Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

All in Games liczy, że w ciągu roku od premiery gra "Ghostrunner" sprzeda się w kilku mln egzemplarzy - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Żygadło. Wydawca gry spodziewa się, że wysoka sprzedaż "Ghostrunnera" pozwoli firmie zamknąć ten rok zyskiem.

Scope Ratings przyznał rating "BBB-" z perspektywą stabilną dla Globe Trade Centre i jej spółki zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. - podało GTC w komunikacie.

Notowana obecnie na rynku NewConnect Mennica Skarbowa rozważa przejście na rynek główny GPW, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie do połowy 2021 r. - poinformował PAP Biznes prezes spółki Jarosław Żołędowski.

Games Box, producent i wydawca gier wideo na PC i konsole, którego większościowym akcjonariuszem jest Ultimate Games, najpóźniej w 2022 roku chce zadebiutować na NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Michał Bolesławski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING Banku Śląskiego ze skutkiem na 31 grudnia 2020 roku - podał bank w komunikacie.

Getin Holding liczy, że sprawa potencjalnej sprzedaży aktywów w Rumunii wyjaśni się w I kwartale 2021 roku, a aktywów białoruskich do końca 2020 roku - poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało do dofinansowania projekt realizowany przez Curiosity Diagnostics, spółkę zależną Scope Fluidics - podało Scope Fluidics w komunikacie. Projekt dotyczy opracowania "systemu PCR|COV - urządzenia do diagnostyki molekularnej Point-of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy".

Radpol spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w 2020 r. będą niższe niż przed rokiem, natomiast w samym czwartym kwartale powinny być one na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego - poinformowała PAP Biznes prezes Anna Kułach. Spółka chce koncentrować się na odbudowie eksportu i ocenia, że możliwy jest powrót do większych inwestycji na rynkach wschodnich.

Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Warka zlokalizowanym w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim - podał PGNiG w komunikacie prasowym. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża to od 8 do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.

Unibep szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2020 r. na ok. 1.175 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 29,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W samym trzecim kwartale 2020 r., według wyliczeń PAP Biznes, Unibep miał 441,5 mln zł przychodów oraz 20 mln zł zysku netto j.d.

Celon Pharma otrzymał zgodę na rozpoczęcie I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym o inhibitor JAK/ROCK-CPL 409116 w leczeniu chorób autoimmunologicznych - podała spółka w komunikacie. Badanie będzie trwało około 6 miesięcy i zostanie przeprowadzone na grupie około 70 osób.

Akcjonariusze Alumetalu podjęli uchwałę ustanawiającą program motywacyjny, który uwarunkowany jest uzyskaniem przez spółkę w 2021 roku nie mniej niż 98 mln zł EBITDA, w 2022 roku 108 mln zł i w 2023 roku 119 mln zł - wynika z uchwał podjętych przez czwartkowe walne zgromadzenie.

Ambra przewiduje, że pomimo pandemii, rynek wina w Polsce ma szansę rosnąć 5 proc. rocznie - poinformował podczas czatu z inwestorami wiceprezes spółki Piotr Kaźmierczak.

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zostanie większościowym akcjonariuszem Anwimu, który ma sieć stacji benzynowych działających pod marką MOYA. Zwiększenie zaangażowania funduszu wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformował EI w komunikacie prasowym.

AmRest podtrzymuje plan otwarcia w tym roku 80-90 restauracji brutto. Tegoroczne nakłady inwestycyjne mogą wynieść ok. 80 mln euro, a w przyszłym roku wzrosnąć do ok. 120 mln euro - poinformowali przedstawiciele zarządu.

