Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

CD Projekt zdecydował o zmianie obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych i obecnie zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50 proc. wartości bieżących środków finansowych - podała spółka w komunikacie.

Kernel Holding sprzedał 425,3 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2020/21, co oznacza wzrost o 23 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Platige Image planuje rozwinąć działalność o produkcję własnych filmów, seriali oraz gier komputerowych - podała spółka w strategii na lata 2021-2025. Środki na realizację nowych planów mogą pochodzić m.in. z emisji akcji na NewConnect lub przenosin na rynek główny.

Przedział cenowy w IPO InPostu wynosi 14-16 euro za akcję, co implikuje kapitalizację rynkową na poziomie 7-8 mld euro. Oferta obejmuje 175 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w prospekcie.

Księga popytu na akcje InPostu pokryta w całości po cenie 14-16 euro - poinformował Bloomberg.

InPost przewiduje, że jego marża EBITDA w Polsce w średnim okresie wzrośnie do "wysokich czterdziestu do niskich pięćdziesięciu" procent dzięki zwiększonemu wolumenowi przesyłek - podała spółka w prospekcie. Po trzech kwartałach 2020 marża EBITDA wzrosła do 37,9 proc. z 27,4 proc. przed rokiem.

Agencja Standard & Poor's Global Ratings potwierdziła wszystkie oceny ratingowe Alior Banku - poinformował bank w komunikacie.

InPost przewiduje wzrost udziału e-commerce, z wyłączeniem artykułów spożywczych i napojów, w sprzedaży detalicznej w Polsce do 29 proc. w 2024 roku z 13 proc. w 2019 roku - podała spółka w prospekcie.

Przychody Asbisu w grudniu wzrosły rok do roku o 29 proc. do 343 mln USD - podała spółka w komunikacie.

TDJ EQUITY II podniósł cenę w wezwaniu na 30.157.629 akcji PGO, stanowiących około 31,32 proc. ogólnej liczby głosów i liczby akcji w kapitale zakładowym tej spółki, do 1,45 zł z 1,25 zł oferowanych wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu mBank.

Grupa Energa planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW. Inwestycja ma powstać na poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie 11 bit studios zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego na lata 2021-2025. Celem programu jest wypracowanie w tym okresie łącznie 656 mln zł przychodów i 328 mln zł zysku brutto.

JR Holding ASI podpisał list intencyjny z firmą SatRevolution. Notowana na NewConnect spółka zamierza zainwestować w ten podmiot oraz wesprzeć go w wejściu na rynek NewConnect lub rynek regulowany GPW - podała JR Holding ASI w komunikacie.

Atende sprzedało 69,9 proc. udziałów Atende Medica za 1,2 mln zł - podała grupa w komunikacie.

