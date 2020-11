Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Allegro przewiduje 10-20 mln zł one-offów związanych z IPO i refinansowaniem w czwartym kwartale 2020 roku, i osiągnięcie zysku netto - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy Allegro, Jon Eastick. Dodał, że zaklada kontynuację wzrostu EBITDA.

Allegro planuje w 2021 roku przeprowadzenie pilotażu projektu własnych automatów do odbierania paczek. Decyzja o ewentualnym uruchomieniu projektu nastąpi po zakończeniu pilotażu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor finansowy spółki Jon Eastick. Nie skomentował ewentualnego zainteresowania Allegro przejęciem InPostu.

Allegro podwyższyło swoje oczekiwania na 2020 r. i spodziewa się wzrostu GMV do nieznacznie powyżej 50 proc. rdr i skorygowanej EBITDA do wyraźnie powyżej 20 proc. rdr - podało Allegro w komunikacie. Bez zmian pozostają założenia dotyczące przychodów oraz CAPEX.

Skorygowana EBITDA Allegro w trzecim kwartale 2020 roku wzrosła rdr o 26,7 proc. do 408,5 mln zł - wynika z raportu kwartalnego Allegro. Konsensus PAP Biznes zakładał 412,8 mln zł.

PKN Orlen liczy, że nowa strategia do 2030 roku zostanie zaakceptowana 30 listopada i wtedy też koncern ją ogłosi. Prezes Daniel Obajtek zapewnia, że będzie ona kontynuacją prowadzonych już projektów, a postawione w niej cele finansowe i inwestycyjne będą realne w każdych, nawet bardzo trudnych warunkach makro.

Decyzja ws. udzielenia przez PFR pożyczki preferencyjnej dla JSW może zapaść w najbliższych tygodniach - poinformował prezes PFR Paweł Borys.

Zmiana na stanowisku prezesa 11 bit studios nie spowoduje istotnych zmian w strategii, ale ma pomóc w przyspieszeniu rozwoju - poinformował PAP Biznes nowy szef spółki, Przemysław Marszał. Firma planuje zwiększyć zatrudnienia o około 100 osób w dwa lata. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku zacznie prezentować nowe gry.

Strata netto Bogdanki w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 1,8 mln zł wobec 66 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki spółki są zgodne z szacunkami zaprezentowanymi w połowie października.

Mirbud odnotował w trzecim kwartale 2020 roku 15,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym czasie do 330,4 mln zł z 230,5 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie.

Neuca zakłada, że hurtowy rynek leków wzrośnie w 2021 roku o ok. 3 proc. - poinformował w czwartek prezes Piotr Sucharski. Spółka planuje znaczący rozwój portfela produktów własnych w 2021 roku i pracuje nad kolejnymi zagranicznymi akwizycjami. Poza przejęciami, grupa nie planuje na przyszły rok znaczących inwestycji.

Neuca odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 44,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 28 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 33,2 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 29,4-37,9 mln zł.

Redan w propozycjach układowych spółki Top Secret został zakwalifikowany do grupy wierzycieli, dla której zaproponowano spłatę 40 proc. wierzytelności głównej i umorzenie pozostałej części - poinformowała spółka w komunikacie. Propozycje te wpłyną na zwiększenie w sprawozdaniu finansowym Redanu za III kwartały pozycji oczekiwane straty kredytowe.

Drozapol-Profil zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu działań w zakresie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia - poinformowała spółka w komunikacie.

Develia rozpoczęła sprzedaż 137 mieszkań, które powstaną w II etapie osiedla Przy Mogilskiej w Krakowie - poinformował deweloper w komunikacie.

TIM chce regularnie wypłacać dywidendę i planuje opublikować długoterminową politykę dywidendową razem z raportem za rok 2020 - powiedział prezes Krzysztof Folta podczas czwartkowej wideokonferencji.

Zarząd TIM z optymizmem patrzy na czwarty kwartał 2020 r. i ocenia, że tempo wzrostu nie powinno zwolnić w 2021 roku - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji.

OncoArendi Therapeutics otrzymało od Galapagos NV płatność wstępną w wysokości 25 mln euro pomniejszoną o podatek u źródła w wysokości 5 proc., który zostanie rozliczony w rocznym zeznaniu podatkowym - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Apator zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 0,45 zł brutto na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Z powodu pandemii Synektik modyfikuje harmonogram badań klinicznych kardioznacznika - podała spółka w komunikacie. Kolejna faza badań klinicznych rozpocznie się, przy założeniu istotnej poprawy sytuacji epidemiologicznej, w I kwartale 2021 r., wobec pierwotnie zakładanego startu w IV kwartale 2020 r.

Serinus Energy chce przeprowadzić ofertę plasowania akcji o wartości ok. 20 mln USD w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, po cenie 2 pensy za papier - podała spółka w komunikacie.

Grupa Enea miała po trzech kwartałach 2020 roku 62,4 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 891,5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wcześniej Enea szacowała stratę na 62 mln zł.

KNF zaleca Bankowi Millennium utrzymywanie dodatkowego bufora kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi na poziomie 3,41 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie. Nowy poziom wymogu kapitałowego jest niższy o 1,55 p.p., w porównaniu z poziomem z listopada 2019 roku.

Polish Enterprise Funds, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, wezwał do sprzedaży 2.752.167 akcji spółki PragmaGO, uprawniających do 3.455.491 głosów, co stanowi 100 proc. akcji spółki i głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Wartość wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln zł.

Ferro zawarło przedwstępne umowy kupna około 70,65 proc. akcji spółki Termet, dostawcy urządzeń grzewczych oraz 100 proc. udziałów w spółce Tester - podało Ferro w komunikacie. Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia obu spółek to 50,75 mln zł.

Boryszew zakończył przegląd stanu podatkowych postępowań kontrolnych w spółkach zależnych i zidentyfikował potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w kwocie ok. 223,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. W wynikach za trzeci kwartał spółka utworzy rezerwy z tym związane.

