Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Publikacja prospektu InPostu planowana jest za około tydzień - poinformował PAP Biznes Peter Ogden z londyńskiego Powerscourt, który pracuje przy tej ofercie.

CD Projekt wyda pierwszy zbiór poprawek do gry "Cyberpunk 2077", tzw. patch, w ciągu dziesięciu dni, a następna, większa aktualizacja ma pojawić się w kolejnych tygodniach - poinformował współzałożyciel i wiceprezes spółki Marcin Iwiński.

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne Energa Operator i PGE Dystrybucja - podał URE w komunikacie prasowym. Spadek stawek w taryfie Energa Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców, natomiast w taryfie PGE Dystrybucja stawki własne spadną średnio o 2,2 proc.

Wchodząca w skład Grupy Orlen spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku - podał koncern w komunikacie.

Robyg podpisał w 2020 roku 2.567 umów deweloperskich oraz 2.155 umów rezerwacyjnych netto. Spółka przekazała w tym czasie 2.700 lokali - podała spółka w komunikacie. Zarząd ocenia, że w 2021 roku można spodziewać się wzrostu popytu na mieszkania.

Walne zgromadzenie Private Equity Managers zostało przerwane i będzie wznowione w poniedziałek 18 stycznia o godz. 10 - zdecydowali akcjonariusze spółki.

Poprzez platformę dystrybucji cyfrowej Steam kupiono w ubiegłym roku o 21,4 proc. więcej gier niż w 2019 roku - podał Steam na stronie internetowej. W minionym roku z platformy korzystało miesięcznie rekordowe 120 mln aktywnych graczy.

Zarząd spółki Best ustanowił publiczny program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Prospekt dotyczący tego programu zostanie wkrótce złożony w KNF- podała spółka w komunikacie prasowym. Best przygotowuje się do większych zakupów nowych portfeli wierzytelności.

Rada nadzorcza Getin Noble Bank powołała Jerzego Pruskiego na stanowisko wiceprezesa ze skutkiem od 14 stycznia 2021 r. - podał bank w komunikacie.

Unseen Silence, developer i wydawca gier na komputery, planuje debiut na rynku NewConnect przed końcem 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

CanPoland, producent medycznej marihuany, planuje zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2022 roku - poinformowała spółka w komunikacie. W pierwszym kwartale firma planuje przeprowadzić emisję crowdfundingową o wartości 1 mln euro, której celem jest dokończenie instalacji i uruchomienie linii produkcyjnej medycznej marihuany.

W czwartek przed południem doszło do wybuchu w zakładach Nitroerg w Bieruniu, należących do grupy KGHM - wynika ze wstępnych informacji straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o okolicznościach eksplozji.

