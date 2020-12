Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Grupa Orange, która poinformowała ostatniej nocy o planach buybacku i delistingu Orange Belgium, nie ma planów wycofania Orange Polska z giełdy - poinformował PAP Biznes rzecznik Grupy Tom Wright.

InPost od września realizuje przesyłki kurierskie dla Amazon. de. Spółka ma zintegrowaną platformę do wybierania paczkomatów InPostu na stronie niemieckiego Amazona, co wskazuje na możliwość uruchomienia dostaw w każdej chwili - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Obie firmy nie udzielają komentarza w sprawie współpracy.

KGHM uruchomił pierwszą elektrownię fotowoltaiczną, o mocy 3,15 MWp - podała spółka w komunikacie prasowym. Instalacja ma zaspokoić niemal w połowie zapotrzebowanie na energię elektryczną legnickiego zakładu spółki zależnej - KGHM Zanam.

Enter Air obserwuje bardzo duże zainteresowanie lotami samolotem w 2021 roku i liczy, że przełoży się na podpisanie kontraktów - poinformował PAP Biznes dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki. Dodał, że w 2020 roku przychody grupy spadną o ponad połowę i poniesie ona stratę na poziomie netto.

Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2020 roku wyniosły około 47,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 52 proc. w porównaniu do listopada 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 722,3 mln zł i były niższe rdr o około 20,7 proc.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Dadelo w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, C oraz praw do akcji serii C - podała Komisja w komunikacie.

Dadelo, którego prospekt emisyjny został zatwierdzony przez KNF, zamierza pozyskać z oferty publicznej około 72,8-82,8 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł.

Zarząd spółki Dadelo, która rozpoczyna ofertę publiczną akcji, nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. Za rok 2021 i kolejne zamierza rekomendować wypłatę na poziomie 30-50 proc. skorygowanego zysku netto - podało Dadelo w prospekcie emisyjnym.

Tauron Wydobycie podejmuje działania na rzecz utworzenia kopalni zespolonej z zakładów górniczych Janina i Sobieski - podał Tauron w komunikacie prasowym.

Fortum rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, w tym możliwości zbycia, obszaru biznesowego Consumer Solutions - podała spółka w komunikacie prasowym.

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Serinus Energy do 4,46 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ - podał Serinus w komunikacie.

Spółka zależna Ronson Development zawarła przedwstępne umowy zakupu działki w Poznaniu o powierzchni ok. 17 tys. m kw. za 26 mln zł netto - podał Ronson w komunikacie.

Księga popytu w ofercie publicznej PCF Group dla inwestorów instytucjonalnych jest w pełni pokryta zapisami po cenie maksymalnej wynoszącej 46 zł, ale proces trwa i teoretycznie możliwe jest podwyższenie ceny - poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe

Spółka zależna Globe Trade Centre wyemitowała 792 uprzywilejowane, niezabezpieczone zielone obligacje o całkowitej wartości emisji 39,6 miliarda HUF - podało GTC w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających certyfikaty LEED/BREEAM.

Polski Holding Nieruchomości wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

