił się wobec szacunków po wynikach drugiego kwartału.

W czwartym kwartale 2020 roku modelowa marża downstream, marża petrochemiczna i marża rafineryjna łącznie z dyferencjałem rosną w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku - podał Orlen w prezentacji.

PKN Orlen analizuje nowe możliwości do rozwoju biznesu za granicą, m.in. w Rumunii - podał koncern w komunikacie prasowym.

PKN Orlen obserwuje w ostatnich kilkunastu dniach kilkuprocentowe spadki wolumenów sprzedaży w segmencie detalicznym i hurtowym - poinformował członek zarządu spółki Zbigniew Leszczyński. Dodał, że grupa chce wykonać dodatkowe remonty w czasie ograniczenia popytu i mniejszej produkcji.

PKN Orlen ma obecnie zakontraktowanych ponad 90 proc. planowanych na ten rok wydatków inwestycyjnych - poinformował członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński. Dodał, że jest możliwe przeniesienie pozostałej części inwestycji na 2021 rok.

Zysk netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 100,6 mln zł z 358,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 2,1 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 98,6 mln zł.

Orange spodziewa niewiążących ofert na polskie FiberCo w połowie listopada - poinformował podczas prezentacji dla analityków wiceprezes ds. finansów i rozwoju grupy Orange Ramon Fernandez.

Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury zwolnień grupowych i zamierza do 31 grudnia 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób, co stanowi łącznie ok. 18,52 proc. wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 30 września 2020 r. - podał bank w komunikacie.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za program budowy morskich farm wiatrowych w grupie PGE, wybrała na wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 firmę ILF Consulting Engineers Polska - podała PGE w komunikacie prasowym. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW - poinformowała spółka w komunikacie

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2020 rok ma wartość 150,2 mln euro, czyli jest o 16 proc. wyższy rok do roku - podała spółka w prezentacji.

Orange Polska chciałby powrócić do wypłaty powtarzalnej dywidendy - wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych, Jacka Kunickiego podczas prezentacji dla analityków.

Orange Polska, który 10 dni temu wysłał memorandum informacyjne FiberCo, obserwuje zainteresowane tym projektem - poinformował podczas prezentacji dla analityków członek zarządu ds. finansowych, spółki Jacek Kunicki.

Scope Fluidics zakłada, że sprzedaż systemu PCR/ONE nastąpi w najbliższych kilku miesiącach - poinformował PAP Biznes zarząd. Spółka prowadzi rozmowy ws. masowej produkcji analizatorów i w najbliższych tygodniach poinformuje o ich efekcie. Zarząd chciałby, żeby debiut spółki na rynku głównym GPW miał miejsce w trzecim kwartale 2021 roku.

BioMaxima uzyskała prawo do wprowadzenia na rynek w Polsce i za granicą antygenowych testów do wykrywania SARS-CoV-2 - podała spółka w komunikacie. Zarząd szacuje, że w bieżącym roku ze sprzedaży testów antygenowych osiągnie dodatkowy przychód na poziomie nie niższym niż 5 mln zł.

Po zakończonych wakacjach kredytowych klienci mBanku wracają do obsługi długu, sytuacja w tym zakresie wygląda lepiej niż bank zakładał wcześniej - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

mBank ocenia, że w IV kwartale koszty banku nie powinny być wyższe niż w III kwartale, raczej powinny być na zbliżonym poziomie bądź niższe - poinformował wiceprezes zarządu ds. finansów Andreas Böger.

mBank ocenia, że w IV kwartale koszty ryzyka banku nie powinny przekroczyć 150 pb - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

Kruk szacuje skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2020 roku na 54 mln zł. Według wstępnych danych, gotówkowa EBITDA wyniosła w tym czasie 324 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 53 mln zł, a EBITDA 95 mln zł.

Zarząd spółki Pointpack, oferującej rozwiązania IT i usługi serwisowe dla punktów nadawczo-odbiorczych, zdecydował o przeniesieniu notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - podał Pointpack w komunikacie.

Pointpack obecnie nie planuje emisji akcji przy przeniesieniu notowań na główny parkiet GPW - poinformował PAP Biznes prezes spółki Marek Piosik. Zarząd ma nadzieję, że kwestię prospektu uda się domknąć w pierwszym półroczu 2021 r.

7Levels, notowany na NewConnect producent gier, pozyskał z emisji akcji serii D ok. 1,61 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.

Baked Games, producent i wydawca gier mobilnych i PC z grupy PlayWay, finalizuje prace nad Dokumentem Informacyjnym i liczy na debiut na NewConnect w pierwszym półroczu 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, ocenia, że okres sprzedażowy przed Bożym Narodzeniem będzie trudny z powodu kryzysu epidemicznego - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

Mabion zawarł z firmą Parexel International umowę na przeprowadzenie trójramiennego badania klinicznego MabionCD20 wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów - podała spółka w komunikacie. Szacowany koszt przeprowadzenia badania to ok. 5,4 mln euro netto, a jego zakończenie planowane jest na połowę 2022 r.

Pure Biologics zakończył realizację czwartego, ostatniego etapu projektu platformy selekcji przeciwciał PureSelect2 - poinformowała spółka w komunikacie.

Wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 1,74 mld zł, co oznacza spadek o 39 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada Nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na objęcie przez spółkę akcji nowej emisji Scope Fluidics za łączną maksymalną cenę emisyjną 7 mln zł - podał PZ Cormay w komunikacie. Spółka złożyła deklarację objęcia akcji w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu.

Bułgarski urząd antymonopolowy wyraził zgodę na przejęcie przez Eurohold aktywów CEZ w Bułgarii - podał Eurohold w komunikacie.

